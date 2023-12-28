Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý

Sao quốc tế 28/12/2023 08:49

Hiện tại, thông tin Dương Dương chuẩn bị 'ghép cặp' với Bao Thượng Ân trong dự án mới đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nổi tiếng với các vai diễn hiện đại trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Thiếu Nữ Toàn Phong, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Tôi,... Nhưng ít ai biết, Dương Dương cũng từng gây nhiều tiếng vang khi đóng cổ trang. Dự án cổ trang gần đây nhất của nam diễn viên là Phàm Nhân Tu Tiên. Vừa đóng máy sau thời gian dài ghi hình. Chưa kịp nghỉ ngơi, vừa qua lại rầm rộ thông tin một bạn diễn xinh đẹp sẽ yêu đương cùng Dương Dương trong dự án mới. 

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 1

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 2

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 3
Dương Dương nổi tiếng với các vai diễn hiện đại.

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 4

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 5
 Dự án cổ trang gần đây nhất của nam diễn viên là Phàm Nhân Tu Tiên. 

Theo đó, một blogger tiết lộ Dương Dương sắp kết hợp với diễn viên trẻ Bao Thượng Ân trong phim truyền hình cổ trang Nguyệt Minh Thiên Lý. Được biết, phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nguyệt Minh Thiên Lý của tác giả La Thanh Mai, nội dung khai thác mối quan hệ tình cảm giữa công chúa Lý Dao Anh và chàng hòa thượng Đàm Ma La Già. Cũng theo nguồn tin từ blogger, đạo diễn cầm trịch dự án là Trần Gia Lâm, dự kiến khai máy vào 4/2024. 

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 6
Một blogger tiết lộ Dương Dương sắp kết hợp với diễn viên trẻ Bao Thượng Ân trong phim truyền hình cổ trang Nguyệt Minh Thiên Lý.

Trước đó, cũng có một blogger đưa thông tin nữ mỹ nhân sẽ góp mặt cùng Dương Dương trong dự án này là Bạch Lộc và sẽ được khai máy vào quý 2 năm 2024. Phim sẽ bao gồm 40 tập và được đầu tư cực khủng.

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 7
Cũng có một blogger đưa thông tin nữ mỹ nhân sẽ góp mặt cùng Dương Dương trong dự án này là Bạch Lộc.

Nói về Bao Thượng Ân, cô sinh năm 2002, mới vào nghề chưa lâu và gây tranh cãi khi được giao vai Hoàng Dung kinh điển trong loạt phim mới chuyển thể từ tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu. Dù được nhận xét là có tiềm năng, nhưng Bao Thượng Ân vẫn bị chê bởi cái bóng từ các diễn viên từng thể hiện vai Hoàng Dung trước đó là quá lớn.

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 8

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 9

Bao Thượng Ân mới vào nghề chưa lâu và gây tranh cãi khi được giao vai Hoàng Dung kinh điển.

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 10

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 11

Sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này là cái tên tiếp theo được tiết lộ sẽ 'yêu đương' với Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý - Ảnh 12
Nhan sắc rạng rỡ không tì vết của Bao Thượng Ân luôn là chủ đề được cư dân mạng bàn tán trên mạng xã hội.

Nhan sắc rạng rỡ không tì vết của Bao Thượng Ân luôn là chủ đề được cư dân mạng bàn tán trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét với ngoại hình diễn viên tươi sáng, ngọt ngào cô sẽ là gương mặt tiềm năng của làng phim. Cũng chính vì thế, khi có thông tin nữ diễn viên sẽ hợp tác cùng Dương Dương trong Nguyệt Minh Thiên Lý khán giả lên tiếng “đẩy thuyền” nhiệt tình cặp đôi, thậm chí còn so sánh nhan sắc của nàng 'Hoàng Dung' với các bạn diễn từ sánh đôi cùng Dương Dương.

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý?

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý?

Mạng xã hội hiện tại đang rầm rộ thông tin Bạch Lộc và Dương Dương 'sánh đôi' trong một dự án mới.

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