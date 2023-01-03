Dương Mịch từ những ngày mới bước chân vào showbiz đã sớm gây được ấn tượng bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh lịch, đặc biệt là đôi mắt. Nàng "Tiểu Hoa đán" còn được nhận xét là có đôi mắt chứa đựng linh khí bởi toát ra nét quyến rũ, thông minh. Đôi mắt to tròn long lanh của nàng "Bạch Thiển" được đánh giá rất cao, được ví "trong veo như nước hồ thu".

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một đôi mắt đẹp góp một phần không nhỏ giúp các mỹ nhân Hoa ngữ truyền đạt cảm xúc của nhân vật trong phim trọn vẹn hơn. Theo đó, netizen xứ Trung đã liệt kê ra một số nàng mỹ nhân sở hữu "đôi mắt biết nói" thu hút người nhìn.

Địch Lệ Nhiệt Ba có một đôi mắt to tròn nhưng phần đuôi mắt dài làm bật lên sự sắc sảo. Đôi mắt của nàng "mỹ nhân Tân Cương" khi thì trong sáng, thanh thuần như nắng buổi sớm, lúc lại quyến rũ, ma mị đến lạ lùng. Cùng với đó, đường nét gương mặt sắc sảo cũng như vóc dáng cực phẩm giúp cái tên Nhiệt Ba luôn xuất hiện trong mọi bảng xếp hạng nhan sắc.

Angela Baby

Là một trong những nữ thần phim Hoa ngữ, Angela Baby gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo mềm mại lai Tây, mọi đường nét đều hoàn hảo làm nên nhan sắc thanh thoát. Mỗi khi cô nàng xuất hiện đều khiến bao người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp tựa thiên thần.

Tổng thể gương mặt vô cùng cân xứng, lại mang nét hiền tạo được thiện cảm của người đối diện. Đôi mắt của Angela Baby rất đắt giá, dù trước kia hay bây giờ, nữ diễn viên đều sở hữu một đôi mắt to tròn và có nét lai Tây rất ấn tượng.

Dương Tử

Không nhận được nhiều sự ủng hộ trong danh sách này chính là Dương Tử. Một số ý kiến đã từng thẳng thừng chê bai cách diễn mắt của Dương Tử trong các bộ phim, cho rằng ánh mắt của nữ diễn viên quá thô cứng và nhiều lúc trợn trừng như phim kinh dị. Quả thật, Dương Tử nhiều lần khiến khán giả khó chịu với lối diễn xuất quá lố, luôn trợn trừng mắt.

Tuy nhiên, trong danh sách này sự vắng bóng của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây lên nhiều tranh cãi. Bởi từ lâu, đôi mắt xinh đẹp, to tròn, long lanh như "biết nói" kết hợp với gương mặt tròn trịa như "bánh bao" đã giúp Triệu Lệ Dĩnh chinh phục trái tim biết bao khán giả.