Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Sao quốc tế 05/07/2023 09:19

Con gái Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ được cho là mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cần phải chữa trị lâu dài.

Ngày 4/7, Sohu đưa tin khi Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ hình ảnh con gái Lý Hạ lên trang cá nhân, khán giả nhận thấy cô bé có thể trạng yếu. Trước đó, Hải Hà Kim Hỷ cho biết con gái mắc bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng mắc bệnh tan máu bẩm sinh - Ảnh 1
Con gái Lý Á Bằng được cho là mắc bệnh thalassemia

Theo Sohu, thalassemia là bệnh thiếu máu, có thể dẫn đến chậm phát triển, mắc nhiều bệnh lý về gan, xương sọ, mắt... Vợ Lý Á Bằng từng chia sẻ cô mắc bệnh thalassemia, có xu hướng xấu trong thời kỳ mang thai và di truyền sang con. Hải Hà Kim Hỷ cho biết cô đã đưa con gái đi khám bệnh nhiều lần và đến nay vẫn phải tiếp tục điều trị.

Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng mắc bệnh tan máu bẩm sinh - Ảnh 2
Lý Yên, con của Lý Á Bằng và diva Vương Phi

Lý Yên, con của Lý Á Bằng và diva Vương Phi, cũng bị dị tật bẩm sinh. Ngay từ khi Lý Yên còn nhỏ, Vương Phi đã chi tiền cho con phẫu thuật nhiều lần.

Được biết, Lý Á Bằng thông báo tái hôn với Hải Hà Kim Hỷ và đón con gái đầu lòng vào tháng 3/2022. Họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Trước khi xảy ra mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con, cả hai có mối quan hệ hòa hợp dù chênh lệch đến 18 tuổi.

Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng mắc bệnh tan máu bẩm sinh - Ảnh 3
Lý Á Bằng thông báo tái hôn với Hải Hà Kim Hỷ và đón con gái đầu lòng vào tháng 3/2022

Hiện, Lý Á Bằng làm vlog về cuộc sống đời thường, khám phá thiên nhiên thôn dã và tìm hiểu về văn hóa truyền thống Trung Hoa để kiếm thu nhập. Ngoài ra, anh còn kinh doanh bất động sản. Lý Á Bằng cũng đang thực hiện kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái ở vùng ngoại ô.

Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng mắc bệnh tan máu bẩm sinh - Ảnh 4
Lý Á Bằng hiện làm vlog về cuộc sống đời thường và kinh doanh bất động sản 

Về Hải Hà Kim Hỷ, sau khi cưới Lý Á Bằng, cô trở thành bà nội trợ chăm sóc gia đình. Thi thoảng, người đẹp mới thực hiện một số video chia sẻ về bí quyết chăm con, làm đẹp.

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