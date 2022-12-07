Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Sao quốc tế 07/12/2022 23:43

Được coi là mỹ nữ diện hồng y đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ, thế nhưng sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm lại không hề rực rỡ như sắc đỏ của Tiểu Phong trong "Đông Cung".

Cuối năm nay, màn ảnh Hoa ngữ khá náo nhiệt khi có nhiều dự án phim lớn lên sóng, trong đó có Tinh Hà Trường Minh (tên cũ: Cửu Châu Chu Nhan Ký) do Phùng Thiệu Phong, Bành Tiểu Nhiễm đóng chính cũng đã ra mắt khán giả. Nhưng khác với kỳ vọng về một bộ phim cổ trang hoành tráng thì Tinh Hà Trường Minh lại mang đến nhiều sự thất vọng về nội dung và cả dàn diễn viên.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 1

Hạn chế của phim nằm ở phần kỹ xảo thiếu chỉn chu và sự kết hợp kém ăn ý của cặp diễn viên Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong.

Tuy nhiên, Bành Tiểu Nhiễm không bị chê nhiều về ngoại hình hay diễn xuất. Cô được đánh giá vẫn giữ được nét trẻ trung như thời điểm đóng Đông Cung (2019). Cũng vì vậy, nữ diễn viên không phù hợp với một Phùng Thiệu Phong rệu rã, thiếu tinh thần và giảm phong độ ở tuổi 44.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 2

Việc dự án Tinh Hà Trường Minh không được chú ý khiến sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm gặp bất lợi. Những người yêu mến nữ diễn viên tiếc nuối cho sự nghiệp lận đận của cô sau nhiều năm.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 3

Bành Tiểu Nhiễm sinh năm 1990, được biết đến là diễn viên người Trung Quốc. Cô tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ và theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2013. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng hành trình nghệ thuật của cô, có thể thấy rằng Bành Tiểu Nhiễm gặp không ít gian truân với con đường diễn xuất mà mình lựa chọn.

Năm 2017, Bành Tiểu Nhiễm ký hợp đồng với Phạm Băng Băng Studio. Phạm Băng Băng từng ưu ái và dành nhiều cơ hội cho Bành Tiểu Nhiễm.

Bộ phim Đông Cung lên sóng năm 2019 tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Nội dung hấp dẫn và bối cảnh và trang phục đẹp, quá trình sản xuất chỉn chu, phim nhận được đánh giá cao của công chúng. Với vai nữ chính Khúc Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng thành sao sau 5 năm vô danh.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 4

Hình ảnh Tiểu Phong cưỡi trên lưng ngựa tung vó khắp thảo nguyên khiến cho khán giả ấn tượng. Từ đó, cô được gọi với biệt danh "Hồng y mỹ nữ". Mỹ từ này gần như được dành riêng để gọi Bành Tiểu Nhiễm.

Ngoài Đông Cung, Phạm Băng Băng còn sắp xếp để Bành Tiểu Nhiễm tham gia bộ phim Thắng Thiên Hạ (tên khác Ba Thanh Truyện) do cô sản xuất và đóng chính và dự án điện ảnh Thợ Săn Bầu Trời.

Thắng Thiên Hạ vốn được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng, giúp tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm có vị trí vững chắc trong giới giải trí. Nhưng cuối cùng phim đã bị hoãn chiếu vĩnh viễn vì Phạm Băng Băng phạm tội trốn thuế.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 5

Đến năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm tham gia dự án phim Quân Cửu Linh hợp tác cùng Kim Hạn. Kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, bộ phim bị chê bai 1 cách thậm tệ về tạo hình của nam nữ chính cũng như chất lượng phim. Nhiều người cảm thán, địa vị của Bành Tiểu Nhiễm phải chăng đã bị tuột dốc không phanh sau Đông Cung nên mới chấp nhận đóng 1 tác phẩm có kinh phí không cao.

Tuy nhiên, so với dự án phim Đông Cung, có thể thấy rằng diễn xuất của nữ diễn viên trong lần trở lại này đã có sự cải thiện rõ rệt. Cô nàng nhận được khá nhiều lời khen của khán giả về lần tái xuất này. Dù vậy, nhiều người cho rằng Bành Tiểu Nhiễm cần một cú nổ lớn như Đông Cung mới có thể trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung' - Ảnh 6

Gần đây, Bành Tiểu Nhiễm vừa nhận lời tham gia với vai trò khách mời trong bộ phim Vi hữu ám hương lai. Không chỉ vậy, người đẹp cũng năng nổ tham gia show truyền hình để quảng bá cho tên tuổi của bản thân cùng các bộ phim mà cô nàng góp mặt.

Dù đang dần mờ nhạt trong làng giải trí 3 năm qua nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn giữ được nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp. Với kỹ năng diễn xuất đã cải thiện rõ rệt, nhiều khán giả hi vọng rằng Bành Tiểu Nhiễm sẽ tìm được một vị trí xứng đáng cho mình trong làng showbiz Hoa ngữ.

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ

Hình ảnh Từ Hy Viên bị hoen ố sau những tranh cãi với nhà chồng cũ. Cô bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị.

Xem thêm
Từ khóa:   Bành Tiểu Nhiễm Phùng Thiệu Phong Phạm Băng Băng Tinh Hà Trường Minh sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ

'Mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà cảm thấy có lỗi vì liên lụy chồng con

'Mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà cảm thấy có lỗi vì liên lụy chồng con

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến

Đào lại hình ảnh thời còn vô danh của Địch Lệ Nhiệt Ba, dự báo trước sự nổi tiếng của 'mỹ nhân Tân Cương'

Đào lại hình ảnh thời còn vô danh của Địch Lệ Nhiệt Ba, dự báo trước sự nổi tiếng của 'mỹ nhân Tân Cương'

Bị cáo buộc nhiều tội danh, chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có nguy cơ ngồi tù 30 năm

Bị cáo buộc nhiều tội danh, chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có nguy cơ ngồi tù 30 năm

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 48 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 50 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 7 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục