Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này

Sao quốc tế 22/12/2023 12:00

Tập cuối bộ phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính hiện tại đang gây tranh cãi dữ dội.

Sau siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ bén duyên với Châu Dã trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh và lập nên nhiều thành tích ổn định. Tuy nhiên, đoạn kết của phim lại khiến khán giả thất vọng tràn trề, họ cảm thấy chưa đủ thỏa mãn dù là happy ending.

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 1
Đoạn kết của phim lại khiến khán giả thất vọng tràn trề.

Theo như nguyên tác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, đoạn kết còn có chuyến đi hưởng tuần trăng mật và cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Cố Thanh (Châu Dã thủ vai). Thế nhưng trong phim, phân đoạn đáng mong chờ này lại không xuất hiện.

Sau khi tập cuối của Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được lên sóng, rất nhiều khán giả đã yêu cầu đoàn phim phát hành phần ngoại truyện, như vậy mới làm cho câu chuyện tình yêu giữa Mạc Thanh Thành và Cố Thanh trở nên trọn vẹn hơn, bên cạnh đó người xem và fan nguyên tác cũng thỏa mãn sau khoảng thời gian 'cày' từ những tập đầu tiên tới nay. 

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 2
Theo như nguyên tác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, đoạn kết còn có chuyến đi hưởng tuần trăng mật và cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi chính.
Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 3
Sau khi tập cuối của Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được lên sóng, rất nhiều khán giả đã yêu cầu đoàn phim phát hành phần ngoại truyện.

Được biết, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh kể về chuyện tình nửa úp nửa mở rất thú vị của Mạc Thanh Thành và Cố Thanh. Anh là một bác sĩ cũng là một diễn viên lồng tiếng, cô là một người chuyên phối âm. Hai người bất ngờ có cuộc gặp gỡ bằng “giọng nói”, để rồi anh từng bước khiến cô rung động. Khán giả không ngừng chờ đợi những câu thoại ngọt lịm trong tiểu thuyết được đưa lên màn ảnh một cách trọn vẹn cảm xúc và sinh động. “Trong đám đông vạn người, anh nhận ra giọng nói của em, rằng anh rất nhớ, rất nhớ em”.

Khai thác đề tài khá mới lạ về diễn viên lồng tiếng, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh tuy ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Hai người gặp nhau như định mệnh nhưng bị kéo theo những câu chuyện không ngờ. 

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 4

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 5

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh kể về chuyện tình nửa úp nửa mở rất thú vị của Mạc Thanh Thành và Cố Thanh.

Hiện tại, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được bán bản quyền sang 20 quốc gia, dẫn đầu trên BXH WeTV tại nhiều nước trong một thời gian dài (trong đó có Việt Nam). Phim cũng lọt vào top 25 tác phẩm có mức nhiệt cao nhất trên Tencent năm 2023. Chỉ số truyền thông trên Vlinkage của phim gồm: Nhân vật Mạc Thanh Thành xếp thứ 5 với 8.84 điểm, nhân vật Cố Thanh xếp thứ 6 với 8.56 điểm; bộ phim đứng thứ 3 với 70.69 điểm. Nhiều khán giả kỳ vọng với bước tiến từ Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Đàn Kiện Thứ và Châu Dã sẽ có sự nghiệp diễn xuất sáng sủa hơn.

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 6

Tập cuối Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã gây thất vọng, dân tình tranh cãi dữ dội vì điều này - Ảnh 7
Chỉ số truyền thông trên Vlinkage của phim.
Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đăng bộ ảnh đôi cực ngọt ngào, tình bể bình khiến dân tình đứng ngồi không yên

Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đăng bộ ảnh đôi cực ngọt ngào, tình bể bình khiến dân tình đứng ngồi không yên

Đàn Kiện Thứ và Châu Dã vừa tung ra bộ ảnh đôi cực ngọt ngào để quảng bá phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh.

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