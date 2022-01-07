Không có gì đau lòng bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ già phải nhìn con gái của mình ra đi vì bệnh tật.

Nhắc đến những ngôi sao đột tử vì làm việc quá sức thì không thể không nhắc đến câu chuyện tang thương xảy ra tại showbiz xứ Đài 4 năm trước. Nữ diễn viên Đài Loan Mạnh Đình Lệ đã ra đi ngay tại phim trường khiến người ta cực kỳ đau xót cho phận đời cực khổ của cô. Trên thực tế thì nói đến Mạnh Đình Lệ có lẽ sẽ không nhiều người biết đến cô nhưng những tác phẩm mà cô tham gia đều sẽ có chút ấn tượng với những ai yêu phim Đài Loan như Lưu Bá Ôn Truyền Kỳ, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Định Mệnh, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, Hoán Đổi Tình Yêu,... Mạnh Đình Lệ không phải sinh ra trong gia đình nhà nghề, cũng không tốt nghiệp chính quy về nghệ thuật mà cô trước đó là một y tá. Lúc đó ngành y tá tương đối ổn định, khá nhàn hạ nên cô mới có thời gian để làm việc mà mình thích. Chính vì vậy mà cô đã nghe theo lời bạn bè bước chân vào con đường nghệ thuật nhưng cô không bao giờ ngờ rằng bản thân lại ra đi vì nghệ thuật.

Cô muốn kiếm nhiều tiền hơn cũng có thể hiểu được vì dù sao Mạnh Đình Lệ cũng có ngoại hình xinh đẹp nhưng liệu có đáng vì tiền mà mặc kệ tính mạng của mình. Vì có ngoại hình vượt trội mà cô không chỉ là một người mẫu quảng cáo nổi tiếng trên truyền hình mà còn được rất nhiều đạo diễn chú ý đến. Bộ phim đầu tay của cô là Trung Hoa Cảnh Hoa, thế nhưng dù cho bước vào giới diễn viên cũng không khiến cô có cuộc sống hạnh phúc bởi vì gánh vác chi tiêu gia đình quá nặng lên vai. Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, Mạnh Đình Lệ không thể không cấp dưỡng cho người nhà của mình. Anh chị em của cô không có việc làm, anh trai của cô kết hôn hay mua nhà đều do cô bỏ tiền. Có thể tưởng tượng được áp lực kinh tế của Mạnh Đình Lệ lớn đến mức nào nên cô mới phải nỗ lực làm việc đến không dám nghỉ ngơi, công việc đã chiếm hết cả quỹ thời gian cuộc sống của cô. Không ai ngờ tới bi kịch lại xảy ra, khi sự nghiệp diễn viên đang trên đỉnh cao thì cô đã từ giã cõi đời này.

Năm 2016, khi cô đang quay một bộ phim truyền hình, cô đã quá mệt mỏi khiến cho võng mạc bị bong ra xuất huyết trực tiếp ngất xỉu tại phim trường. Thế nhưng tất cả những điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục lăn xả ở phim trường. Mãi về sau, khi cô bị viêm phổi do cảm cúm, nhiệt độ cơ thể tăng cao mà vẫn mặc kệ sức khỏe yếu liều mạng quay phim. Cuối cùng trong lúc quay thì bất chợt ngã lăn ra ngưng tim. Lúc này nhân viên đoàn phim đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cô suốt 10 phút cũng không cứu sống nổi cô. Khi được đưa vào bệnh viện, cô được chuẩn đoán là xuất huyết não và không còn nhịp tim. Cô nhập viện 6 ngày, sức khỏe cha mẹ đều không ổn, cha cô chống nạng còn mẹ thì ngồi xe lăn, bạn bè vẫn luôn ở bên chăm sóc. Không ngờ là sau 11 ngày nhập viện thì Mạnh Đình Lệ mãi mãi ra đi. Năm ấy cô qua đời khi chỉ mới 50 tuổi. Mạnh Đình Lệ thật sự làm việc rất chăm chỉ, mọi người xung quanh đều lo lắng cho sức khỏe của cô. Chuyện chẳng ai ngờ rằng chuyện bi thương vẫn xảy đến với cô, vốn là một diễn viên tài năng nhưng bởi vì làm việc quá độ mà lao lực đột tử ngay tại phim trường. Dù ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Mạnh Đình Lệ vẫn đang cố gắng chăm chỉ mà làm việc. Có thể nói, Mạnh Đình Lệ chính là "cỗ máy rút tiền tự động" của cả gia đình. Người nhà của cô sẽ vì cái chết của Mạnh Đình Lệ mà cảm thấy vô cùng khổ sở nhưng rất khó nói rằng họ liệu có chút cảm giác áy náy trước sự ra đi của cô. Một điều đặc biệt chính là trước khi qua đời, Mạnh Đình Lệ đã ký giấy hiến tạng cho thấy dù mất rồi cô vẫn luôn suy nghĩ cho người khác, không hề nghĩ cho bản thân mình. Dù ra đi nhưng Mạnh Đình Lệ đã giúp cho 8 người nữa được tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình.

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