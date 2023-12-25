Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh

Sao quốc tế 25/12/2023 15:34

Mới đây, khán giả trên trang Douban đã mở ra cuộc bầu chọn các cặp tình nhân bị ghét nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm qua. Trong đó, hai vai diễn Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) và Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) trong Nhất Niệm Quan Sơn là cặp khiến nhiều người thất vọng nhất.

Trước khi lên sóng, Nhất Niệm Quan Sơn được kỳ vọng là dự án đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi. Từ tạo hình đến diễn xuất của bà xã Ngô Kỳ Long nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

Khởi đầu đầy thuận lợi với nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, câu chuyện của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) và Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) đủ “sắc hương vị” giữ chân khán giả đến phút cuối. Nhất Niệm Quan Sơn đã tạo nên sự đột phá, vượt qua cả kỷ lục của Ninh an như mộng và Trường phong độ, trở thành bộ phim “hot” nhất trong ngày công chiếu đầu tiên trên iQIYI năm 2023.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến mới đây, khán giả trên trang Douban đã mở ra cuộc bầu chọn các cặp tình nhân bị ghét nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm qua. Trong đó, hai vai diễn Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) và Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) trong Nhất Niệm Quan Sơn là cặp khiến nhiều người thất vọng nhất với tổng 83.500 phiếu bầu tính đến ngày 23/12.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 2

Thành tích này bỏ xa đôi nhân vật ở vị trí thứ 2 là đội trưởng đội cứu hỏa Tống Diễm (Dương Dương) và bác sĩ khoa cấp cứu Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, chỉ có 65.900 phiếu.

Kết quả cuộc bình chọn khiến khá nhiều khán giả bất ngờ. Bởi chỉ vài ngày trước đó, vai diễn Nhậm Như Ý của Lưu Thi Thi được chính khán giả Douban bình chọn là nhân vật nữ đẹp nhất năm, vượt hàng loạt cái tên đình đám như Lưu Diệc Phi, Châu Dã, Nghê Ni.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 3

Nữ diễn viên được khen thể hiện tốt hai tính cách dịu dàng và dũng mãnh của một mỹ nhân cổ trang, những màn múa hay đánh võ của Lưu Thi Thi xứng đáng "không có đối thủ" trong năm 2023.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 4

Vì vậy, kết cục "cặp đôi bị ghét nhất" này khiến nhiều người cho rằng đến từ màn thể hiện của người bạn diễn còn lại là Lưu Vũ Ninh. 

Ngay từ khi lên sóng, nam diễn viên phải nhận khá nhiều lời chỉ trích về cả màn thể hiện trên phim cũng như thái độ ngoài đời. Ngay khi dự án mới công bố dàn diễn viên, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với ngoại hình của nam chính.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 5

Khi phim lên sóng những tập đầu, một số netizen thậm chí dùng công nghệ AI để đổi mặt các diễn viên khác như Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... vào nhân vật của anh vì cho rằng "không xứng" khi đứng cạnh nàng tiểu hoa kinh diễm như Lưu Thi Thi.

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 6

Đang là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2023, Lưu Thi Thi bất ngờ gặp họa lớn, bị 'ghét lây' chỉ vì chung đôi với Lưu Vũ Ninh - Ảnh 7

Chưa kể, cái kết "đoàn đội gặp nhau bên kia thế giới" của phim cũng là 1 trong những yếu tố khiến cư dân mạng mất cảm tình với cặp đôi nam - nữ chính. 

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết!

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết!

Với cái kết khiến người xem ức chế khi cả dàn chính phụ đều "bay màu", Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục nhận "trái đắng", điểm douban tụt giảm chưa có điểm dừng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Nhất Niệm Quan Sơn Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết!

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết!

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

"Nhất Niệm Quan Sơn" lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn "cứa tim" khán giả

"Nhất Niệm Quan Sơn" lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn "cứa tim" khán giả

Chỉ mới lên sóng hai ngày, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư xuất sắc 'đánh bại' Nhất Niệm Quan Sơn

Chỉ mới lên sóng hai ngày, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư xuất sắc 'đánh bại' Nhất Niệm Quan Sơn

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Lập nhiều thành tích đánh nể trong 'Nhất Niệm Quan Sơn', Lưu Thi Thi vẫn bị ekip 'vùi dập' điều này

Lập nhiều thành tích đánh nể trong 'Nhất Niệm Quan Sơn', Lưu Thi Thi vẫn bị ekip 'vùi dập' điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều