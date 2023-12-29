Sau màn hợp tác trong 'Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh', Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại cùng nhau 'tái hợp' trong hoàn cảnh trớ trêu này

Sau khoảng thời gian kết thúc Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại 'đụng mặt' trong tình huống này.
- Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương
- Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn
Dù bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hợp tác chung đã kết thúc từ rất lâu nhưng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được rất nhiều khán giả vẫn miệt mài "chèo thuyền". Vì hợp tác ăn ý và tạo phản ứng hóa học rất tốt nên người hâm mộ đã cho rằng cả hai có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, trước sự ghép đôi của netizen, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng.
Đến sáng ngày 28/12, cặp đoi bất ngờ góp mặt cùng nhau trong một bảng xếp hạng khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trang thống kê Douban vừa đăng ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương, kèm theo ảnh là dòng chú thích: “Nam/Nữ diễn viên tệ nhất năm 2023”.
Sự 'tái hợp' với một tin tức không mấy tích cực làm cho người hâm mộ thất vọng tràn trề. Nhiều người không khỏi bật cười khi cặp đôi mà mình yêu thích lại tái hợp trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Bên cạnh đó, ai nấy cũng đồng tình với ý kiến của phía Douban bởi trong năm 2023, cả hai đều có 2 dự án không gây tiếng vang như kỳ vọng. Theo đó, Dương Dương thì diễn xuất màu mỡ nhạt nhòa với vai diễn trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Địch Lệ Nhiệt Ba thì màn thể hiện với Cung Tuấn trong An Lạc Truyện cũng bị mất điểm vì diễn xuất gượng gạo, được đầu tư 500 triệu NDT nhưng phim lộ sự thô vụng trong kỹ xảo.
Hiện tại, nhiều khán giả kỳ vọng vai diễn trong Phàm Nhân Tu Tiên Truyện của Dương Dương và Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đạt thành tích ổn định, giúp cả hai lấy lại danh tiếng trong sự nghiệp diễn xuất.