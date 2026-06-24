Chồng nhất quyết ly hôn, đẩy mẹ con tôi ra đường, một năm sau tôi chết lặng khi gặp lại

Tâm sự 24/06/2026 23:17

Bỗng một ngày chồng bất ngờ đòi ly hôn vợ. Anh ấy nói đã qua lại với một người phụ nữ khác, không còn yêu vợ nữa. Tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Sống với nhau 7 năm, chúng tôi có hai con đáng yêu. Chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình tôi khá sung túc và hạnh phúc.

Bỗng một ngày chồng bất ngờ đòi ly hôn vợ. Anh ấy nói đã qua lại với một người phụ nữ khác, không còn yêu vợ nữa. Tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận, anh còn đưa tôi xem hình của người phụ nữ kia rồi nói mong tôi cho anh được toại nguyện bên người tình. Tôi khóc hết nước mắt hỏi chồng có từng nghĩ cho hai con của chúng tôi không?

Nhưng dù tôi có xin anh suy nghĩ lại thì chồng tôi vẫn dứt khoát viết đơn ly hôn. Ngay sau đó, anh ép ba mẹ con tôi dọn ra khỏi nhà anh, chỉ đưa cho tôi 15 triệu để tìm nhà ở tạm. Hết tình cạn nghĩa chính là như vậy. Ngôi nhà này vốn là tài sản trước khi cưới của chồng tôi. Lúc lấy anh tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì của chồng công vợ. Tôi nào ngờ được có ngày sẽ bị chồng đuổi ra khỏi nhà như thế.

Từ ngày ly hôn với chồng, tôi chật vật cân bằng cuộc sống để chăm sóc cho hai con. Chồng tôi vẫn còn có lương tâm khi mỗi tháng gửi tiền nuôi con. Số tiền đó đủ để trả tiền nhà trọ và trả tiền học phí cho hai con.

Tôi hận chồng cũ tột cùng, đến cả con đường sang nhà anh tôi cũng không muốn đi qua. Tôi cũng chưa từng ghé thăm bố mẹ chồng. Dù trước đó họ đối xử với tôi rất tốt nhưng khi chồng tôi đòi ly hôn thì họ cũng chẳng can ngăn câu nào.

Chồng nhất quyết ly hôn, đẩy mẹ con tôi ra đường, một năm sau tôi chết lặng khi gặp lại - Ảnh 1
Tôi hận chồng cũ tột cùng, đến cả con đường sang nhà anh tôi cũng không muốn đi qua - Ảnh minh họa: Internet  

Đến một lần vì vội vàng đi công việc nên tôi vô tình đi ngang nhà bố mẹ chồng cũ. Khi nhìn vào tôi chết sững không thể tin vào mắt mình. Tôi thấy trong sân nhà, chồng cũ đang ngồi trên xe lăng, trông anh gầy ốm xanh xao như biến thành một người khác. Tóc anh chẳng còn bao nhiêu, trông như đang bệnh rất nặng.

Tôi kiềm lòng không được, ghé vào nhà chồng cũ. Chồng cũ thấy tôi thì mặt hốt hoảng tìm cách đẩy xe lăn bỏ đi. Nhưng tôi đã thấy anh rồi, tôi giữ xe lăn lại rồi nhìn bố mẹ chồng đi ra. Lúc này tôi mới biết hết sự thật chồng cũ đã giấu mình.

Chồng cũ đề nghị ly hôn với tôi vì biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh tuyệt tình với mẹ con tôi như thế là để tôi oán hận anh mà không phải đau lòng nếu sau này anh mất đi. Anh định sau khi mình mất đi sẽ nhờ bố mẹ đưa hết nhà cửa, tài sản cho tôi. Anh cũng không để ai trong nhà nói với tôi sự thật.

Tôi khóc ngất khi biết sự thật. Tôi chỉ muốn ở bên chồng dù anh có bệnh tật nặng thế nào. Sau đó tôi và hai con dọn về ở cùng chồng cũ. Chúng tôi là một gia đình, ở bên cạnh anh đến khi anh rời đi...

Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Sống với nhau 7 năm, chúng tôi có hai con đáng yêu. Chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình tôi khá sung túc và hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tâm sự 54 phút trước
Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Tâm sự 57 phút trước
Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Khi chồng vào phòng cấp cứu, một vật nhỏ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi

Khi chồng vào phòng cấp cứu, một vật nhỏ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Mối tình tưởng không thể chia lìa tan vỡ sau một phát hiện khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Mối tình tưởng không thể chia lìa tan vỡ sau một phát hiện khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Từ bức ảnh trên điện thoại, câu chuyện gia đình dần được hé lộ

Từ bức ảnh trên điện thoại, câu chuyện gia đình dần được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/6/2026), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (25/6/2026), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tưởng cuộc hôn nhân là một sự lừa dối, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói ra sự thật phía sau

Tưởng cuộc hôn nhân là một sự lừa dối, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói ra sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tưởng giành lại được tài sản, tôi chết đứng khi nhìn thấy vật chồng cũ mang theo rời tòa

Tưởng giành lại được tài sản, tôi chết đứng khi nhìn thấy vật chồng cũ mang theo rời tòa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn