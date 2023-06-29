Cuộc sống ít ai biết của Triệu Vy sau 2 năm bị 'phong sát'

Sao quốc tế 29/06/2023 10:35

Nữ diễn viên Triệu Vy gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tại sân bay, Triệu Vy gây chú ý khi diện đồ trẻ trung, đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ để tránh nhận ra. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn nhận ra cô và cố gắng tiếp cận. Họ tới chào hỏi và xin chụp hình. 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đáp lại với thái độ thân thiện, cô vẫy tay và mỉm cười. Cô vui vẻ giao tiếp với người hâm mộ trước khi rời đi. Dù tương tác thân thiện với người hâm mộ, nữ diễn viên cũng không muốn gây chú ý và nhanh chóng rời đi. 

Cuộc sống ít ai biết của Triệu Vy sau 2 năm bị 'phong sát' - Ảnh 1Cuộc sống ít ai biết của Triệu Vy sau 2 năm bị 'phong sát' - Ảnh 2

Hồi tháng 6/2021, nữ diễn viên cũng có cập nhật gây chú ý trên mạng xã hội Instagram. Cô bày tỏ sự đau đớn khi cha ruột đột ngột qua đời và kèm theo là những lời tâm sự đầy tâm trạng. Nữ diễn viên ám chỉ bản thân không còn sự nghiệp trong ngành giải trí nhưng cô vẫn cố gắng tự động viên bản thân, vượt qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. 

Tài khoản mạng xã hội cá nhân và đại diện phòng làm việc của Triệu Vy cũng không bị xóa, nhưng không có thêm cập nhật. Cơ quan chức năng và nữ diễn viên đều không đưa ra bất kỳ bình luận về trường hợp của Triệu Vy suốt thời gian qua. 

Theo Epoch Times, tháng 3 vừa rồi, Triệu Vy đăng tải một bức ảnh chụp chân dung trên Weibo nhân dịp sinh nhật lần thứ 47. Bức ảnh thu hút lượng tương tác lớn, lời chúc mừng của người hâm mộ. Được biết, "én nhỏ" được nhân viên tổ chức sinh nhật và nữ diễn viên không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ và bạn bè thân thiết. 

Cuộc sống ít ai biết của Triệu Vy sau 2 năm bị 'phong sát' - Ảnh 3

Triệu Vy kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long vào năm 2009 và sinh con gái một năm sau đó. Với sự hậu thuẫn của chồng, cô bước vào con đường kinh doanh tài chính và trở nên giàu có. Nữ diễn viên được xem là Warren Buffett (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ và là một trong những ngôi sao Hoa ngữ giàu có nhất thế giới.

Năm 2017, công ty của Triệu Vy và ông xã Huỳnh Hữu Long bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán. Triệu Vy bị phạt 600 nghìn NDT (2 tỷ đồng) và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán 5 năm. Những năm qua, vợ chồng cô liên tiếp bị kiện tụng và tới đầu năm 2021, nữ diễn viên bất ngờ bị đóng băng tài sản tại bốn công ty.  Theo HK01, dù bị cấm sóng, Triệu Vy có cuộc sống giàu sang nhờ kinh doanh. Vợ chồng được cho là có khối tài sản hơn 1 tỷ USD.

Hiện, tung tích của Triệu Vy là ẩn số lớn. Một số nguồn tin nói cô sống ở quê nhà An Huy trong khi một số khác khẳng định diễn viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

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