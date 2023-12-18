Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng

Sao quốc tế 18/12/2023 11:55

Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm nay, Hứa Khải đã có một màn xuất hiện làm 'chấn động' mạng xã hội.

Vào chiều ngày 17/12 sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent đã được tổ chức tại Macao. Dàn ngôi sao đình đám Cbiz đã tỏa sáng trên thảm đỏ và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Đặc biệt phải nhắc đến Hứa Khải, nam diễn viên đã khiến dân tình vỡ òa với tạo hình 'hết nước chấm'. 

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 1
Vào chiều ngày 17/12 sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent đã được tổ chức tại Macao.

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 2

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 3

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 4

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 5

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 6

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 7

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 8

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 9

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 10

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 11
Hứa Khải đã khiến dân tình vỡ òa với tạo hình 'hết nước chấm'. 

Theo đó, phòng làm việc của Hứa Khải đã tung ảnh của nam diễn viên trong hậu trường. Tại đây, mỹ nam họ Hứa đã gây sốt với màn khoe các múi cơ bụng cực hút mắt. Bộ trang phục trắng càng làm nổi bật hơn những đường nét quyến rũ.

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 12

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 13

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 14
Mỹ nam họ Hứa đã gây sốt với màn khoe các múi cơ bụng cực hút mắt.

Trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng, Hứa Khải hóa thân thành một chàng hoàng tử điển trai trong thiết kế trang phục màu trắng. Anh chàng được cho là đã chiếm trọn spotlight của cả Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ và dàn mỹ nam tại sự kiện năm nay. Hiện tại, anh đang có loạt phim chờ lên sóng là Tiên Kiếm Kỳ hiệp 6 đóng với Ngu Thư Hân, Thừa Hoan Ký đóng cùng Dương Tử và Em Đẹp Hơn Ánh Sao hợp tác cùng Đàm Tùng Vận.

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 15

Hứa Khải khoe múi và cơ bắp cuồn cuộn, chiếm trọn spotlight tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 16
Hứa Khải hóa thân thành một chàng hoàng tử điển trai trong thiết kế trang phục màu trắng.

Hứa Khải sinh năm 1995, anh đã góp mặt trong những dự án đinh đám như Diên Hy Công Lược, Phượng Tù Hoàng, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Ly Ca Hành,...Sở hữu ngoại hình nổi bật, nam diễn viên là một trong những sao nam nổi lên nhanh chóng như một hiện tượng của giới giải trí Hoa ngữ. Bộ phim Diên Hy Công Lược giúp anh đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, danh tiếng của ngôi sao trẻ có dấu hiệu giảm sút sau màn bóc phốt đánh bạn gái, chấn động làng giải trí.

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