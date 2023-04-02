Bất ngờ về gia thế của nam diễn viên đang hẹn hò Tần Lam

Thông tin Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Ngụy Đại Huân đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

Vừa qua, Tần Lam ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Ngụy Đại Huân tại chương trình truyền hình “Thích anh, em cũng vậy” mùa 4 nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên chia sẻ: “Chuyện tình yêu của tôi hiện tại chính là điều mọi người đều nhìn thấy. Cứ từ từ thôi”. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai chuyện yêu đàn em, kể từ sau khi hình ảnh thân mật của cả hai bị truyền thông đăng tải hồi tháng 12/2022. Theo QQ, Tần Lam và Ngụy Đại Huân nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm “Bác sĩ Đường”.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, kém Tần Lam 10 tuổi. Anh từng tham gia các tác phẩm như “Nhật ký Tô Phi”, “Thợ săn thành phố”, “Một và một nửa mùa hè, “Dành dành nở hoa”, “Hạnh phúc mãn đường”, “Nam Yên Trai Bút Lục”, “Câu chuyện trước hôn nhân”, “Cứu hộ khẩn cấp”, “1921”... và được ghi nhận về khả năng diễn xuất.

Không chỉ là diễn viên thực lực, trong làng giải trí, Ngụy Đại Huân được đánh giá là người khiêm tốn, hài hước. Đặc biệt, dù thừa kế gia tài khủng từ cha mình - doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm (chủ sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc), nhưng Ngụy Đại Huân ít khoe khoang cuộc sống giàu có. Ngược lại, anh sống tiết kiệm, không phô trương. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh luôn rộng rãi giúp đỡ. Trước khi yêu Tần Lam, Ngụy Đại Huân từng có thời gian hẹn hò bí mật với Dương Mịch. Cả hai bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 8/2019. Theo Sina, có nhiều bằng chứng cho thấy họ mặc đồ đôi, đi du lịch, đến phim trường thăm đối phương và có ảnh chụp vào chung khách sạn, nhà riêng của Dương Mịch. Tuy nhiên, vì Dương Mịch không muốn bị chú ý quá nhiều vào đời tư, do đó cô và Ngụy Đại Huân không thừa nhận mối quan hệ. Đến tháng 7/2021, trong cuộc trò chuyện cùng tạp chí thời trang Elle, Dương Mịch chia sẻ ẩn ý về việc đã chia tay Ngụy Đại Huân. Cô cho biết đang tìm kiếm và chờ đợi người phù hợp với bản thân.

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