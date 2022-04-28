Cuộc sống của "tiểu tam" và chính thất của Tưởng Phàm: Người trước bán túi cũ, người sau tự tay làm nhẫn kim cương

So sánh những động thái và nội dung chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội của hai người, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai người, một người là phu nhân, luôn thích cuộc sống yên tĩnh và thượng lưu, mà người khác thì mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng mới đây, cả Trương Đại Dịch và Đổng Hoa Hoa đều đã chia sẻ về cuộc sống của họ. Đổng Hoa Hoa xuất thân là một nhà thiết kế, nhưng sau khi kết hôn với Tưởng Phàm, cô đã từ bỏ học vấn cao và sự nghiệp của mình, trở thành một bà nội trợ chăm lo cho chồng cho con, giờ đây Đổng Hoa Hoa dường như đã bắt tay vào công việc trở lại và bắt đầu lần nữa làm thiết kế.

Đổng Hoa Hoa chủ yếu đăng ảnh lên mạng xã hội, sau đó sẽ kèm theo những câu văn án, câu nói hay cảm động, nhưng qua những nội dung chia sẻ của Đổng Hoa Hoa, có thể thấy cô đang từng bước phát triển theo chiều hướng tốt, bắt đầu sử dụng chuyên môn của mình, cũng có thể nhận thấy cô đã sẵn sàng để bắt đầu một thế giới mới của riêng mình. Nhưng trái lại Trương Đại Dịch, có thể thấy sự khác biệt giữa hai người, có thể bài đăng chia sẻ của cô dạo gần đây còn bán cả túi cũ.

So sánh những động thái và nội dung chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội của hai người, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai người, một người là phu nhân, luôn thích cuộc sống yên tĩnh và thượng lưu, mà người khác thì mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, và môi trường sống của hai người cũng rất khác nhau. Không biết rằng Tưởng Phàm đến hôm nay nhìn thấy được sự khác nhau giữa hai người này như thế nào, liệu có thấy hối tiếc hay không?

Chủ tịch Tao Bao - Tưởng Phàm vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn lẫn tương lai tuyệt vời, liệu có đáng không? Tưởng Phàm, sinh năm 1985, lẽ ra đã ở thời kỳ cực thịnh, đạt tới đẳng cấp cao hơn, rốt cuộc không muốn "giang sơn" mà vì "mỹ nhân" đành từ bỏ tất cả những gì mình đã đấu tranh.

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