Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện

Đàn ông chung thủy với bạn hay không, yêu nhiều hay ít, cứ nhìn vào cách anh ấy tự nguyện chấp nhận bạn.

Trái tim của đàn ông đôi khi rạch ròi và sòng phẳng lắm. Nếu họ yêu bạn, chung thủy với họ sẽ là sự tự giác vô điều kiện. Nhưng nếu họ đã không còn yêu bạn thì dù có ở bên bạn họ cũng không thể một lòng vì bạn.

Nếu đàn ông thủy chung với bạn, anh ấy sẽ luôn chấp nhận thế giới của bạn, từng chút tâm tư tình cảm của bạn. Anh ấy sẽ luôn muốn biết bạn thấy thế nào, những ai những việc gì đang diễn ra trong thế giới của bạn. Dù bên cạnh bạn là điều gì không vui, người bên cạnh bạn chưa tốt, anh ấy cũng không từ chối bước vào thế giới của bạn.

Nếu đàn ông một lòng với bạn, anh ấy sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn. Dù là bạn khi vui vẻ, đau buồn, thành công hay thất vọng, anh ấy cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một người phụ nữ anh ấy yêu. Sẽ không vì bạn tệ đi, sai phạm mà tình cảm của anh ấy bỗng chốc đổi thay. Thậm chí, anh ấy có thể chấp nhận những gì chưa tốt với bạn, tự nguyện chiều chuộng bạn tới mức vô phép vô biên. Tự nguyện ở đàn ông chung tình sẽ là những gì dịu dàng nhất với bạn.

Nếu đàn ông thủy chung với bạn, bạn cũng không cần phải ghen tuông mù quáng. Đàn ông thương bạn thì sẽ không biến bạn thành một kẻ chỉ biết ghen tuông không lý trí. Anh ấy sẽ có cách để bạn tự nguyện tin rằng anh ấy sẽ không làm điều gì sai. Anh ấy sẽ chỉ muốn giữ bình yên cho bạn. Ở cạnh một người đàn ông chung thủy với bạn, điều bạn có nhiều nhất là cảm giác bình yên.

Đàn ông đã thay lòng hay không, bạn chỉ cần nhìn vào cách anh ấy từ chối bạn là biết.

Đàn ông hết thương bạn luôn không để bạn thấy hết tâm tư của anh ấy. Bạn không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì, muốn gì và đang làm gì. Bạn bị từ chối ra khỏi những gì thuộc về thế giới của anh ấy. Cảm giác dễ nhận thấy nhất chính là dù ở cạnh anh ấy, bạn vẫn thấy cô đơn, vẫn không biết con người này liệu có chân thành với bạn hay không.

Đàn ông đã thay lòng hay không, bạn chỉ cần nhìn vào cách anh ấy từ chối bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thay lòng luôn gạt bỏ những mong muốn của bạn. Anh ấy không đủ kiên nhẫn để hiểu những gì bạn muốn, những gì bạn cần. Thậm chí, dù bạn có mở lời, anh ấy cũng sẽ quên. Trái tim của đàn ông khi đã cạn tình sẽ không có bất cứ chỗ trống nào dù là nhỏ nhất để dành cho bạn.

Đàn ông không còn chung thủy với bạn sẽ luôn cho bạn cảm giác bất an thường trực. Bạn sợ mất anh ấy, sợ cô đơn… Vì anh ấy đã thay lòng nên những gì bạn cảm thấy anh ấy cũng sẽ không quan tâm.

Bởi thế, đàn ông đã thay lòng không còn sự tự nguyện dành cho bạn. Dù là yêu thương, chăm sóc, hy vọng, cố gắng, đều chỉ có bạn tình nguyện. Yêu thương của đàn ông, một là tự nguyện, hai là vô tình.

Và nếu chỉ còn lại vô tình thì bạn dù có gắng gượng bao nhiêu cũng không có kết quả. Lòng dạ đàn ông khi yêu thương bạn vô điều kiện mềm mỏng bao nhiêu thì khi đổi thay sẽ sắt đá bấy nhiêu. Thứ khó ép buộc nhất chính là trái tim của đàn ông khi đã hết yêu. Lúc ấy, điều bạn có thể làm không phải là cố gắng níu giữ mà là học cách buông bỏ…