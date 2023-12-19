"Nhất Niệm Quan Sơn" lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn "cứa tim" khán giả

Sao quốc tế 19/12/2023 11:11

Biên kịch và đạo diễn của Nhất Niệm Quan Sơn tàn nhẫn "cứa tim" khán giả khi lần lượt để từng người một, từ nhân vật phụ đến chính hy sinh.

Tối 18/12, NSX đã mở bán gói xem trước kết cục của Nhất Niệm Quan Sơn. Theo đó, 6 tập cuối là những tình tiết tốn nước mắt nhất. Nội dung phim không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ cứu Ngô đế hoàn thành hay Như Ý rửa oan, trả thù thành công, mà đẩy mạch phim lên cao trào hơn với tình tiết cuộc chiến chống lại quân phản loạn Bắc Bàn của An - Ngô quốc.

'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 1

Đáng chú ý khi cái kết lần lượt từng người một, từ nhân vật phụ đến chính đều hy sinh khiến khán giả khóc không thành tiếng. Mặc dù xây dựng cái kết hào hùng, bi tráng khi tất cả đều ra đi vì nghĩa lớn, vì hòa bình của bách tính nhưng quá bi thương. 

'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 2

Cụ thể, F4 của Lục Đạo Đường gồm: Tiền Chiêu, Tôn Lãng, Vu Thập Tam, Nguyên Lộc lần lượt tử trận. Kế đó, nam chính Ninh Viên Châu do Lưu Vũ Ninh thủ vai cũng có cái chết vô cùng đau đớn khi bị vạn giáo xuyên tâm. Nhân vật Nhậm Như Ý của Lưu Thi Thi cũng được dự đoán không thể viên mãn khi người cô yêu và anh em huynh đệ đều không còn. 

'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 3'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 4'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 5'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 6

'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 7'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 8

Quá đau lòng và bàng hoàng với kết thúc "huhu ending", Cnet dùng hashtag "Nhất Niệm Quan Sơn điên rồi" đẩy lên bảng Hot Search của Weibo. Nhiều người không thể chấp nhận đại kết cục quá bi thương này. Dù đã chuẩn bị tinh thần bộ tứ của Lục Đạo Đường sẽ mất đi, nhưng khán giả lại không thể ngờ cặp đôi chính cũng không thoát khỏi tử thần. 

'Nhất Niệm Quan Sơn' lộ kết thúc đẫm nước mắt, dàn chính phụ không còn một ai: Fan bức xúc vì ekip tàn nhẫn 'cứa tim' khán giả - Ảnh 9

Ngay lập tức điểm số Douban của bộ phim đã giảm từ 7.5 xuống còn 7.1 và dự sẽ còn tiếp tục tụt dốc khi khán giả không hài lòng với cái kết "về miền cực lạc" mà ekip mang lại. 

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