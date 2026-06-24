Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời tay chân trước "món quà sinh nhật" của ông bà

Tâm sự 24/06/2026 16:12

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó.

Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm, nhiều người khuyên tôi nên dọn ra ngoài sống riêng để tự do thoải mái hơn. Nhưng tôi có sống một mình thì cũng chẳng có cha mẹ họ hàng gì, tôi vốn là trẻ mồ côi. Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Suốt 10 năm, tôi sống với bố mẹ chồng rất hòa hợp, chưa từng lớn tiếng với nhau. Thấy tôi một mực đi bước nữa, mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Thôi con vậy cũng đã trọn nghĩa với bố mẹ, lâu quá rồi, hay là con đi tìm người nào phù hợp để nương tựa”. Nhưng tôi im lặng như một lời từ chối. Vì tôi thấy mình có lỗi khi để ông bà già cả sống đơn chiếc hương khói cho con trai đã mất sớm.

Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời tay chân trước 'món quà sinh nhật' của ông bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó. Anh trông chẳng có gì ngại ngần như đã được sắp xếp từ trước. Dù sao anh cũng đã đến, tôi đành dùng bữa với anh. Khi ăn xuống xong, anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi, muốn cho tôi một chỗ dựa.

Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng vẫn thức đợi tôi ở phòng khách. Họ ôn tồn nói đã đến lúc họ phải lo cho tôi có một gia đình khác, để con trai ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm. Tôi phải sống cho mình, đừng chôn thân ở bên ông bà già như họ nữa.

Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?

Còn chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?

Nửa đêm nghe tiếng la của giúp việc khi chồng mất chưa đầy tuần, tôi rụng rời tay chân trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng la của giúp việc khi chồng mất chưa đầy tuần, tôi rụng rời tay chân trước cảnh tượng bên trong

Khi đi xuống lầu, tôi phát hiện tiếng động lạ kia phát ra từ phòng ngủ của chị giúp việc. Khi mở cánh cửa phòng ra thì tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tưởng tôi hạnh phúc vì được chồng cưng chiều, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Tưởng tôi hạnh phúc vì được chồng cưng chiều, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Tâm sự 24 phút trước
Tôi nổi giận vì vợ giấu chuyện từng kết hôn, nhưng lời mẹ khiến tôi không còn biết phải trách ai

Tôi nổi giận vì vợ giấu chuyện từng kết hôn, nhưng lời mẹ khiến tôi không còn biết phải trách ai

Tâm sự 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 25/6/2026, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 25/6/2026, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phát hiện con trăn lưới thò đầu ra khỏi lỗ hổng trên tấm ốp trần, chủ cửa hàng tạp hóa đã lập tức bỏ chạy

Phát hiện con trăn lưới thò đầu ra khỏi lỗ hổng trên tấm ốp trần, chủ cửa hàng tạp hóa đã lập tức bỏ chạy

Video 1 giờ 41 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời tay chân trước "món quà sinh nhật" của ông bà

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời tay chân trước "món quà sinh nhật" của ông bà

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Thang máy trong trung tâm thương mại gặp sự cố khiến 13 người bị mắc kẹt khoảng 30 phút, 1 cô gái bất tỉnh

Thang máy trong trung tâm thương mại gặp sự cố khiến 13 người bị mắc kẹt khoảng 30 phút, 1 cô gái bất tỉnh

Video 2 giờ 41 phút trước
MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Sao Việt 2 giờ 47 phút trước
Khi trái tim rung động vẫn đặt hạnh phúc của con làm thước đo

Khi trái tim rung động vẫn đặt hạnh phúc của con làm thước đo

Phụ nữ yêu 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng tôi hạnh phúc vì được chồng cưng chiều, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Tưởng tôi hạnh phúc vì được chồng cưng chiều, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Tôi nổi giận vì vợ giấu chuyện từng kết hôn, nhưng lời mẹ khiến tôi không còn biết phải trách ai

Tôi nổi giận vì vợ giấu chuyện từng kết hôn, nhưng lời mẹ khiến tôi không còn biết phải trách ai

Lấy cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ oan cho chị dâu, em dâu nhận cái kết không ngờ

Lấy cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ oan cho chị dâu, em dâu nhận cái kết không ngờ

Từng hận vợ bỏ con đỏ hỏn, người chồng chỉ biết lặng người khi sự thật được hé lộ

Từng hận vợ bỏ con đỏ hỏn, người chồng chỉ biết lặng người khi sự thật được hé lộ

Sự việc bất ngờ liên quan đến đôi giày cũ của người chồng

Sự việc bất ngờ liên quan đến đôi giày cũ của người chồng

Vợ đòi ly hôn vì chồng nghèo, cái kết khiến cô ngỡ ngàng

Vợ đòi ly hôn vì chồng nghèo, cái kết khiến cô ngỡ ngàng