Dàn diễn viên chính 'Trần Tình Lệnh' sau 4 năm (2019-2023): Vương Nhất Bác có còn diễn đơ?

" Trần Tình Lệnh " (2019) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng "Ma Đạo Tổ Sư" của Mặc Hương Đồng Khứu. Phim có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) – kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Sau thành công từ "Trần Tình Lệnh", nam chính Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đều trở thành những ngôi sao được săn đón hàng đầu Hoa ngữ. Những dự án hoạt động của hai sao nam thế hệ mới này cũng được dân tình chú ý hơn cả.

Gần đây, Tiêu Chiến khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" đóng chính cùng Lý Thấm. Trước đó, cả hai đã từng có nhiều lần hợp tác với nhau trong một vài sản phẩm, nhưng phải đến bộ phim này Tiêu Chiến và Lý Thấm mới chính thức "nên duyên", đóng chính cùng nhau. Mặc dù mới lên sóng nhưng phim đã nhận được hiệu ứng tích cực từ dư luận, đạt mốc rating cực cao và được đánh giá là một bộ phim đáng xem trong tháng 6/2023 này.

Người hâm mộ và khán giả dành nhiều lời khen về diễn xuất cũng như tạo hình mới của Tiêu Chiến trong bộ phim vừa mới ra mắt "Vùng biển trong mơ ấy"

Trái ngược với bạn diễn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có góp mặt trong dự án mới "Hữu Phỉ" cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng sau đó mỹ nam sinh năm 1997 đã chuyển hướng sang mảng điện ảnh và không còn đóng thể loại cổ trang ngôn tình lãng mạn. Tuy nhiên, lối mòn trong khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng nhận về nhiều tranh cãi và góp ý từ phía khán giả.

Vương Nhất Bác xuất phát điểm là một ca sĩ, sau đó lấn sân sang làm diễn viên. Hiện anh đang là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế Chanel, cũng như hàng chục nhãn hàng trong nước.

Sau "Hữu Phỉ", nhiều thông tin cho rằng Vương Nhất Bác đã chuyển hướng sang mảng điện ảnh và không còn đóng thể loại cổ trang ngôn tình lãng mạn

Có thể thấy, 4 năm đã trôi qua, mỗi người đều có mỗi hướng đi khác nhau trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cả hai mỹ nam vẫn tích cực trau dồi khả năng diễn xuất và sẵn sàng hy sinh nhiều cho vai diễn. Hiện người hâm mộ vẫn luôn mong chờ những dự án đột phá mới trong tương lai đến từ hai sao nam trẻ.