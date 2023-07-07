'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này

Sao quốc tế 07/07/2023 11:13

"An lạc truyện" bị đánh giá khá thấp so với những bộ phim cổ trang cùng thời điểm, song người hâm mộ vẫn hy vọng phim sẽ tạo được phản ứng tốt khi công chiếu.

Bộ phim "An lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn đóng chính tuy đã khởi quay và hoàn thành đóng máy từ lâu nhưng cho đến hiện tại, "An lạc truyện" chỉ dự kiến lên sóng trong năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. Ngay sau khi "An lạc truyện" được nhà sản xuất công bố nội dung chính, người hâm mộ nhận ra rằng bản phim này rất giống với "Trường ca hành" (2021) nên cũng làm mất đi sự hào hứng của khán giả dành cho bộ phim.   

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 1

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 2
"An lạc truyện" là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng "mỹ nam Sơn hà lệnh" Cung Tuấn

Tuy nhiên, những hình ảnh về "An lạc truyện" và cảnh hậu trường được nhà sản xuất chia sẻ gần đây đã giúp phim tăng độ nhận diện và "ghi điểm" hơn trong mắt người hâm mộ. Ngoài ra, độ tình cảm cực ngọt và khá ăn ý giữa Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn trong những góc quay hậu trường cũng khiến người hâm mộ tò mò.  

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 3'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 4

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 5
Tạo hình của Cung Tuấn trong "An lạc truyện" được khán giả quan tâm 

"An lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc.  

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 6

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 7
Nhan sắc nổi bật của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình phim mới

Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của mình, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân. Cuối cùng Hàn Diệp đã lật lại vụ án của gia đình Nhậm An Lạc và rửa sạch oan khuất cho gia tộc của cô.  

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này - Ảnh 8
"An lạc truyện" bị đánh giá khá thấp so với những bộ phim cổ trang cùng thời điểm, song người hâm mộ vẫn hy vọng phim sẽ tạo được phản ứng tốt khi công chiếu

Một điểm khác khiến "An lạc truyện" được khán giả mong chờ là sự góp mặt của "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba và "mỹ nam Sơn hà lệnh" Cung Tuấn trong phim. Bởi cả hai đều là những gương mặt trẻ đình đám thuộc "lưu lượng Cbiz", luôn được khán giả chú ý đến. Hiện người hâm mộ vẫn đang trông ngóng từng ngày bộ phim "An lạc truyện" do mỹ nữ - nam thần của họ sẽ sớm có thông tin chính thức về ngày lên sóng. 

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