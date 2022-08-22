Lăng Bất Nghi vì báo thù mà đến cả người con gái mình yêu là Thiếu Thương cũng có thể nhẫn tâm lợi dụng nàng. Từ chuyện hổ trúc cho đến ngự sử đài, bề ngoài thì tỏ ra là vì nghĩ cho Thiếu Thương, nhưng thực tế tất cả đều là bàn cờ do chàng ta đã tỉ mỉ bày ra, từng bước hạ bệ kẻ thù. Lăng Bất Nghi yêu Trình Thiếu Thương là thật, thậm chí là yêu đến mức cực đoan nhưng lại không có cách nào từ bỏ việc báo thù. Vốn tưởng bản thân có thể đạt được cả hai, nhưng cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ Trình Thiếu thương.

Tinh Hán Xán Lạn chủ yếu xoay quay sự trả thù của nhân vật Lăng Bất Nghi, trên thực tế nhân vật này vốn tên là Hoắc Vô Thương – con trai của cố tướng quân Hoắc Xung. “Ma xui quỷ khiến” đã thay thế thân phận con trai của Lăng Ích và trở thành Lăng Bất Nghi. Bởi vì đã tận mắt chứng kiến Lăng Ích thảm sát toàn bộ Hoắc gia cho nên trong hơn 10 năm nay, chàng đã giấu thân phận, điều tra chân tướng và đợi thời cơ trả thù.

Ôn Khách Hành – Cung Tuấn (Sơn Hà Lệnh)

Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh - Ảnh: Internet

Nam chính mình thấy thê thảm nhất có lẽ chính là Ôn Khách Hành, cha mẹ của hắn bị bạn tốt phản bội và bị người của quỷ cốc truy sát. Tuổi nhỏ mà đã phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của cha mẹ, sau đó bị ép gia nhập quỷ cốc, sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Vì để có thể tiếp tục sống sót, Ôn Khách Hành chỉ có thể điên cuồng hơn so với tất cả mọi người, thậm chí còn phải ăn thịt thi thể của chính cha mẹ ruột mình. Cho nên sau khi hắn diệt được cốc chủ quỷ cốc và trở thành cốc chủ mới đã cố tình khuấy đảo giang hồ, mục đích chính là muốn phá hủy quỷ cốc, báo thù cho cha mẹ.

Ngụy Vô Tiện – Tiêu Chiến (Trần Tình Lệnh)

Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã cứu tất cả mọi người, nhưng lại bị những người đó coi là ma vương. Trong lúc vô tình, chàng đã hại chồng của sư tỷ, mà người sư tỷ hắn kính yêu nhất cũng hy sinh vì hắn, còn kẻ gây ra tất cả mọi chuyện lại trốn ở đằng sau. Sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại, chàng bắt đầu điều tra chân tướng, cuối cùng hợp tác cùng Lam Vong Cơ vạch trần tội ác của Kim Quang Dao, rửa sạch vết nhơ cho bản thân.

Lý Thừa Ngân – Trần Tinh Húc (Đông Cung)

Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh: Internet

Lý Thừa Ngân cẩn thận lớn lên dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của Hoàng hậu, chỉ có duy nhất đại ca đối xử tốt với hắn. Tuy nhiên, đại ca của Lý Thừa Ngân đã bị hãm hại, đồng thời cũng biết được Hoàng hậu chính là kẻ thù đã hại mẫu thân ruột của mình, thế là trong lòng ôm hận bắt đầu lên kế hoạch báo thù.

Vì báo thù, Lý Thừa Ngân không thể không tranh đoạt ngôi vị thái tử, thậm chí tính kế Tiểu Phong, lợi dụng nàng diệt toàn bộ tộc Đan Si và cả nhà nàng. Vào khoảnh khắc Lý Thừa Ngân phản bội Tiểu Phong đó cũng là lúc hắn hại cả chính bản thân mình.