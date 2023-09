Thất bại của đàn ông là không thể mang đến cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình

Vậy mà, cảm giác bình yên trong chính ngôi nhà của mình đôi khi lại khó khăn quá đỗi với phụ nữ. Bởi đàn ông có khi đủ sức có được cả thế gian, cũng không có khả năng đem đến an toàn cho người phụ nữ của mình. Đàn ông bản lĩnh làm được việc lớn lao cỡ nào lại không thể yêu thương nổi người phụ nữ của đời mình. Đàn ông tài giỏi đến đâu lại chỉ mang toàn bất an, nghi ngờ hay tổn thương cho vợ.

Đàn ông có khi đủ sức có được cả thế gian, cũng không có khả năng đem đến an toàn cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói, phụ nữ hơn nhau không phải ai đẹp hơn, khôn ngoan hơn mà là ai biết chọn lựa người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn cả đời. An toàn để không phải lo mất lo được. An toàn để đầy tin tưởng và yêu thương. An toàn để thay vì khóc hằng đêm, có thể vì cười nhiều mà trở nên xinh đẹp mỗi ngày. An toàn còn là để cả đời chỉ vì bình yên quá mà chẳng muốn rời đi, một lòng ở lại trở thành đôi bạn già. Một người đàn ông như thế, mới xứng đáng với mọi hy sinh, cố gắng của phụ nữ.

Còn đàn ông nên sớm nhận ra, mọi tài sản, của cải, phú quý trên đời này cũng không thể bằng một người vợ đợi anh về mỗi chiều tan làm. Thế gian vạn vật đổi dời, bao thứ đổi thay, bao điều mất mát, cũng chỉ duy nhất một người bạn đời sẽ ở lại bên anh đến sau cùng. Không phải là bạn bè, cha mẹ, đồng nghiệp, hay những con người chỉ dùng rượu chè, lợi ích để nói chuyện với anh, mà là vợ. Vợ mới chính là tài sản quý giá nhất của một người đàn ông. Vì chỉ có vợ là người đồng hành vô điều kiện, là người không rời bỏ khi anh mất tất cả.

Vợ mới chính là tài sản quý giá nhất của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể, đừng tiếc cho cô ấy cảm giác an toàn, giữ cho cô ấy bình yên trong lòng. Hơn mọi bạc tiền, vật chất, người phụ nữ của anh chỉ cần có thế. Thất bại lớn nhất của đàn ông trong đời không phải là mất tiền hay địa vị mà là không giữ nổi cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình. Vì tiền bạc, địa vị còn có thể tìm lại, chỉ riêng vợ một khi đã mất rồi mãi mãi không thể có lại…