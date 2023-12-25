Netizen xứ Trung thường dùng cụm từ "thịnh thế mỹ nhan" để miêu tả về những người sở hữu nhan sắc lộng lẫy, động lòng thế gian cho các sao nữ có nét đẹp được cư dân mạng bình chọn trong từng giai đoạn nhất định.

Số liệu được tổng hợp vào 11h00 ngày 22/12 của bảng bình chọn đã cho thấy cuộc đua giữa các mỹ nhân hàng đầu châu Á hiện đang đi gần đến hồi kết và lộ diện số liệu bình chọn như sau:

1. Lưu Thi Thi - Nhất Niệm Quan Sơn (43777)

2. Lưu Diệc Phi - Đi Đến Nơi Có Gió (33493)

3. Châu Dã - Hộ Tâm, Được Ăn Cả Ngã Về Không (22432)

4. Nghê Ni - Cô Gái Mất Tích (18444)

5. Song Hye Kyo - The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) (14496)

Ngoài top 5, còn có những diễn viên nổi bật khác như: Cảnh Điềm - 11889 (Lạc Du Nguyên, Chước Chước Phong Du), Địch Lệ Nhiệt Ba - 6802 (An Lạc Truyện)...

Sự góp mặt của Châu Dã ngay lập tức nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Nữ diễn viên lọt vào danh sách với số lượt bình chọn cao hơn cả Nghê Ni, được gọi tên nhờ tham gia 2 dự án Được Ăn Cả Ngã Về Không (vai phụ) và Hộ Tâm (vai chính). Việc Châu Dã trở thành "thịnh thế mỹ nhan" ngang với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi hay đàn chị Lưu Thi Thi khiến khán giả vô cùng hoang mang và ngán ngẩm.

Nhiều người cho rằng Douban đã quá ưu ái cho sao nữ sinh năm 1998 bởi đồng tình rằng cô có sắc đẹp song để lọt top thì chưa đủ. Bởi xét top 4 mỹ nhân hoa ngữ, vẻ ngoài của Châu Dã bị cho là "lệch pha" so với 3 đàn chị còn lại.

Thậm chí, một số netizen còn nhận định Châu Dã "ngũ quan tán loạn" do kỹ thuật biểu cảm yếu kém, dẫn đến lố lăng. Xét về diện mạo, sao nữ này thậm chí không bằng những cái tên cùng lứa khác như Cúc Tịnh Y, Chương Nhược Nam hay Vương Sở Nhiên.

Được biết, Châu Dã bắt đầu sự nghiệp khá muộn so với các đồng nghiệp khác. Trong khi những cái tên như Dương Tử, Dương Mịch đều nổi tiếng từ khi còn là sao nhí thì đến năm 2019, Châu Dã mới tập tành đóng phim.

Chính vì thế, trong 4 năm qua, cô chưa kịp để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Những tác phẩm cô đóng đa phần vai phụ, chưa có bộ phim nào thật sự giúp cô một bước lên hàng sao. Thậm chí, bộ phim được chú ý nhất của người đẹp là "Em của thời niên thiếu", cô cũng chỉ đóng vai phụ phản diện.

Đến mới đây, khi hợp tác cùng Đàn Kiện Thứ trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, cô nàng mới vụt sáng và được khen diễn xuất tiến bộ, nhẹ nhàng, không gượng. Bộ phim cùng phản ứng hóa học của cả 2 cũng nhận được nhiều tán thưởng vì tự nhiên, ngọt ngào, xứng đáng là bộ phim "chữa lành tâm hồn".