Dàn diễn viên 'Khói lửa nhân gian của tôi' gây sốt, giúp show truyền hình lập kỷ lục về người xem

Mới đây, chương trình truyền hình thực tế "Xin chào Thứ 7" công bố tập phát sóng mới nhất của chương trình (hôm 22/7) đã trở thành tập có rating (tỉ suất người xem) cao nhất trong năm qua. Theo đó, “Xin chào Thứ 7” ghi nhận chạm mốc kỷ lục rating 0,8008%, tăng 19,5% từ trước đến nay. Đây là tập phát sóng có sự tham gia của dàn diễn viên phim "Khói lửa nhân gian của tôi" như Dương Dương , Vương Sở Nhiên , Ngụy Đại Huân , Vương Ngạn Lâm.

Tập "Xin chào Thứ 7" tối 22/7 với sự tham gia của dàn sao phim "Khói lửa nhân gian của tôi' đã đạt 0.8008%, đây là mức rating cao nhất của chương trình trong năm qua

Ngoài mức rating cao, sự tương tác của Dương Dương - Vương Sở Nhiên cũng khiến cư dân mạng thích thú. Trong chương trình, khi Ngụy Đại Huân và Vương Ngạn Lâm thị phạm cho Dương Dương và Vương Sở Nhiên miêu tả từ khoá "cái ôm tình yêu", Dương Dương đã cầm tay Vương Sở Nhiên vòng qua người mình khiến các MC và dàn khách mời có loạt biểu cảm vô cùng phong phú. Sau chương trình, trên các diễn đàn phim ảnh cũng ghi nhận lượt tìm kiếm tăng vọt về từ khóa "cái ôm tình yêu".

Sự tương tác của Dương Dương - Vương Sở Nhiên cũng khiến cư dân mạng thích thú

Được biết, trước khi phim "Khói lửa nhân gian của tôi" chính thức lên sóng, Dương Dương và Vương Sở Nhiên từng vướng tin đồn hẹn hò khi bị tung ảnh cùng có mặt tại một khách sạn. Ngoài ra, giới truyền thông cũng tìm được một số bằng chứng như hai người sử dụng ốp điện thoại giống nhau, từng đi trượt tuyết tại Cát Lâm, Trung Quốc. Những khoảnh khắc "tình bể bình" của cả hai trong chương trình cũng nhanh chóng làm cộng đồng mạng xôn xao, tò mò theo dõi chương trình.

Ngoài Dương Dương - Vương Sở Nhiên, sự góp mặt của Nguỵ Đại Huân cũng được khán giả cho là một trong những yếu tố giúp chương trình “Xin chào Thứ 7” tăng rating

Thành tích của "Xin chào Thứ 7" đã cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với "Khói lửa nhân gian của tôi" và dàn diễn viên là không thể phủ nhận. Dù ở thời điểm hiện tại "Khói lửa nhân gian của tôi" đang gặp không ít ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản phim. Ngoài Dương Dương - Vương Sở Nhiên, sự góp mặt của Nguỵ Đại Huân cũng được khán giả cho là một trong những yếu tố giúp chương trình “Xin chào Thứ 7” tăng rating.