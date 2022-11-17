Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục'

Sao quốc tế 17/11/2022 15:54

Theo như đoạn trailer tập mới được tiết lộ, thời gian đã trôi qua 3 năm, Lý Tuân đã ra tù nhưng thần thái vẫn ngông cuồng ngời ngời tìm gặp kẻ phản bội khiến hắn phải trả giá.

Những ngày qua bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Bộ phim vừa kết thúc phần 1 với nam chính Lý Tuân đi tù, nữ chính Chu Vận mắc bệnh trầm cảm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 1
Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Theo đó, vì Lý Tuân muốn trả thù cho chị gái mà đánh Phương Chí Tĩnh bị mù một bên mắt và bị kết án tù tội, còn Chu Vận trải qua cơn ác mộng dài khi mắc chứng trầm cảm. Bạn thân của Lý Tuân cấu kết với Phương Chí Tĩnh lấy mất công ty của Lý Tuân.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 2
Lý Tuân muốn trả thù cho chị gái mà đánh Phương Chí Tĩnh bị mù một bên mắt - Ảnh: Internet

 Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 3Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 4Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 5

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 6
Lý Tuân bị kết án tù vì đánh người bị thương - Ảnh: Internet

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 7
Chu Vận bị trầm cảm kéo dài - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim sẽ tạm ngưng một tuần sẽ chiếu tiếp phần 2. Điều đó khiến nhiều fan hâm mộ trông ngóng từng ngày vì theo như đoạn trailer tập mới được tiết lộ thời gian trôi qua 3 năm, Lý Tuân đã ra tù nhưng thần thái vẫn ngông cuồng ngời ngời. Theo đó, Lý Tuân sẽ thăm mộ chị gái bày tỏ nỗi lòng rằng mình chờ đợi thời khắc này từ lâu, thứ anh muốn không phải là tiền cũng không phải công ty mà chính là tôn nghiêm, anh sẽ lấy lại tất cả những thứ đã mất. Sau đó đã đến công ty gặp cậu bạn ‘từng’ thân để ‘tính sổ’ rằng “Kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục”.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 8

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 9
3 năm trôi qua, Lý Tuân đã ra tù - Ảnh: Internet
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 10
Lý Tuân đến công ty tìm cậu bạn thân tính sổ - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhá hàng trailer tập mới: Lý Tuân chính thức ra tù khiến 'kẻ phản bội phải xuống địa ngục' - Ảnh 11
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

 

 

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