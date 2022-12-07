Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Hạn chế của phim nằm ở phần kỹ xảo thiếu chỉn chu và sự kết hợp kém ăn ý của cặp diễn viên Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong.

Cuối năm nay, màn ảnh Hoa ngữ khá náo nhiệt khi có nhiều dự án phim lớn lên sóng, trong đó có Tinh Hà Trường Minh (tên cũ: Cửu Châu Chu Nhan Ký) do Phùng Thiệu Phong , Bành Tiểu Nhiễm đóng chính cũng đã ra mắt khán giả. Nhưng khác với kỳ vọng về một bộ phim cổ trang hoành tráng thì Tinh Hà Trường Minh lại mang đến nhiều sự thất vọng về nội dung và cả dàn diễn viên.

Việc dự án Tinh Hà Trường Minh không được chú ý khiến sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm gặp bất lợi. Những người yêu mến nữ diễn viên tiếc nuối cho sự nghiệp lận đận của cô sau nhiều năm.

Tuy nhiên, Bành Tiểu Nhiễm không bị chê nhiều về ngoại hình hay diễn xuất. Cô được đánh giá vẫn giữ được nét trẻ trung như thời điểm đóng Đông Cung (2019). Cũng vì vậy, nữ diễn viên không phù hợp với một Phùng Thiệu Phong rệu rã, thiếu tinh thần và giảm phong độ ở tuổi 44.

Bành Tiểu Nhiễm sinh năm 1990, được biết đến là diễn viên người Trung Quốc. Cô tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ và theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2013. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng hành trình nghệ thuật của cô, có thể thấy rằng Bành Tiểu Nhiễm gặp không ít gian truân với con đường diễn xuất mà mình lựa chọn.

Năm 2017, Bành Tiểu Nhiễm ký hợp đồng với Phạm Băng Băng Studio. Phạm Băng Băng từng ưu ái và dành nhiều cơ hội cho Bành Tiểu Nhiễm.

Bộ phim Đông Cung lên sóng năm 2019 tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Nội dung hấp dẫn và bối cảnh và trang phục đẹp, quá trình sản xuất chỉn chu, phim nhận được đánh giá cao của công chúng. Với vai nữ chính Khúc Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng thành sao sau 5 năm vô danh.

Hình ảnh Tiểu Phong cưỡi trên lưng ngựa tung vó khắp thảo nguyên khiến cho khán giả ấn tượng. Từ đó, cô được gọi với biệt danh "Hồng y mỹ nữ". Mỹ từ này gần như được dành riêng để gọi Bành Tiểu Nhiễm.

Ngoài Đông Cung, Phạm Băng Băng còn sắp xếp để Bành Tiểu Nhiễm tham gia bộ phim Thắng Thiên Hạ (tên khác Ba Thanh Truyện) do cô sản xuất và đóng chính và dự án điện ảnh Thợ Săn Bầu Trời.

Thắng Thiên Hạ vốn được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng, giúp tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm có vị trí vững chắc trong giới giải trí. Nhưng cuối cùng phim đã bị hoãn chiếu vĩnh viễn vì Phạm Băng Băng phạm tội trốn thuế.

Đến năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm tham gia dự án phim Quân Cửu Linh hợp tác cùng Kim Hạn. Kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, bộ phim bị chê bai 1 cách thậm tệ về tạo hình của nam nữ chính cũng như chất lượng phim. Nhiều người cảm thán, địa vị của Bành Tiểu Nhiễm phải chăng đã bị tuột dốc không phanh sau Đông Cung nên mới chấp nhận đóng 1 tác phẩm có kinh phí không cao.

Tuy nhiên, so với dự án phim Đông Cung, có thể thấy rằng diễn xuất của nữ diễn viên trong lần trở lại này đã có sự cải thiện rõ rệt. Cô nàng nhận được khá nhiều lời khen của khán giả về lần tái xuất này. Dù vậy, nhiều người cho rằng Bành Tiểu Nhiễm cần một cú nổ lớn như Đông Cung mới có thể trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

Gần đây, Bành Tiểu Nhiễm vừa nhận lời tham gia với vai trò khách mời trong bộ phim Vi hữu ám hương lai. Không chỉ vậy, người đẹp cũng năng nổ tham gia show truyền hình để quảng bá cho tên tuổi của bản thân cùng các bộ phim mà cô nàng góp mặt.

Dù đang dần mờ nhạt trong làng giải trí 3 năm qua nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn giữ được nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp. Với kỹ năng diễn xuất đã cải thiện rõ rệt, nhiều khán giả hi vọng rằng Bành Tiểu Nhiễm sẽ tìm được một vị trí xứng đáng cho mình trong làng showbiz Hoa ngữ.