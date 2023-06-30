Đây chính là lý do khiến Trần Triết Viễn ngày càng hot

Cái tên Trần Triết Viễn gần đây nhận được sự chú ý lớn vì bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng. Từ vị trí "đợi bạo", nam diễn viên thành công trở thành sao lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ. Sau nhiều vai diễn, người hâm mộ đã phát hiện ra bí mật khiến Trần Triết Viễn càng ngày càng hot.

Cư dân mạng nhận ra nam diễn viên thường đóng cùng những bạn diễn nữ có phong cách ngọt ngào, trong sáng. Bộ phim đầu tiên đưa tên tuổi Trần Triết Viễn đến gần người hâm mộ chính là Bí Mật Nơi Góc Tối . Tuy không sở hữu nhan sắc quá nổi bật nhưng Từ Mộng Khiết - nữ chính của phim lại được lòng fans vì nét ngây thơ, hồn nhiên và mỏng manh.

Gần đây, Trần Triết Viễn được ủng hộ nhiệt tình khi vào vai Đoàn Gia Hứa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Nữ chính Triệu Lộ Tư với phong cách tràn ngập hơi thở thanh xuân ngọt ngào cũng được nhận xét là gần giống Từ Mộng Khiết và Thẩm Nguyệt.

Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đang là cặp đôi gây sốt màn ảnh xứ Trung.

Nhờ bộ phim này, nam chính Trần Triết Viễn nổi đình đám trên mạng xã hội. Thậm chí chí trong vòng 7 ngày qua, lượng fan Trần Triết Viễn tăng thêm tới 504.000 người, một con số mà không có "đỉnh lưu" nào làm được trong thời gian này.

Trần Triết Viễn đã có màn bứt phá ngoạn mục, chuẩn bị ngang hàng với Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi,...

Trước đó, Trần Triết Viễn có duyên hợp tác với Thẩm Nguyệt trong Bạn Trai Phản Diện Của Tôi. Khỏi phải bàn cãi, Thẩm Nguyệt vốn nổi tiếng với danh hiệu nữ thần học đường vì nhan sắc ngọt ngào chuẩn tình đầu quốc dân.

Dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi nhưng Trần Triết Viễn vẫn gặt hái được thành tích đáng nể.

Trần Triết Viễn gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình tạp kỹ King of Pop, sau đó chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Mr. Bio. Một năm sau, anh rẽ hướng sang diễn viên với bộ phim Bí Quả. Dù là một diễn viên tay ngang, vào nghề chưa nhiều năm nhưng Trần Triết Viễn được đánh giá khá cao về năng lực. Một số tác phẩm nổi bật của anh trước Vụng Trộm Không Thể Giấu phải kể đến như Sát Phá Lang, Bí Mật Nơi Góc Tối, Thục Sơn Chiến Kỷ 2,...



