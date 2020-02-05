Cận cảnh nhan sắc gợi cảm của mỹ nhân Nhật Bản ‘tắm chung với bố đến năm cấp 3’

Sao quốc tế 05/02/2020 16:43

Sở hữu nhan sắc vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, nữ diễn viên Ayaka Miyoshi ngày càng được truyền thông chú ý sau tiết lộ gây sốc.

Thành công của MV “Đã nói sẽ không khóc” (Châu Kiệt Luân) đã giúp nữ chính Ayaka Miyoshi được nhiều người chú ý. Mới đây, mỹ nhân Nhật Bản này đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội xứ Trung sau tiết lộ gây sốc trên sóng truyền hình.

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Ayaka Miyoshi trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên Ayaka Miyoshi đã khiến khán giả vô cùng bàng hoàng khi cho biết cô từng tắm chung với bố đến năm cấp 3. Theo đó, mối quan hệ của hai cha con vô cùng thân thiết. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp của Ayaka còn nhầm cả hai là vợ chồng vì họ có quá nhiều cử chỉ thân mật.

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Nữ diễn viên gây sốc khi tiết lộ tắm chung với bố đến khi lên cấp 3 (khoảng từ 15 đến gần 20 tuổi) - Ảnh: Internet

Ayaka Miyoshi sinh năm 1996, cô được biết đến là một người mẫu, diễn viên và cựu thần tượng Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 1m71 cùng vẻ đẹp ngọt ngào, Ayaka trở thành gương mặt nổi tiếng trên các trang bìa tạp chí. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với vóc dáng nóng bỏng và số đo 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh”.

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Nhan sắc ngọt ngào...
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...và thân hình nóng bỏng của Ayaka Miyoshi - Ảnh: Internet

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Cô nàng mang vẻ đẹp ngây thơ, thanh thuần nhưng không ngại ngần khoe vóc dáng với những trang phục hở bạo trên tạp chí -  Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của mỹ nhân Ayaka:

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Bước chân vào làng giải trí từ năm 11 tuổi, Ayaka trở thành người mẫu độc quyền cho một câu lạc bộ và ra mắt với vai trò ca sĩ trong một nhóm nhạc thần tượng. Dù góp mặt trong nhiều bộ phim nhưng chỉ đến khi nhận vai nữ chính trong MV “Đã nói sẽ không khóc” của ca sĩ Châu Kiệt Luân, mỹ nhân người Nhật mới thực sự được chú ý.

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Từ khóa:   Châu Kiệt Luân Ayaka Miyoshi mỹ nhân Nhật Bản

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