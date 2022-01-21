'Bà chúa phim ma Hong Kong' 87 tuổi vẫn đi quay phim đến 2h sáng

Thông tin diễn viên La Lan - người được mệnh danh là "bà chúa phim ma Hong Kong" phải làm việc đến đêm khuya trong điều kiện khắc nghiệt dù đã 87 tuổi khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, diễn viên La Lan cho biết, bà thường phải quay phim đến 2, 3 giờ sáng. Dù đã 87 tuổi nhưng La Lan vẫn phải chịu đựng cường độ làm việc cao, vất vả.

Diễn viên La Lan.

Không riêng gì La Lan, Nam diễn viên Lạc Ứng Quân cho biết anh từng phải quay liên tiếp 70 tiếng ở phim trường TVB, thời gian được về nhà chỉ có thể tắm, không dám ngủ. Chính vì lẽ đó, anh đã quyết định rời khỏi TVB vào năm 2011.

Dương Thiệu Liệt - nhà sản xuất cũ của TVB - từng lên tiếng nói hệ thống phim trường TVB là vô nhân đạo với một loạt diễn viên phụ và không tôn trọng những diễn viên lâu năm.

Anh nói nhiều diễn viên gạo cội phải hoàn thành việc quay phim lúc 2 hoặc 3 giờ sáng và sau đó lại làm việc vào 7 giờ ngày hôm sau, đồng thời không có xe riêng đưa đón.

Vài năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Hong Kong đã sang Đại lục "kiếm cơm" như Trương Trí Lâm, Tạ Thiên Hoa, Trần Tiểu Xuân...

87 tuổi nhưng La Lan vẫn phải làm việc đến 2h sáng.

Nghệ sĩ La Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim TVB. Bà xuất hiện từ thời Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc, cho đến giai đoạn của Quách Tấn An, La Gia Lương, Ngô Trấn Vũ, Quách Khả Doanh, Quan Vịnh Hà, Cổ Thiên Lạc… Nữ diễn viên được mệnh danh là "bà chúa phim ma Hong Kong" vì tham gia nhiều thể loại phim này.

Được biết, ở TVB La Lan đảm nhận vai diễn siêu nhiên trong hơn 36 bộ phim kinh dị Hong Kong. dù đã 87 tuổi, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia diễn xuất. Trong dự án mới nhất mang tên Sát thủ (2020), bà vào vai thủ lĩnh tổ chức sát thủ Overbeck.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chua-phim-ma-hong-kong-87-tuoi-van-di-quay-phim-den-2h-sang-447366.html