Đang gây sốt nhờ 'Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh', Châu Dã lại khiến fan nữ đổ gục vì màn cải trang nam đẹp vô thực, khí chất khó ai sánh bằng

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ thực hiện bộ ảnh để chào đón tiết Đại tuyết - một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, thường bắt đầu từ khoảng đầu tháng 12. Châu Dã xuất hiện với chiếc áo lông trắng cùng bộ xiêm y thêu họa tiết bằng vàng đầy vẻ quyền quý, như 1 thiếu gia hào hoa, phong nhã.

Trong bộ ảnh, Châu Dã tiếp tục chứng minh cho người hâm mộ thấy khuôn mặt cô như sinh ra để đóng phim cổ trang. Lần hoá trang này không hề thua kém những nam thần Cbiz khác khi đóng phim kiếm hiệp. Nhiều netizen cũng kêu gọi nữ diễn viên thử nghiệm với những vai diễn giả trai trong những dự án cổ trang tương lai của cô.

Trước đó, những hình ảnh của Châu Dã trên phim trường "Cẩm nguyệt như ca" đã được chia sẻ lên mạng xã hội cũng "tạo bão" với màn cải trang nam. Dù không đầu tư trang phục, nhưng khí chất của cô nàng vẫn khiến nhiều nam thân cổ trang phải dè chừng.

Thời gian gần đây, Châu Dã là cái tên ngày càng được đánh giá cao nhờ diễn xuất lên tay, bên cạnh đó nhan sắc của sao nữ sinh năm 1998 cũng chín muồi.

Xuất hiện trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, đóng cặp với Đàn Kiện Thứ, Châu Dã như "cá gặp nước". Ngoại hình nhỏ gọn, mỏng manh của cô rất phù hợp khi đóng nữ chính của phim. Bộ phim cũng không quá đòi hỏi diễn viên phải vận dụng quá nhiều kĩ năng diễn xuất, vô tình lại khiến Châu Dã tạo được dấu ấn với người xem.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh kể về mối tình lãng mạn giữa Mạc Thanh Thành cùng Cố Thanh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, từng khiến bao “mọt ngôn tình” đắm chìm bởi sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, đầy cảm xúc và đặc biệt nói không với drama.

Với sức nóng của bản gốc và hai diễn viên chính, độ nổi tiếng của dự án này vượt hơn 26.000 điểm (tính đến ngày 3/12). Ngoài ra, phim cũng đạt 3,5 triệu lượt đặt xem trước (số liệu 29/11).