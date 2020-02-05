Cận cảnh nhan sắc gợi cảm của mỹ nhân Nhật Bản ‘tắm chung với bố đến năm cấp 3’

Thành công của MV “Đã nói sẽ không khóc” (Châu Kiệt Luân) đã giúp nữ chính Ayaka Miyoshi được nhiều người chú ý. Mới đây, mỹ nhân Nhật Bản này đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội xứ Trung sau tiết lộ gây sốc trên sóng truyền hình.

Ayaka Miyoshi trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên Ayaka Miyoshi đã khiến khán giả vô cùng bàng hoàng khi cho biết cô từng tắm chung với bố đến năm cấp 3. Theo đó, mối quan hệ của hai cha con vô cùng thân thiết. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp của Ayaka còn nhầm cả hai là vợ chồng vì họ có quá nhiều cử chỉ thân mật.