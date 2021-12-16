Bóc mẽ bí mật hậu trường trong phim cổ trang Trung Quốc

Phân cảnh bay lượn trên không đầy nghệ thuật của Đoàn Dự (Lâm Chí Dĩnh) và Vương Ngữ Yên (Lưu Diệc Phi) trong Thiên Long Bát Bộ được đoàn làm phim dàn dựng rất khéo léo. Để có khinh công thâm hậu như Đoàn Dự thật ra bạn chỉ cần một cái thang là đủ.

Muốn bay lượn điệu nghệ, diễn viên cần có dây cáp và phải thật dẻo khi giữ mình trên cao suốt hàng giờ liền.

Trong Tru Tiên, Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh) và Lục Tuyết Kỳ (Dương Tử) có những màn đấu tay đôi ấn tượng. Nhưng với tấm ảnh hậu trường có thể thấy Dương Tử chỉ cần đứng yên trên tấm gỗ lắp bánh xe. Cô sẽ được ê-kíp đẩy về phía sau, tạo cảm giác như đang bay trên màn ảnh.

Cảnh cưỡi ngựa

Trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu, thực tế Quách Tĩnh (Dương Húc Văn) và Hoàng Dung (Lý Nhất Đồng) không hề cưỡi ngựa mà chỉ nhún nhún theo nhịp trên mặt đất mà thôi. Sự thật phía sau ống kính đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ở một phân cảnh khác, cặp đôi đã phải cần sự hỗ trợ từ “người mặc đồ xanh”. Khi lên hình, nhờ công nghệ chỉnh sửa, nhân vật vô cùng quan trọng này sẽ bị biến mất, chỉ còn hình ảnh Quách Tĩnh - Hoàng Dung lãng mạn sánh đôi.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" (một mũi bắn trúng hai con chim) là phân đoạn kinh điển trong Anh hùng xạ điêu. Nhưng nếu như Quách Tĩnh trong phim phải đứng trên lưng ngựa phi gần đến vực sâu thì ở phía sau ống kính, anh phải cảm ơn những nhân viên hậu đài. Lực lượng vô hình này có nhiệm vụ giữ chặt mô hình ngựa để Dương Húc Văn có thể tự tin đứng.

Trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi có cảnh Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như phi ngựa dũng mãnh nhưng thực tế thì cả hai chỉ ngồi trên lưng ngựa giả mà thôi.

Để có những thước phim đẹp nhất, nhân viên hậu trường phải kiệu cả diễn viên nam lên để trông giống như đang cưỡi ngựa.

Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân

Anh hùng cứu mỹ nhân dường như là mô típ trong các bộ phim cổ trang. Thực tế, phía sau cảnh đỡ khiến không ít fan nữ xao xuyến lại là sự chống đỡ của một người đàn ông không được lộ mặt trên truyền hình.

Hình ảnh ở góc quay khác cho thấy, nhân vật nữ đã tựa hẳn vào người diễn viên hậu trường để tạo cảnh ngã đẹp nhất.

Phân cảnh đi xe

Cảnh đi xe đạp của Trịnh Sảng và Dương Dương trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên trông thật lãng mạn trên phim, nhưng sự thật là cả hai chỉ ngồi yên một chỗ cho xe đẩy đi nhẹ nhàng mà không tốn chút sức lực nào.

Trần Vỹ Đình và Trương Nghệ Hưng lái xe máy phân khối lớn trông thật ngầu trong Lão Cửu Môn. Nhưng mọi hình tượng như sụp đổ khi thực tế cả hai chỉ ngồi lắc qua lắc lại mà thôi!

Phân cảnh tắm

Khi thực hiện cảnh tắm của "đệ nhất nữ Gia Cát" Minh Nguyệt Tâm (Trương Định Hàm) trong "Thiên nhai Minh Nguyệt đao" 2012, đoàn làm phim đã phải sử dụng những chiếc máy phun hơi nước mini. Trong khi đó, nữ chính chỉ cần diện áo trễ vai ngồi "diễn" như thể đang tắm thật vậy.

Và đây là cảnh quay đẹp mơ mộng trên màn ảnh nhỏ.

Phân cảnh với động vật

Trong cảnh Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) đánh nhau với những con sói hung dữ, nhân viên đoàn phim đã phải mặc trang phục màu xanh đứng quanh Triệu Lệ Dĩnh. Sự thật là Triệu Lệ Dĩnh chỉ đánh nhau với mấy "chú sói xanh". Đạo diễn sẽ ghi lại cảnh này và sau đó sẽ có nhân viên đoàn phim khác phụ trách kỹ xảo, sửa chữa để người "biến thành" sói.

Đế Quân (Cao Vỹ Quang) vuốt ve hồ ly Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nhưng thực chất chỉ là cảnh giả.

Ê-kíp sắp xếp một con thú nhỏ, bọc ngoài tấm vải màu xanh để tiện cho việc "hóa phép".

Một phân cảnh khi nhân vật đại hiệp trên phim giao đấu với rắn. Rắn là thật, nhưng đoàn phim đã khéo sắp xếp một chuyên gia giữ rắn. Vì thế, biểu cảm sợ hãi của Dương Húc Văn trên màn ảnh chỉ mang tính diễn xuất.