Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi nhìn đứa cháu chồng ướt sũng xin nhận nuôi

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập báo hiệu điềm chẳng lành, tôi chết lặng nhìn đứa cháu chồng ướt sũng xin nhận nuôi

Tâm sự 24/06/2026 23:23

Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.

Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng gia đình nhà chồng tôi rất phức tạp.

Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày. 

Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gào khóc của cháu bên trong. Gọi điện cho chị chồng mới biết, chị ấy đi chơi nên khóa trái cửa rồi nhốt con trong nhà.

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập báo hiệu điềm chẳng lành, tôi chết lặng nhìn đứa cháu chồng ướt sũng xin nhận nuôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng tôi phẫn nộ lắm, trẻ con chẳng có tội tình gì, không hiểu sao chị chồng tôi lại bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết. Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.

Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.

Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt, dù sao thì có phúc có phần, tôi cũng không nỡ đứng nhìn chị chồng huỷ hoại cuộc đời con trai chị được.

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai không phải là bố, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật chấn động

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai không phải là bố, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật chấn động

Từ ngày lấy chồng, gia đình chồng và chồng đối xử cực kì tốt với tôi. Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân, là cha của con trai mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tâm sự 54 phút trước
Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Tâm sự 57 phút trước
Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Khi chồng vào phòng cấp cứu, một vật nhỏ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi

Khi chồng vào phòng cấp cứu, một vật nhỏ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Mối tình tưởng không thể chia lìa tan vỡ sau một phát hiện khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Mối tình tưởng không thể chia lìa tan vỡ sau một phát hiện khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Từ bức ảnh trên điện thoại, câu chuyện gia đình dần được hé lộ

Từ bức ảnh trên điện thoại, câu chuyện gia đình dần được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/6/2026), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (25/6/2026), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tưởng cuộc hôn nhân là một sự lừa dối, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói ra sự thật phía sau

Tưởng cuộc hôn nhân là một sự lừa dối, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói ra sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tưởng giành lại được tài sản, tôi chết đứng khi nhìn thấy vật chồng cũ mang theo rời tòa

Tưởng giành lại được tài sản, tôi chết đứng khi nhìn thấy vật chồng cũ mang theo rời tòa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Đêm khuya sau tang lễ chồng, tôi sợ hãi khi cánh cửa bật mở và người lạ xuất hiện

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn

Chồng mất chưa lâu, một sự việc kỳ lạ giữa đêm khiến cuộc đời tôi đảo lộn