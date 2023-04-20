Choáng với khối tài sản khổng lồ con gái 'vua sòng bài Macao' - Hà Siêu Liên sở hữu

Vào ngày 18/4 vừa qua, hôn lễ của Hà Siêu Liên - ái nữ của "vua sòng bài Macao" Hà Hồng Sân - và tài tử Đậu Kiêu đã được diễn ra tại Bali, Indonesia dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Cặp đôi đã chi ra tới 50 triệu HKD để tổ chức "đám cưới thế kỷ" này.

Theo truyền thông, Hà Siêu Liên dù không tham gia điều hành hoạt động công ty nhưng vẫn có cho mình tài sản hàng tỷ HKD. Bên cạnh việc có gia đình hậu thuẫn, người đẹp còn tự kinh doanh riêng.

Được biết, Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con của ông Hà Hồng Sân với người vợ thứ ba Trần Uyển Trân. Bên cạnh Hà Siêu Liên, "vua sòng bài Macao" còn có 16 đứa con khác với 3 người vợ khác nhau. Hiện tại, đế chế của ông do các con của người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh tiếp quản, vì vậy nhiều người nghi ngờ về khối tài sản mà Hà Siêu Liên đang được đứng tên.

Hà Siêu Liên bên cạnh mẹ, ông Hà Hồng Sân và hai anh chị của mình - Ảnh: Internet

Xuất thân từ một gia tộc lớn mạnh, Hà Siêu Liên dĩ nhiên được đầu tư học tập từ bé. Cô tốt nghiệp Royal Holloway, Đại học London và giành được chứng chỉ ACCA (Kế toán viên công chứng quốc tế) danh giá.

Là một trong những đứa con được Hà Hồng Sân yêu thương, chiều chuộng nhất, lễ trưởng thành của Hà Siêu Liên và anh trai được bố mạnh tay chi hàng triệu USD để tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt với 13 bàn tiệc được thiết kế theo phong cách cổ tích. Bữa tiệc này còn có sự góp mặt, biểu diễn của ca sĩ hạng A Dung Tổ Nhi. Ngoài ra, "vua sòng bài Macao" còn tặng thêm cho con gái biệt thự, trang sức xa xỉ, đồng hồ đắt tiền làm quà tặng với tổng giá trị lên đến 20 triệu USD.

Sinh nhật năm 18 tuổi của hai anh em Hà Siêu Liên được bố chi hàng triệu USD để tổ chức - Ảnh: Internet

Cuộc sống thường ngày của Hà Siêu Liên cũng rất xa hoa. Căn dinh thự mà cô sinh sống có diện tích tới 8.000 mét vuông với thiết kế và nội thất không khác gì cung điện hoàng gia. Cô còn nuôi một chú mèo có giá 500 nghìn NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) và chi phí chăm sóc lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời, mẹ của Hà Siêu Liên cũng được chia cho 16,22% cổ phần tại Macao Legend với tổng giá trị thị trường là 8.336 tỷ đô la Hong Kong. Tuy vậy, tiểu thư họ Hà lại không chỉ dựa vào số cổ phần này để sống.

Hà Siêu Liên từng đầu tư 400 triệu NDT vào khách sạn Intercontinental ở Úc. Doanh thu từ khách sạn này mỗi tháng không phải là con số nhỏ. Ngoài ra, cô còn kinh doanh chuỗi nhà hàng mì bò nổi tiếng, nơi có nhiều nghệ sĩ thường xuyên checkin. Có thông tin cho rằng chuỗi nhà hàng này đã thu hồi lại vốn chỉ sau 1 năm hoạt động.