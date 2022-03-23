Cổ Lực Na Trát và Đàm Tùng Vận trở thành hai mỹ nhân sáng giá để cạnh tranh Nữ thần Kim Ưng 2022?

Sao quốc tế 23/03/2022 19:39

Hai nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát được cho là ứng cử viên của Nữ thần Kim Ưng 2022.

Vào chiều ngày 20/3, trang Sina đưa tin Lễ trao giải thưởng truyền hình Kim Ưng được tổ chức hai năm một lần, và sẽ diễn ra vào tháng 10. Tuy nhiên, hiện tại ngôi vị Nữ thần Kim Ưng, người được coi là đại diện của lễ trao giải đã được tổ chức bình chọn. Hai cái tên sáng giá nhất được nhắc đến là Cổ Lực Na TrátĐàm Tùng Vận. Người giữ trọng trách này sẽ khoác lên mình bộ trang phục Nữ thần tuyệt đẹp, múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng. 

Tiêu chí bình chọn của Nữ thần Kim Ưng là độ nổi tiếng vượt bậc và ngoại hình đẹp. Trước đó, các minh tinh như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến đã trở thành Nữ thần Kim Ưng.

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Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Thực tế, Đàm Tùng Vận hoàn toàn xứng đáng nếu trở thành Nữ thần Kim Ưng 2022. Năm 2020, Đàm Tùng Vận có hai tác phẩm gây sốt màn ảnh. Thành công của phim giúp tên tuổi người đẹp sinh năm 1990 thăng hạng. Truyền thông Trung Quốc còn đánh giá Đàm Tùng Vận là một trong số ít nữ nghệ sĩ (bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch) có khả năng "gánh" dàn cast trong phim, giúp các bạn diễn cùng tỏa sáng. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận còn được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc (Thị hậu) tại giải Bạch Ngọc Lan 2021. Cô là nữ diễn viên 9X duy nhất được xướng tên bên cạnh các đàn chị như Nghê Ni, Đồng Dao, Nhiệt Y Trát, Diêm Ni...

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Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát không được đánh giá cao về diễn xuất như Đàm Tùng Vận, song cô lại được khán giả ủng hộ nhờ ngoại hình, vóc dáng hoàn hảo và khả năng múa. Công chúng cho rằng Nữ thần Kim Ưng không phải là giải thưởng chính thức, tiêu chí quan trọng nhất là người thể hiện tốt vai trò Nữ thần, hình tượng của lễ trao giải.

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