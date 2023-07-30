Chung Hân Đồng vẫn 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 42, còn nũng nịu như gái mới lớn khiến dân tình 'nổi da gà'

Sao quốc tế 30/07/2023 10:52

Một cảnh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được mang ra diễn lại nhưng khiến người xem phải "nổi da gà" trong show diễn xuất Chúng Ta Tâm Đầu Ý Hợp.

Mới đây, trong show diễn xuất Chúng Ta Tâm Đầu Ý Hợp, một cảnh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được mang ra diễn lại nhưng khiến người xem phải "nổi da gà".

Trong chương trình, trích đoạn Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ được giao cho cặp bạn diễn Chung Hân Đồng Lưu Vũ thể hiện. Chung Hân Đồng thay Bạch Lộc đóng hình tượng nữ chính, còn Lưu Vũ vào vai của La Vân Hi. Tuy vậy, diễn xuất và tạo hình của 2 diễn viên trong trích đoạn lại khiến khán giả ngán ngẩm về chênh lệch tuổi tác, trông như chẳng khác gì mẹ con.

Chung Hân Đồng vẫn 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 42, còn nũng nịu như gái mới lớn khiến dân tình 'nổi da gà' - Ảnh 1Chung Hân Đồng vẫn 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 42, còn nũng nịu như gái mới lớn khiến dân tình 'nổi da gà' - Ảnh 2Chung Hân Đồng vẫn 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 42, còn nũng nịu như gái mới lớn khiến dân tình 'nổi da gà' - Ảnh 3

Tuy nhiên, Chung Hân Đồng đã ngoài 40 nhưng vẫn đóng vai thiếu nữ Tang Tửu chỉ vừa đôi mươi, có nhiều khoảnh khắc nũng nịu, ngại ngùng cạnh bạn diễn kém cô tận 12 tuổi ngoài đời là Lưu Vũ. Còn chàng ca sĩ thần tượng của INTO1 thì khá hợp với hình tượng gầy ốm của Đạm Đài Tẫn, song diễn xuất thiếu kinh nghiệm và không được đánh giá cao. Cả hai có màn kết hợp gượng gạo, trông chẳng khác gì mẹ con đang trò chuyện với nhau.

 

Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn vô cùng phẫn nộ khi 2 diễn viên phá nát hình tượng cặp đôi đình đám trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Thực chất Chung Hân Đồng đã hóa thân thành Tang Tửu khi "hắc hóa" trong mộng cảnh, người vốn dĩ có tình cảm với Minh Dạ. Còn Lưu Vũ đóng nam chính Đạm Đài Tẫn có tuyến tình cảm với Lê Tô Tô, chứ không liên quan gì Tang Tửu. Việc kết hợp các nhân vật không liên quan đến nhau khiến nhiều fan cặp đôi không vui, chê bai tổ ekip không tìm hiểu kĩ càng.

Chung Hân Đồng vẫn 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 42, còn nũng nịu như gái mới lớn khiến dân tình 'nổi da gà' - Ảnh 4

 

Chúng Ta Tâm Đầu Ý Hợp là show diễn xuất mới của Youku sản xuất, trong đó nhiều diễn viên tân binh sẽ thi đấu, học hỏi và được bắt cặp với các đàn anh, đàn chị. Ngoài Lưu Vũ, chương trình còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ tuổi như Cốc Gia Thành, Từ Mộng Khiết, Âu Dương Na Na, Trương Lệ...

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