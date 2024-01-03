Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc

Sao quốc tế 03/01/2024 11:18

Tuy nhận không ít ý kiến trái chiều trong suốt thời gian lên sóng, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn 'gặt hái' thành tích 'khủng' cuối năm 2023.

Mới đây, theo dữ liệu báo cáo thường niên của Mango TV, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương - Vương Sở Nhiên đóng chính đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Top 5 bộ phim hot nhất năm 2023 của nền tảng này. 

Các thứ hạng 2, 3, 4 và 5 lần lượt thuộc về Đi Đến Nơi Có Gió (Lưu Diệc Phi - Lý Hiện), Dĩ Ái Vi Doanh (Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ), Băng Tuyết Tiềm Đao Liên (Đỗ Thuần, Vương Tử Kỳ, Trương Bác), Băng Mỏng (Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ). 

Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc - Ảnh 1Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc - Ảnh 2

Phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được cải biên từ tiểu thuyết "Một tòa thành đang chờ anh" của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi xoay quanh chuyện tình yêu của Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai) - cô gái mồ côi từ nhỏ và được một gia đình khác nhận nuôi và Tống Diệm (Dương Dương đóng thủ vai) - chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Hai người đã từng yêu nhau, nhưng lại bị gia đình phản đối, buộc phải rời xa nhau. 

Sau 10 năm gặp lại, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ thông minh. Lúc này, Tống Diệm lại là anh lính cứu hỏa dũng cảm, gan dạ. Vì vẫn còn tình cảm với Tống Diệm nên dù Tống Diệm luôn buông những lời lạnh lùng, Hứa Thấm vẫn quyết tâm ở bên anh một lần nữa. Cùng làm việc với nhau, nhiều lần vào sinh ra tử khiến giữa họ một lần nữa nảy sinh tình cảm.

Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc - Ảnh 3Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc - Ảnh 4Bị chê đủ điều, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đạt thành tích đáng nể, vượt mặt phim của Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc - Ảnh 5

Trong suốt quá trình lên sóng, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi nhận không ít ý kiến trái chiều về cách xây dựng nhân vật, tình tiết, nội dung phim. Ví dụ như tình tiết Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) vẫn còn chần chừ nhìn bạn gái trong khi tình huống cứu hỏa cấp bách. Hay chi tiết Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) được thông báo có ca cấp cứu vẫn còn nán lại với bạn trai.

Ngoài ra, một số tình tiết trong phim cũng bị lên án mạnh mẽ từ khán giả, thậm chí là cơ quan phòng cháy chữa cháy tại Trung Quốc cũng lên tiếng về việc này.

Tuy được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng diễn xuất của Dương Dương và Vương Sở Nhiên lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nếu hình tượng nhân vật mà Dương Dương thể hiện bị xây dựng thiếu logic, chưa phù hợp với một người đàn ông trưởng thành thì nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) cũng gặp nhiều bình luận trái chiều vì kiến thức y khoa.

 

 

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