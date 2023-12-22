Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết!

Sao quốc tế 22/12/2023 10:05

Với cái kết khiến người xem ức chế khi cả dàn chính phụ đều "bay màu", Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục nhận "trái đắng", điểm douban tụt giảm chưa có điểm dừng.

Theo đó, điểm douban của Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi ThiLưu Vũ Ninh đóng chính tụt dốc không phanh từ 7.5 xuống 6.7 chỉ trong vòng 17 ngày. Lượt đánh giá hiện tại đã hơn 100 nghìn. Đa số netizen đều cho rằng cái kết tàn nhẫn của bộ phim chính là nguyên nhân lớn nhất khiến khán giả quy lưng, dù tại thời điểm công chiếu những tập đầu tiên, phim nhận về phản hồi vô cùng tích cực cùng loạt thành tích khủng. 

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 1

Vào tối 18/12, những tập cuối của Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng. Nhiều khán giả đã nô nức truy cập theo dõi, để rồi bước ra với tâm thế... đau đớn toàn tập. Tham trận chiến lớn cuối cùng, nam nữ chính và phe chính diện lại nhận phải kết cục đáng sợ và đầy ám ảnh khi toàn bộ đoàn đội bỏ mạng. 

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 2

Cụ thể, nam chính Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) đã hi sinh thân mình trong trận chiến, bị hàng chục tên địch "hội đồng" và không qua khỏi. Trong lúc đó, nữ chính Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) bước vào nhiệm vụ cuối, dùng chút mưu trí còn lại để giết chết Lang Chủ, rồi hi sinh thân mình tại sào huyệt địch bằng cách cho nổ tung.

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 3Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 4

Nhiếu nhân vật được yêu thích khác của phim cũng có kết cục đắng cay, anh em "đồng cam cộng khổ" với nam chính trong Lục Đạo Đường như Vu Thập Tam, Tiền Chiêu, Tôn Lãng, Nguyên Lộc... đều tử trận với kết cục không thể đau đớn hơn. 

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 5Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 6Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 7

Sau tất cả, chỉ còn lại 1 người tạm thời bình yên là Sơ Nguyệt. Cô gặp một đứa bé tự xưng mình là Ninh Thập Tam, xưng là con trai của Như Ý. Tuy nhiên theo những ai đã xem kết phim, đây nhiều khả năng là tưởng tượng của Sơ Nguyệt mà thôi. Kết phim còn có cảnh Nhu Ý, Viễn Châu cùng các anh em cưỡi ngựa trên thảo nguyên về phía mặt trời, càng củng cố cho cái kết "tận diệt" làm cho "con dân" theo dõi phim thêm phần tràn trề thất vọng. 

Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục 'trượt dài' sau cái kết tàn nhẫn nhất năm 2023: Cả dàn chính phụ đều 'bay màu' hết! - Ảnh 8

Trong đêm công chiếu những tập cuối, việc các nhân vật cốt cán đồng loạt qua đời nằm ngoài dự tính của netizen. Đại kết cục bi thảm của phim nhanh chóng lọt top 1 hot search Weibo, thu về vô số bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. 

"Nhất Niệm Quan Sơn" lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn "cứa tim" khán giả

"Nhất Niệm Quan Sơn" lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn "cứa tim" khán giả

Biên kịch và đạo diễn của Nhất Niệm Quan Sơn tàn nhẫn "cứa tim" khán giả khi lần lượt để từng người một, từ nhân vật phụ đến chính hy sinh.

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