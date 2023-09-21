Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê

Sao quốc tế 21/09/2023 10:16

Tiểu Tứ Nguyệt là cô con gái duy nhất của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Triệu Vy và chồng doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn vào năm 2008. Đến năm 2010, cô hạ sinh Tiểu Tứ Nguyệt tại Singapore. Huỳnh Hữu Long từng có một đời vợ trước đó và một cậu con trai riêng. Được biết, cô bé rất thân thiết với anh trai cùng cha khác mẹ và xuất hiện thường xuyên bên cậu bé này trong những bức ảnh chụp chung gia đình. 

Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 1
Cô hạ sinh Tiểu Tứ Nguyệt tại Singapore vào năm 2010.

Hiện tại, con gái của Triệu Vy bước sang tuổi 13. Nữ diễn viên rất ít khi khoe con với người hâm mộ, phần lớn các tấm ảnh của ái nữ nhà Triệu Vy chủ yếu là từ phía doanh nhân Huỳnh Hữu Long chia sẻ và trên trang cá nhân của Tiểu Tứ Nguyệt.

Lúc chưa bị các cơ quan quản lý của Trung Quốc điều tra, Triệu Vy vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật. còn chồng cô thì chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con gái. Nữ diễn viên từng bày tỏ cảm giác có lỗi khi không thể ở bên con, chăm sóc cho con chu đáo hơn. Hiện tại, khi sự nghiệp nghệ thuật của Triệu Vy bị phong sát, những thông tin về con gái cô được nhiều người tò mò, tìm kiếm. Thế nhưng, đời tư của bé vẫn được giữ kín.

Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 2
Nữ diễn viên từng bày tỏ cảm giác có lỗi khi không thể ở bên con, chăm sóc cho con chu đáo hơn.

Tuy nhiên, hình ảnh của cô bé gần đây đã nhanh chóng gây chú ý. Ở tuổi 13, Tiểu Tứ Nguyệt có gương mặt thông minh, lém lỉnh và thừa hưởng đôi mắt to tròn của mẹ.

Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 3
Ở tuổi 13, Tiểu Tứ Nguyệt có gương mặt thông minh, lém lỉnh.
Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 4
Cô bé được thừa hưởng đôi mắt to tròn của mẹ.

Dù là ngoại hình hay gu thời trang, ái nữ nhà nữ diễn viên 'Hoàn Châu Cách Cách' cũng được đánh giá rất cao. Thậm chí netizen nhận xét nhan sắc của cô bé còn vượt qua cả người mẹ nổi tiếng. Tiểu Tứ Nguyệt có vẻ đã hưởng gen đẹp của mẹ, nhiều người còn cho rằng cô bé rất có thể sẽ là một ngôi sao sáng chói của làng giải trí trong tương lai nếu nối gót sự nghiệp nghệ thuật của Triệu Vy khi trở nên xinh đẹp đến mức không ai có thể nhận ra.

Có thông tin cho rằng, Triệu Vy và chồng hiện ly thân và con gái Tiểu Tứ Nguyệt do Huỳnh Hữu Long nuôi dưỡng. Năm 2020, Triệu Vy lộ ảnh tình tứ cùng nam nghệ sĩ kém tuổi nhưng cô từ chối bình luận về hôn nhân cũng như mối quan hệ mới mẻ này.

Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 5
Có thông tin cho rằng, Triệu Vy và chồng hiện ly thân và con gái Tiểu Tứ Nguyệt do Huỳnh Hữu Long nuôi dưỡng.

Triệu Vy là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc. Cô còn thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Nữ diễn viên nổi danh ở châu Á qua loạt phim Hoàn Châu cách cáchTân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song...

Cận cảnh diện mạo của con gái Triệu Vy: Sở hữu đôi mắt to tròn từ bé, mới 13 tuổi nhưng nhan sắc không có điểm nào để chê - Ảnh 6
Triệu Vy là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc.

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