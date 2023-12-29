Sau màn hợp tác trong 'Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh', Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại cùng nhau 'tái hợp' trong hoàn cảnh trớ trêu này

Dù bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hợp tác chung đã kết thúc từ rất lâu nhưng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được rất nhiều khán giả vẫn miệt mài "chèo thuyền". Vì hợp tác ăn ý và tạo phản ứng hóa học rất tốt nên người hâm mộ đã cho rằng cả hai có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, trước sự ghép đôi của netizen, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được rất nhiều khán giả vẫn miệt mài "chèo thuyền".

Trước sự ghép đôi của netizen, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng.

Đến sáng ngày 28/12, cặp đoi bất ngờ góp mặt cùng nhau trong một bảng xếp hạng khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trang thống kê Douban vừa đăng ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương, kèm theo ảnh là dòng chú thích: “Nam/Nữ diễn viên tệ nhất năm 2023”.