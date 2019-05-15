Đàn ông xem thường vợ có 5 dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 15/05/2019 05:30

Phụ nữ lấy chồng đều mong được chồng yêu thương chăm sóc. Nhưng thật sự, đàn ông nhiều người chỉ để tâm phụ nữ khi yêu, đến khi sống lâu ngày họ sẽ có nhiều biểu hiện chán và xem thường vợ.

Một người chồng xem thường vợ thường có những dấu hiệu sau đây:

Tỏ ra lạnh nhạt, không nghe cũng không hỏi

Đàn ông khi còn yêu thương bạn sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn và mọi thứ liên quan đến bạn. Nhưng nếu đã chán ghét bạn thì anh ấy sẽ không còn quan tâm bất cứ điều gì về bạn. Dù bạn đi với ai, làm gì, bạn cảm thấy thế nào, anh ta cũng không muốn biết.

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Dù bạn có đau buồn cỡ nào thì chồng cũng không hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, khi bạn thấy không thoải mái điều gì, chồng sẽ là người hỏi han bạn đầu tiên. Nhưng bây giờ, dù bạn có đau buồn cỡ nào thì chồng cũng không hay biết.

Luôn than phiền vì bạn nói nhiều

Phụ nữ có chồng rồi thường xuyên than phiền. Nhưng một người chồng yêu thương họ chân thành luôn sẵn sàng lắng nghe họ nói.

Nếu bạn chỉ vừa mới mở lời mà chồng đã nói phiền phức thì chứng tỏ anh ấy đã không còn yêu bạn. Khi anh ấy đi xa, bạn nhắn tin hay gọi điện hỏi han, anh ấy chẳng thèm trả lời thì chính là đã chán bạn rồi. Bạn nói nhiều thế nào cũng chỉ vì lo lắng quan tâm chồng. Nhưng chồng vì không còn thương bạn nên sẽ xem đó là điều phiền phức.

Đàn ông xem thường vợ có 5 dấu hiệu này - Ảnh 2
Nếu bạn chỉ vừa mới mở lời mà chồng đã nói phiền phức thì chứng tỏ anh ấy đã không còn yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn ra ngoài cùng bạn

Đàn ông khi yêu thường có tính sở hữu cao, họ luôn muốn người khác công nhận, trầm trồ về người phụ nữ của mình. Nhưng khi đã chán vợ, đàn ông lại thường chỉ muốn ra ngoài một mình.

Dù bạn có lý do chính đáng nào để ra ngoài cùng chồng thì anh ấy vẫn có thể tìm cách từ chối. Thậm chí nếu có đi cùng bạn, anh ấy cũng tỏ ra rất khó chịu, bức bối. Đây là dấu hiệu bạn không còn vị trí nào trong lòng chồng.

Đàn ông xem thường vợ có 5 dấu hiệu này - Ảnh 3
Dù bạn có lý do chính đáng nào để ra ngoài cùng chồng thì anh ấy vẫn có thể tìm cách từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Thường có cãi vã lớn

Một người chồng yêu vợ sẽ luôn nhường nhịn vợ, dù có tranh cãi lớn thế nào họ cũng sẽ cố gắng “chuyện nhỏ hóa không”. Nhưng một người đàn ông đã chán vợ thì dù có mâu thuẫn lớn đến đâu cũng nhất quyết phải thắng vợ. Thậm chí, anh ấy còn là người châm ngòi cho những trận cãi nhau nảy lửa giữa hai vợ chồng.

Đàn ông xem thường vợ có 5 dấu hiệu này - Ảnh 4
 Một người đàn ông đã chán vợ thì dù có mâu thuẫn lớn đến đâu cũng nhất quyết phải thắng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không tiêu tiền vì vợ

Muốn biết đàn ông có yêu vợ không, hãy nhìn vào cách anh ta tiêu tiền vì vợ. Đàn ông càng yêu thương vợ, càng không tiếc tiền mua thứ vợ thích, đem đến niềm vui cho vợ. Ngược lại, đàn ông đã không còn yêu vợ sẽ tiếc từng đồng tiêu cho vợ. Thậm chí, anh ấy còn xem việc xài tiền vì bạn là lãng phí.

Đàn ông xem thường vợ có 5 dấu hiệu này - Ảnh 5
Muốn biết đàn ông có yêu vợ không, hãy nhìn vào cách anh ta tiêu tiền vì vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông có 3 trong 5 biểu hiện trên thì có nghĩa là anh ấy đã không còn coi trọng bạn như trước. Trong tình yêu, nếu đàn ông đã không xem bạn là quan trọng nhất, tỏ ý xem thường bạn thì người thiệt thòi sẽ luôn là bạn. Bởi đàn ông khi còn yêu thì có thể sâu đậm lắm, nhưng một khi họ đã hết tình rồi thì bạc không ai bằng. Phụ nữ khôn ngoan thì nên biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn chịu đựng của bản thân.

Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện

Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện

Lòng dạ đàn ông khi yêu thương bạn vô điều kiện mềm mỏng bao nhiêu thì khi đổi thay sẽ sắt đá bấy nhiêu. Thứ khó ép buộc nhất chính là trái tim của đàn ông khi đã hết yêu.

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