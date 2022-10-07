3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn'

Sao quốc tế 07/10/2022 19:07

Từng được người hâm mộ mong đợi là những nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng 3 ngôi sao này đã bị một bước "trượt dài" vì loạt thị phi.

Trần Triết Viễn

Trần Triết Viễn là cái tên vô cùng quen thuộc với tín đồ phim Hoa ngữ, đặc biệt là thể loại phim thanh xuân, ngọt ngào. Nam diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Châu Tư Việt trong Bí Mật Nơi Góc Tối. Sau khi lên sóng, bộ phim thu về một loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, từ đó đưa tên tuổi của Trần Triết Viễn đến gần hơn với khán giả.

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 1

Thời gian gần đây, việc hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu được xem là cơ hội để nam diễn viên bùng nổ diễn xuất, khẳng định vị thế của mình. Giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến, "tình mới" Triệu Lộ Tư lại bị "bóc" ngay hành động quấy rối bạn diễn. Thậm chí, cộng đồng mạng còn đào được loạt phát ngôn tục tĩu, khiếm nhã trên mạng năm 16 – 17 tuổi của anh khiến nhiều người thất vọng. Sau đó, nam diễn viên lập tức bị ném đá tơi bời. Không chỉ vậy, loạt phim có sự tham gia diễn xuất của sao nam sinh năm 1996 này cũng bị khán giả tẩy chay. 

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 2

Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách được xem như nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, sau tiếng vang của tác phẩm Thương Lan Quyết. Thế nhưng, khi tin đồn Trương Lăng Hách hẹn hò Bạch Lộc sau khi cùng tham gia bộ phim Ninh An Như Mộng đã làm nam diễn viên nhanh chóng mất đi hơn 10.000 fan hâm mộ, thậm chí còn quay sang tố nam diễn viên từng gian lận thi cử.

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 3

Ồn ào tình ái ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Trương Lăng Hách. Bởi Khán giả Trung Quốc ngày càng khắt khe hơn với đời tư của nghệ sĩ, họ muốn thần tượng phải là người chuyên tâm với sự nghiệp, không mải mê yêu đương bất chấp việc có thể ảnh hưởng danh tiếng. 

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 4

Đặng Vi

Đặng Vi cũng là ngôi sao mới của làng giải trí xứ Trung. Anh từng gây ấn tượng với vai phụ trong phim Ngộ Long và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nam diễn viên cũng vào top những tân binh được kỳ vọng bùng nổ trong thời gian tới.

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 5

Thế nhưng, thời gian vừa qua, nam diễn viên bị tố khi quản lý liên tục tỏ thái độ cáu gắt, dùng tay đẩy người hâm mộ tại sân bay. Nhiều netizens chỉ trích nam diễn viên làm màu, mắc bệnh ngôi sao dù danh tiếng không cao. Dù quản lý đã lên tiếng xin lỗi nhưng dân mạng vẫn không hề có ý định tha thứ hay chấp nhận hành vi của Đặng Vi. 

3 mỹ nam xứ Trung có tài nhưng cũng lắm tiếng tai, vừa mới vụt sáng đã 'chóng tàn' - Ảnh 6

Trước những ồn ào của 3 ngôi sao trên, nhiều ý kiến cho rằng Đặng Vi và Trương Lăng Hách đều bị loại vì lý do "trời ơi đất hỡi". Người nổi tiếng cũng phải có tự do cá nhân, hẹn hò, yêu đương là chuyện bình thường. Vô lý nhất có lẽ là Đặng Vi, lỗi là ở trợ lý nhưng nam diễn viên vẫn bị chỉ trích dữ dội. 

Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, đối với dàn diễn viên trẻ có thể nhận những tài nguyên tốt đều là nhờ hậu thuẫn từ fan. Hơn nữa, đã là thần tượng lại đi theo con đường lưu lượng, chiều lòng fan là điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, nếu so với dàn đỉnh lưu thế hệ trước hay hiện tại, việc hẹn hò, phát ngôn bừa bãi, hay bất cứ một điều không hay nào khi đang trong thời kỳ đỉnh cao đều dễ gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. 

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Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu ngày càng nhận được nhiều đánh giá tích cực, đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả đoàn phim và diễn viên.

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Từ khóa:   Trần Triết Viễn Trương Lăng Hách Đặng Vi sao hoa ngữ phim hoa ngữ

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