Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà?

Người đẹp Puerto Rico tiết lộ quan điểm cá nhân trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình

Người đẹp Puerto Rico còn lấp lửng chuyện đằng sau hậu trường, cô cho biết: “Có nhiều chuyện hậu trường mà khán giả sẽ không biết được, và tôi sẽ không kể chi tiết, khán giả nên dành thời gian để tìm hiểu về... 'ai đó'. Mọi người có thể thấy chúng tôi ôm Miss Paraguay". Không chỉ đại diện Puerto Rico mà đại diện Panama cũng livestream cảnh một bộ phận thí sinh quây quần bên Á hậu 1, viết kèm caption ẩn ý: "The new Miss Universe is..." như ám chỉ mỹ nhân Paraguay xứng đáng hơn.

Tân hoa hậu về nước - Ảnh: Indiatimes

Giữa lúc drama đang căng đét, nàng tân Hoa hậu đã chính thức trở về nước để chuẩn bị bay tới New York thực hiện chuyến công tác đầu tiên. Tuy nhiên, đến chào đón tân Hoa hậu tại sân bay chỉ có lèo tèo vài người khiến CĐM không khỏi thắc mắc, liệu có phải những ồn ào gần đây đã khiến tân Hoa hậu không được lòng công chúng nước nhà?