Thất bại của đàn ông là không thể mang đến cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình

Thế giới của phụ nữ không rộng lớn. Đôi khi ở thế giới nhỏ bé đó chỉ có người đàn ông, một gia đình, chỉ vậy thôi là cả một khoảng trời bao la mà cô ấy gìn giữ. Thế giới nhỏ bé đó chứa đựng niềm hy vọng, nguồn sống để cô ấy nguyện lòng hy sinh để vun vén, nuôi dưỡng từng ngày.

Thế giới của đàn ông vốn rộng lớn, với đam mê, tiền tài, những khao khát và hàng dài những mối quan hệ. Phụ nữ đôi khi chỉ là một phần nhỏ trong thế giới vô cùng của đàn ông. Người ta thường định nghĩa, thành công của đàn ông là chinh phục được thế giới của anh ấy. Một người phụ nữ không thể là cả thế giới của đàn ông. Nhưng một người phụ nữ luôn có thể đứng đằng sau để giúp đàn ông thành công. Cuộc đời đàn ông chỉ có thể vẹn toàn khi có một gia đình, một người vợ đợi chờ họ về.

Suy cho cùng, điều bất cứ người phụ nữ nào cần không phải là tiền tài, tung hô hay phù phiếm, mà chỉ là cảm giác bình yên. Bình yên khi không cần phải nghi ngờ, ghen tuông. Bình yên khi chỉ cần quay sang đã có một người nắm tay họ. Bình yên không cần mua bằng bạc tiền, vật chất, mà là từ người chồng một lòng thủy chung đến đầu bạc răng long.

Mong muốn của phụ nữ cũng chẳng lớn lao như đàn ông. Điều cô ấy muốn chỉ là một người đàn ông đối đãi chân thành, có trách nhiệm với vợ con, gia đình, một đấng mày râu đủ mạnh mẽ để cô ấy cậy dựa qua hết thăng trầm ở đời.

Vậy mà, cảm giác bình yên trong chính ngôi nhà của mình đôi khi lại khó khăn quá đỗi với phụ nữ. Bởi đàn ông có khi đủ sức có được cả thế gian, cũng không có khả năng đem đến an toàn cho người phụ nữ của mình. Đàn ông bản lĩnh làm được việc lớn lao cỡ nào lại không thể yêu thương nổi người phụ nữ của đời mình. Đàn ông tài giỏi đến đâu lại chỉ mang toàn bất an, nghi ngờ hay tổn thương cho vợ.

Đàn ông có khi đủ sức có được cả thế gian, cũng không có khả năng đem đến an toàn cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói, phụ nữ hơn nhau không phải ai đẹp hơn, khôn ngoan hơn mà là ai biết chọn lựa người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn cả đời. An toàn để không phải lo mất lo được. An toàn để đầy tin tưởng và yêu thương. An toàn để thay vì khóc hằng đêm, có thể vì cười nhiều mà trở nên xinh đẹp mỗi ngày. An toàn còn là để cả đời chỉ vì bình yên quá mà chẳng muốn rời đi, một lòng ở lại trở thành đôi bạn già. Một người đàn ông như thế, mới xứng đáng với mọi hy sinh, cố gắng của phụ nữ.

Còn đàn ông nên sớm nhận ra, mọi tài sản, của cải, phú quý trên đời này cũng không thể bằng một người vợ đợi anh về mỗi chiều tan làm. Thế gian vạn vật đổi dời, bao thứ đổi thay, bao điều mất mát, cũng chỉ duy nhất một người bạn đời sẽ ở lại bên anh đến sau cùng. Không phải là bạn bè, cha mẹ, đồng nghiệp, hay những con người chỉ dùng rượu chè, lợi ích để nói chuyện với anh, mà là vợ. Vợ mới chính là tài sản quý giá nhất của một người đàn ông. Vì chỉ có vợ là người đồng hành vô điều kiện, là người không rời bỏ khi anh mất tất cả.

Vợ mới chính là tài sản quý giá nhất của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể, đừng tiếc cho cô ấy cảm giác an toàn, giữ cho cô ấy bình yên trong lòng. Hơn mọi bạc tiền, vật chất, người phụ nữ của anh chỉ cần có thế. Thất bại lớn nhất của đàn ông trong đời không phải là mất tiền hay địa vị mà là không giữ nổi cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình. Vì tiền bạc, địa vị còn có thể tìm lại, chỉ riêng vợ một khi đã mất rồi mãi mãi không thể có lại…