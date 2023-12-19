Tối 18/12, NSX đã mở bán gói xem trước kết cục của Nhất Niệm Quan Sơn. Theo đó, 6 tập cuối là những tình tiết tốn nước mắt nhất. Nội dung phim không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ cứu Ngô đế hoàn thành hay Như Ý rửa oan, trả thù thành công, mà đẩy mạch phim lên cao trào hơn với tình tiết cuộc chiến chống lại quân phản loạn Bắc Bàn của An - Ngô quốc.

Đáng chú ý khi cái kết lần lượt từng người một, từ nhân vật phụ đến chính đều hy sinh khiến khán giả khóc không thành tiếng. Mặc dù xây dựng cái kết hào hùng, bi tráng khi tất cả đều ra đi vì nghĩa lớn, vì hòa bình của bách tính nhưng quá bi thương.

Cụ thể, F4 của Lục Đạo Đường gồm: Tiền Chiêu, Tôn Lãng, Vu Thập Tam, Nguyên Lộc lần lượt tử trận. Kế đó, nam chính Ninh Viên Châu do Lưu Vũ Ninh thủ vai cũng có cái chết vô cùng đau đớn khi bị vạn giáo xuyên tâm. Nhân vật Nhậm Như Ý của Lưu Thi Thi cũng được dự đoán không thể viên mãn khi người cô yêu và anh em huynh đệ đều không còn.

Quá đau lòng và bàng hoàng với kết thúc "huhu ending", Cnet dùng hashtag "Nhất Niệm Quan Sơn điên rồi" đẩy lên bảng Hot Search của Weibo. Nhiều người không thể chấp nhận đại kết cục quá bi thương này. Dù đã chuẩn bị tinh thần bộ tứ của Lục Đạo Đường sẽ mất đi, nhưng khán giả lại không thể ngờ cặp đôi chính cũng không thoát khỏi tử thần.

Ngay lập tức điểm số Douban của bộ phim đã giảm từ 7.5 xuống còn 7.1 và dự sẽ còn tiếp tục tụt dốc khi khán giả không hài lòng với cái kết "về miền cực lạc" mà ekip mang lại.