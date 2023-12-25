Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh

Khởi đầu đầy thuận lợi với nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, câu chuyện của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) và Ninh Viễn Châu ( Lưu Vũ Ninh ) đủ “sắc hương vị” giữ chân khán giả đến phút cuối. Nhất Niệm Quan Sơn đã tạo nên sự đột phá, vượt qua cả kỷ lục của Ninh an như mộng và Trường phong độ, trở thành bộ phim “hot” nhất trong ngày công chiếu đầu tiên trên iQIYI năm 2023.

Trước khi lên sóng, Nhất Niệm Quan Sơn được kỳ vọng là dự án đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi. Từ tạo hình đến diễn xuất của bà xã Ngô Kỳ Long nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, đến mới đây, khán giả trên trang Douban đã mở ra cuộc bầu chọn các cặp tình nhân bị ghét nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm qua. Trong đó, hai vai diễn Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) và Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) trong Nhất Niệm Quan Sơn là cặp khiến nhiều người thất vọng nhất với tổng 83.500 phiếu bầu tính đến ngày 23/12.

Thành tích này bỏ xa đôi nhân vật ở vị trí thứ 2 là đội trưởng đội cứu hỏa Tống Diễm (Dương Dương) và bác sĩ khoa cấp cứu Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, chỉ có 65.900 phiếu.

Kết quả cuộc bình chọn khiến khá nhiều khán giả bất ngờ. Bởi chỉ vài ngày trước đó, vai diễn Nhậm Như Ý của Lưu Thi Thi được chính khán giả Douban bình chọn là nhân vật nữ đẹp nhất năm, vượt hàng loạt cái tên đình đám như Lưu Diệc Phi, Châu Dã, Nghê Ni.

Nữ diễn viên được khen thể hiện tốt hai tính cách dịu dàng và dũng mãnh của một mỹ nhân cổ trang, những màn múa hay đánh võ của Lưu Thi Thi xứng đáng "không có đối thủ" trong năm 2023.

Vì vậy, kết cục "cặp đôi bị ghét nhất" này khiến nhiều người cho rằng đến từ màn thể hiện của người bạn diễn còn lại là Lưu Vũ Ninh.

Ngay từ khi lên sóng, nam diễn viên phải nhận khá nhiều lời chỉ trích về cả màn thể hiện trên phim cũng như thái độ ngoài đời. Ngay khi dự án mới công bố dàn diễn viên, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với ngoại hình của nam chính.

Khi phim lên sóng những tập đầu, một số netizen thậm chí dùng công nghệ AI để đổi mặt các diễn viên khác như Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... vào nhân vật của anh vì cho rằng "không xứng" khi đứng cạnh nàng tiểu hoa kinh diễm như Lưu Thi Thi.

Chưa kể, cái kết "đoàn đội gặp nhau bên kia thế giới" của phim cũng là 1 trong những yếu tố khiến cư dân mạng mất cảm tình với cặp đôi nam - nữ chính.