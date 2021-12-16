Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà?

Sao quốc tế 16/12/2021 17:16

Trong lúc gây xôn xao khi bị chính hội chị em tại Miss Universe cô lập, tân Hoa hậu Miss Universe người Ấn Độ - Harnaaz Sandhu mới đây đã chính thức trở về quê nhà.

Sau đêm chung kết Miss Universe 2021, hoa hậu người Ấn Độ - Harnaaz Sandhu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chính thức bước lên ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, trái ngược với sự yêu mến và khen ngợi hết lời của khán giả, hoa hậu người Ấn Độ lại không được lòng hội chị em tại Miss Universe 2021.

Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 1
Khoảnh khắc đăng quang của đại diện Ấn Độ - Ảnh: Internet

Cụ thể, netizen phát hiện đại diện Puerto Rico - Michelle Colón đã huỷ theo dõi Tân Hoa hậu hoàn vũ trên Instagram. Ngay sau đó, mỹ nhân người Puerto Rico cũng lên livestream giải thích và đưa ra quan điểm cá nhân. Cô thẳng thừng cho biết chiến thắng của Harnaaz Sandhu là không xứng đáng và sự lựa chọn của cô và nhiều thí sinh khác là Á hậu 1 - Nadia Ferreira, người Paraguay.

Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 2
 Người đẹp Puerto Rico tiết lộ quan điểm cá nhân trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình

Người đẹp Puerto Rico còn lấp lửng chuyện đằng sau hậu trường, cô cho biết: “Có nhiều chuyện hậu trường mà khán giả sẽ không biết được, và tôi sẽ không kể chi tiết, khán giả nên dành thời gian để tìm hiểu về... 'ai đó'. Mọi người có thể thấy chúng tôi ôm Miss Paraguay". Không chỉ đại diện Puerto Rico mà đại diện Panama cũng livestream cảnh một bộ phận thí sinh quây quần bên Á hậu 1, viết kèm caption ẩn ý: "The new Miss Universe is..." như ám chỉ mỹ nhân Paraguay xứng đáng hơn.

Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 3
Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 4
Tân hoa hậu về nước - Ảnh: Indiatimes

Giữa lúc drama đang căng đét, nàng tân Hoa hậu đã chính thức trở về nước để chuẩn bị bay tới New York thực hiện chuyến công tác đầu tiên. Tuy nhiên, đến chào đón tân Hoa hậu tại sân bay chỉ có lèo tèo vài người khiến CĐM không khỏi thắc mắc, liệu có phải những ồn ào gần đây đã khiến tân Hoa hậu không được lòng công chúng nước nhà?

Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 5
Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 6
Ảnh: Indiatimes

Tuy nhiên, thực chất, lực lượng bảo an đã được huy động để bảo vệ người đẹp nên số lượng người tham gia tiếp đón nàng tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 không nhiều. Giải thích cho việc chỉ có 1 ít người tới sân bay đón tân Miss Universe 2021 trở về quê nhà, BTC cuộc thi Miss Diva giải thích đó là vì những quy định phòng chống dịch bệnh, nên bắt buộc không được tụ tập đông người.

“Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng lớn sau khi tân Hoa hậu hoàn thành quá trình 7 ngày tự cách ly. Mong mọi người hãy gửi tình yêu và lời chúc tới Miss Universe 2021” - BTC cuộc thi Miss Diva giải thích.

Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 7
Ảnh: Indiatimes
Bị 'hội chị em' Miss Universe 'lập bè phái' cô lập, tân hoa hậu Ấn Độ nhận phản ứng ra sao khi trở về quê nhà? - Ảnh 8
Ảnh: Indiatimes

Tại sân bay, hoa hậu Harnaaz cũng cùng tất cả mọi người hô vang khẩu hiệu: "India, India", thể hiện niềm tự hào với chiến thắng lịch sử ấn tượng tại đấu trường sắc đẹp danh giá.

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Từ khóa:   Miss Universe Hoa hậu Ấn Độ tân hoa hậu Mis Universe

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