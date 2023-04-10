Choáng với gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Bố là giáo sư đại học danh tiếng, mẹ là mỹ nhân làng múa

Sao quốc tế 10/04/2023 10:34

Không quá lời khi nói rằng Lưu Diệc Phi là một trong những ngôi sao ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích.

Nhắc tới Lưu Diệc Phi người ta nghĩ ngay tới danh hiệu "Thần tiên tỷ tỷ" mà 15 năm chưa ai có thể thay thế. Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp nổi bật thanh thuần, Lưu Diệc Phi còn khiến nhiều người ghen tị khi được sinh trưởng trong gia đình danh gia vọng tộc.

Choáng với gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Bố là giáo sư đại học danh tiếng, mẹ là mỹ nhân làng múa - Ảnh 1

Không quá lời khi nói rằng Lưu Diệc Phi "ngậm thìa vàng từ nhỏ". Từ bé, cô đã được nuôi dưỡng như một nàng công chúa nhỏ với gia đình thuộc hàng gia thế khủng nhất nhì Trung Quốc.

Nếu bên nội cô nổi tiếng là những người có chức có quyền thì bên ngoại lại toàn là mỹ nhân "nghiêng nước nghiêng thành". Mặc dù cha mẹ ly hôn nhưng Lưu Diệc Phi vẫn có cuộc sống vô cùng đủ đầy.

Từ trước khi gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã là một "rich kid". Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã nắm trong tay nhiều bất động sản "khủng", hầu hết là các khu biệt thự cấp cao.

Chú ý nhất có lẽ là căn biệt thự thuộc khu Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh rộng tới 4500m2 được thiết kế kiên cố cùng bảo an 24/24h. 

Sân vườn liền kề biệt thự có diện tích tương đương với một sân bóng cỡ nhỏ. Cô còn sở hữu bộ sưu tập "xế hộp" xịn như Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Rolls Royce Phantom...

Choáng với gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Bố là giáo sư đại học danh tiếng, mẹ là mỹ nhân làng múa - Ảnh 2

Không chỉ vậy, bố của nàng tiểu hoa là An Thiếu Khang - giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, là dịch giả của một số đầu sách nổi tiếng, đồng thời cũng nằm trong đội ngũ cán bộ ngoại giao của Trung Quốc. Chính điều này đã ảnh hưởng đến học thức của nữ diễn viên. Được biết, Lưu Diệc Phi rất thích đọc sách và biết nhiều ngôn ngữ như Anh, Nhật, Trung, Pháp. Nữ diễn viên cũng giỏi cầm kì thi họa và nổi danh từ năm 15 tuổi. 

Choáng với gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Bố là giáo sư đại học danh tiếng, mẹ là mỹ nhân làng múa - Ảnh 3

Vẻ đẹp của nữ diễn viên được truyền lại bởi người mẹ là mĩ nhân trong làng múa Lưu Hiểu Lợi. Bà từng là nghệ sĩ múa và giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán, sau có tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Mẹ cũng chính là người đồng hành, dẫn dắt Lưu Diệc Phi vào giới showbiz. Dù sở hữu visual băng thanh ngọc khiết là vậy nhưng khi ngồi cạnh mẹ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi kém cạnh hơn hẳn. Lưu Hiểu Lợi có gương mặt thanh thoát, vẻ đẹp trong trẻo vô cùng nổi bật và khác biệt với những mỹ nhân trong Cbiz hiện tại.

 

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