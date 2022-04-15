"Bà mẹ U40" sở hữu nhan sắc đỉnh cao, body không chút mỡ thừa nhờ bí quyết giữ dáng siêu đơn giản này

Dù đã hơn 40, nhưng "mẹ không tuổi" Jang Yoon Joo sở hữu thân hình cực chuẩn, không chút mỡ thừa. Bí quyết của cô đơn giản là tập thể dục và không ăn đường ngọt.

Vào ngày 14/4, Jang Yoon Joo - một trong những top model nổi tiếng xứ Hàn đã cộng đồng mạng trầm trồ với bức ảnh cô đăng tải lên trang cá nhân.

Jang Yoon Joo viết: "Buổi quay hôm nay diễn ra rất tốt đẹp." Trong bức ảnh được công bố, Jang Yoon Ju mặc một chiếc áo phông trắng không tay và quần màu be, cô nàng nhìn thẳng vào máy ảnh với sự tự tin tuyệt đối. Thần thái và tỷ lệ cơ thể của siêu mẫu hàng đầu khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

Được biết, Jang Yoon Ju kết hôn với nhà thiết kế Jeong Seung Min, kém cô 4 tuổi vào năm 2015 và họ có với nhau một cô con gái. Jang Yoon Joo dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong bản remake của loạt phim "Paper House": Common Economic Zone" của Netflix.

Sở hữu thân hình đáng mơ ước dù đã U40, ít ai biết bí quyết của cô lại rất đơn giản. Yoon Ju chia sẻ bản thân giữ dáng theo thực đơn chủ yếu có rau xanh và protein, loại bỏ đường ngọt và tinh bột ra khỏi chế độ ăn hàng ngày. Trước đây, cô từng đăng tải một hình ảnh với tiêu đề "bữa ăn của tôi trước khi tập luyện" trên trang Instagram cá nhân. Trong hình ảnh này, Yoon Ju công khai cơ cấu một bữa ăn của cô thường có rau xanh, nước trái cây, sữa đậu nành, quả cherry, khoai lang, trứng luộc, chuối...

Ngoài ra, cô còn kết hợp tập thêm các môn thể theo như Pilates, kết hợp cùng yoga và tập tạ, chạy bộ mỗi ngày.

Theo Chosun Media

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-u40-so-huu-nhan-sac-dinh-cao-body-khong-chut-mo-thua-nho-bi-quyet-giu-dang-sieu-don-gian-nay-462340.html