Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên

Sao quốc tế 02/01/2024 13:34

Hình ảnh mới của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên một lần nữa khiến netizen đứng ngồi không yên, màu phim hay cảnh quay cũng gây ấn tượng không kém.

Năm 2023, là một năm đáng buồn trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương khi Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thất bại ê chề, kỹ năng diễn xuất của nam tài tử sinh năm 1991 cũng không được đánh giá cao.

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 1
Dương Dương bị chê thảm trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. 

Và trong năm 2024 này, Dương Dương trở lại với Phàm Nhân Tu Tiên là một trong những dự án mà khán giả mong chờ nhất. Tác phẩm này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết được xem là kinh điển của thể loại tiên hiệp. Ngoài nam chính do Dương Dương đảm nhận thì nữ chính sẽ do Kim Thần thủ vai Nam Cung Uyển.

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 2
Hàn Lập vốn là một người bình thường, thế nhưng sau đó đạt được cơ duyên và bước lên con đường tu tiên.

Tại thời điểm dàn diễn viên được công bố, Dương Dương được nhận xét vẫn rất đẹp trai nhưng nét diễn có phần bị gồng và "dầu mỡ". Trong khi đó, Kim Thần lại phải nhận chẳng ít những lời chê bai. Cô bị đánh giá là xuống sắc nhanh dù mới 33 tuổi và chỉ phù hợp để đảm nhận vai nữ phụ.

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 3
Dương Dương vào vai nam chính Hàn Lập.
Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 4
 Kim Thần thủ vai nữ chính Nam Cung Uyển.

Tuy nhiên mới đây, Phàm Nhân Tu Tiên đã phát hành trailer đầu tiên. Trong đoạn video này, nhan sắc và thần thái của nam chính Dương Dương phải nói là rất ổn. Rất nhiều netizen lại đang bày tỏ sự mong chờ đối với bộ phim này.

Dự án phim Phàm Nhân Tu Tiên vừa đã phát hành trailer đầu tiên.

Ngoài nhan sắc và thần thái của Dương Dương, màu phim, góc quay, ngoại cảnh,... đều được khen ngợi hết lời. Cộng thêm nguyên tác chất lượng, chúng ta có lý do để tin rằng nếu có thể lên sóng vào năm 2024, Phàm Nhân Tu Tiên sẽ là một trong những quả bom tấn của năm.

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 5

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 6

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 7

Vừa tung trailer đầu tiên trong dự án phim mới, Dương Dương toát ra ‘khí chất thần tiên’, lấy lại hào quang sau ‘vết nhơ’ đáng quên - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên trong  Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương và Kim Thần. 

Bình luận của khán giả sau khi Phàm Nhân Tu Tiên đã phát hành trailer đầu tiên:

- Dương Dương ban đầu nhiều người chê không hợp đóng Hàn Lập nhưng trailer này "cuốn" đấy. Chọn nam chính xấu như nguyên tác thì ai xem.

- Xem trailer mê quá. Ngoại cảnh nhìn đã mắt, trang phục đơn giản mà đẹp. Xem trailer xong hóng phim ghê, mong sớm gặp được Hàn Lập từ Dương Dương.

- Màu phim đẹp, anh Dương có khí chất thần tiên, lại còn quay ngoại cảnh thật chứ không dùng phông xanh. Mong chờ Hàn Lập. Mong phim phát sóng thuận lợi.

- Đang xem bản hoạt hình mà nhìn trailer phim như thế này thấy đáng mong chờ quá. Màu phim và diễn viên đều rất đẹp.

- Trailer xịn, đúng chất tiên hiệp nhưng cũng rất phàm nhân. Đạo diễn Dương Dương có vẻ mang dàn cast phụ với bối cảnh từ Tương Dạ qua nhưng nó lại hợp "vibe" của Phàm Nhân Tu Tiên.

Nói thêm về Phàm Nhân Tu Tiên, đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên của tác giả Vong Ngữ. Đây không phải là một tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình mà chủ yếu nói về hành trình tìm kiếm đại đạo, sinh tồn trong tu tiên giới khốc liệt của Hàn Lập. Theo nguyên tác, nhân vật Nam Cung Uyển do Kim Thần thủ vai là đạo lữ (vợ) của nhân vật Hàn Lập do Dương Dương đảm nhận.

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