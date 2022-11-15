Cát Khắc Tuyển Dật bị chỉ trích thậm tệ vì lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trong đêm nhạc của mình

Sao quốc tế 15/11/2022 13:20

Buổi diễn âm nhạc Tinh Hỏa của nữ ca sĩ Cát Khắc Tuyển Dật vấp phải nhiều chỉ trích từ công chúng vì chi tiết gây ô nhiễm môi trường.

Trang QQ đưa tin, vừa qua Cát Khắc Tuyển Dật đã tổ chức đêm nhạc riêng của mình vào ngày 13/11 dưới hình thức online. Tuy thành công mỹ mãn, nhưng nữ ca sĩ đã bị chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

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Cát Khắc Tuyển Dật bị chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên thiên nhiên - Ảnh: Internet

Theo đó, trong tiết mục Tinh Hỏa, Cát Khắc Tuyển Dật đã sử dụng tới 60 tấn cát để tạo ra hiệu ứng hình ảnh rất mãn nhãn. Thậm chí, cô còn tự hào nói rằng sân khấu này là trải nghiệm tuyệt vời mà cô chưa từng có trước đây, giúp nữ ca sĩ cảm nhận được sự bao la, rộng lớn của tự nhiên.

Tuy vậy, phần đông công chúng lại không hề đồng ý với phát ngôn và việc làm của Cát Khắc Tuyển Dật. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang lãng phí tài nguyên thiên nhiên và gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

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Khán giả để lại nhiều bình luận như: "Việc vận chuyển 60 tấn cát mất bao lâu và xả ra bao nhiêu khí thải vậy? Cô đang làm ô nhiễm môi trường đấy!", "Việc dọn dẹp sân khấu sau buổi diễn sẽ vô cùng vất vả, mà bụi bặm nó để lại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe đâu", "Ngoài sự lãng phí và ô nhiễm, tôi không thấy gì khác trong đêm nhạc này của Cát Khắc Tuyển Dật"....

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Trước hàng loạt phản ứng tiêu cực, phía Cát Khắc Tuyển Dật vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Cát Khắc Tuyển Dật bị khán giả "sửa lưng" vì các phát ngôn hay hành động của mình. Vào tháng 5/2021, khán giả Trung Hoa đã chỉ trích Cát Khắc Tuyển Dật vì cô liên tục ca thán rằng làm người nổi tiếng quá vất vả.

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Tuy nhiên, sự thật là Cát Khắc Tuyển Dật vẫn nhận show đều đều và có thu nhập tới 22,2 triệu USD trong năm 2014. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1988 thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình với loạt đồ hiệu, nhà biệt thự và xe sang.

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