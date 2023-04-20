Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu

Sao quốc tế 20/04/2023 14:40

Dù không tham gia vào đế chế kinh doanh của gia đình như những anh chị em khác, Hà Siêu Liên vẫn sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ước ao.

Vào ngày 18/4 vừa qua, hôn lễ của Hà Siêu Liên - ái nữ của "vua sòng bài Macao" Hà Hồng Sân - và tài tử Đậu Kiêu đã được diễn ra tại Bali, Indonesia dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Cặp đôi đã chi ra tới 50 triệu HKD để tổ chức "đám cưới thế kỷ" này.

Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 1Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 2

Được biết, Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con của ông Hà Hồng Sân với người vợ thứ ba Trần Uyển Trân. Bên cạnh Hà Siêu Liên, "vua sòng bài Macao" còn có 16 đứa con khác với 3 người vợ khác nhau. Hiện tại, đế chế của ông do các con của người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh tiếp quản, vì vậy nhiều người nghi ngờ về khối tài sản mà Hà Siêu Liên đang được đứng tên.

Theo truyền thông, Hà Siêu Liên dù không tham gia điều hành hoạt động công ty nhưng vẫn có cho mình tài sản hàng tỷ HKD. Bên cạnh việc có gia đình hậu thuẫn, người đẹp còn tự kinh doanh riêng.

Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 3
Hà Siêu Liên bên cạnh mẹ, ông Hà Hồng Sân và hai anh chị của mình - Ảnh: Internet

Xuất thân từ một gia tộc lớn mạnh, Hà Siêu Liên dĩ nhiên được đầu tư học tập từ bé. Cô tốt nghiệp Royal Holloway, Đại học London và giành được chứng chỉ ACCA (Kế toán viên công chứng quốc tế) danh giá.

Là một trong những đứa con được Hà Hồng Sân yêu thương, chiều chuộng nhất, lễ trưởng thành của Hà Siêu Liên và anh trai được bố mạnh tay chi hàng triệu USD để tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt với 13 bàn tiệc được thiết kế theo phong cách cổ tích. Bữa tiệc này còn có sự góp mặt, biểu diễn của ca sĩ hạng A Dung Tổ Nhi. Ngoài ra, "vua sòng bài Macao" còn tặng thêm cho con gái biệt thự, trang sức xa xỉ, đồng hồ đắt tiền làm quà tặng với tổng giá trị lên đến 20 triệu USD.

Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 4
Sinh nhật năm 18 tuổi của hai anh em Hà Siêu Liên được bố chi hàng triệu USD để tổ chức - Ảnh: Internet

 Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 5

Cuộc sống thường ngày của Hà Siêu Liên cũng rất xa hoa. Căn dinh thự mà cô sinh sống có diện tích tới 8.000 mét vuông với thiết kế và nội thất không khác gì cung điện hoàng gia. Cô còn nuôi một chú mèo có giá 500 nghìn NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) và chi phí chăm sóc lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời, mẹ của Hà Siêu Liên cũng được chia cho 16,22% cổ phần tại Macao Legend với tổng giá trị thị trường là 8.336 tỷ đô la Hong Kong. Tuy vậy, tiểu thư họ Hà lại không chỉ dựa vào số cổ phần này để sống.

Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu - Ảnh 6

Hà Siêu Liên từng đầu tư 400 triệu NDT vào khách sạn Intercontinental ở Úc. Doanh thu từ khách sạn này mỗi tháng không phải là con số nhỏ. Ngoài ra, cô còn kinh doanh chuỗi nhà hàng mì bò nổi tiếng, nơi có nhiều nghệ sĩ thường xuyên checkin. Có thông tin cho rằng chuỗi nhà hàng này đã thu hồi lại vốn chỉ sau 1 năm hoạt động.

Toàn cảnh 'siêu đám cưới' cổ tích 149 tỷ của con gái 'vua sòng bài' Hà Siêu Liên và chân dung ái nữ sở hữu khối tài sản ngàn tỷ

Toàn cảnh 'siêu đám cưới' cổ tích 149 tỷ của con gái 'vua sòng bài' Hà Siêu Liên và chân dung ái nữ sở hữu khối tài sản ngàn tỷ

Đám cưới bạc tỷ diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hai bên, bên cảnh khối tài sản trong mơ của ái nữ nhà đại gia này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Siêu Liên Hà Hồng Sân Đậu Kiêu sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 'siêu đám cưới' cổ tích 149 tỷ của con gái 'vua sòng bài' Hà Siêu Liên và chân dung ái nữ sở hữu khối tài sản ngàn tỷ

Toàn cảnh 'siêu đám cưới' cổ tích 149 tỷ của con gái 'vua sòng bài' Hà Siêu Liên và chân dung ái nữ sở hữu khối tài sản ngàn tỷ

Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu

Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu

Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ

Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ

'Hôn lễ thế kỉ' Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu: Khoảnh khắc cặp đôi 'khoá môi' bất ngờ gây bão khắp cõi mạng

'Hôn lễ thế kỉ' Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu: Khoảnh khắc cặp đôi 'khoá môi' bất ngờ gây bão khắp cõi mạng

Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái?

Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái?

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 36 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 38 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 8 giờ 55 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục