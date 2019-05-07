Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện

Phụ nữ yêu 07/05/2019 05:30

Lòng dạ đàn ông khi yêu thương bạn vô điều kiện mềm mỏng bao nhiêu thì khi đổi thay sẽ sắt đá bấy nhiêu. Thứ khó ép buộc nhất chính là trái tim của đàn ông khi đã hết yêu.

Trái tim của đàn ông đôi khi rạch ròi và sòng phẳng lắm. Nếu họ yêu bạn, chung thủy với họ sẽ là sự tự giác vô điều kiện. Nhưng nếu họ đã không còn yêu bạn thì dù có ở bên bạn họ cũng không thể một lòng vì bạn.

Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện - Ảnh 1
Nếu họ yêu bạn, chung thủy với họ sẽ là sự tự giác vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chung thủy với bạn hay không, yêu nhiều hay ít, cứ nhìn vào cách anh ấy tự nguyện chấp nhận bạn.

Nếu đàn ông một lòng với bạn, anh ấy sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn. Dù là bạn khi vui vẻ, đau buồn, thành công hay thất vọng, anh ấy cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một người phụ nữ anh ấy yêu. Sẽ không vì bạn tệ đi, sai phạm mà tình cảm của anh ấy bỗng chốc đổi thay. Thậm chí, anh ấy có thể chấp nhận những gì chưa tốt với bạn, tự nguyện chiều chuộng bạn tới mức vô phép vô biên. Tự nguyện ở đàn ông chung tình sẽ là những gì dịu dàng nhất với bạn.

Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện - Ảnh 2
Tự nguyện ở đàn ông chung tình sẽ là những gì dịu dàng nhất với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông thủy chung với bạn, anh ấy sẽ luôn chấp nhận thế giới của bạn, từng chút tâm tư tình cảm của bạn. Anh ấy sẽ luôn muốn biết bạn thấy thế nào, những ai những việc gì đang diễn ra trong thế giới của bạn. Dù bên cạnh bạn là điều gì không vui, người bên cạnh bạn chưa tốt, anh ấy cũng không từ chối bước vào thế giới của bạn.             

Nếu đàn ông thủy chung với bạn, bạn cũng không cần phải ghen tuông mù quáng. Đàn ông thương bạn thì sẽ không biến bạn thành một kẻ chỉ biết ghen tuông không lý trí. Anh ấy sẽ có cách để bạn tự nguyện tin rằng anh ấy sẽ không làm điều gì sai. Anh ấy sẽ chỉ muốn giữ bình yên cho bạn. Ở cạnh một người đàn ông chung thủy với bạn, điều bạn có nhiều nhất là cảm giác bình yên.

Đàn ông đã thay lòng hay không, bạn chỉ cần nhìn vào cách anh ấy từ chối bạn là biết.

Đàn ông hết thương bạn luôn không để bạn thấy hết tâm tư của anh ấy. Bạn không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì, muốn gì và đang làm gì. Bạn bị từ chối ra khỏi những gì thuộc về thế giới của anh ấy. Cảm giác dễ nhận thấy nhất chính là dù ở cạnh anh ấy, bạn vẫn thấy cô đơn, vẫn không biết con người này liệu có chân thành với bạn hay không.

Thứ khó ép buộc nhất là trái tim của đàn ông, chung thủy hay không là sự tự nguyện - Ảnh 3
Đàn ông đã thay lòng hay không, bạn chỉ cần nhìn vào cách anh ấy từ chối bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thay lòng luôn gạt bỏ những mong muốn của bạn. Anh ấy không đủ kiên nhẫn để hiểu những gì bạn muốn, những gì bạn cần. Thậm chí, dù bạn có mở lời, anh ấy cũng sẽ quên. Trái tim của đàn ông khi đã cạn tình sẽ không có bất cứ chỗ trống nào dù là nhỏ nhất để dành cho bạn.

Đàn ông không còn chung thủy với bạn sẽ luôn cho bạn cảm giác bất an thường trực. Bạn sợ mất anh ấy, sợ cô đơn… Vì anh ấy đã thay lòng nên những gì bạn cảm thấy anh ấy cũng sẽ không quan tâm.

Bởi thế, đàn ông đã thay lòng không còn sự tự nguyện dành cho bạn. Dù là yêu thương, chăm sóc, hy vọng, cố gắng, đều chỉ có bạn tình nguyện. Yêu thương của đàn ông, một là tự nguyện, hai là vô tình.

Và nếu chỉ còn lại vô tình thì bạn dù có gắng gượng bao nhiêu cũng không có kết quả. Lòng dạ đàn ông khi yêu thương bạn vô điều kiện mềm mỏng bao nhiêu thì khi đổi thay sẽ sắt đá bấy nhiêu. Thứ khó ép buộc nhất chính là trái tim của đàn ông khi đã hết yêu. Lúc ấy, điều bạn có thể làm không phải là cố gắng níu giữ mà là học cách buông bỏ…

9 dấu hiệu của một người đàn ông tốt hiếm thấy khó tìm

9 dấu hiệu của một người đàn ông tốt hiếm thấy khó tìm

Tiêu chuẩn đầu tiên để bạn chọn một người đàn ông là anh ta phải tốt trước đã. Liệu bạn có từng tự hỏi, đàn ông thế nào là đủ tốt?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đàn ông chung thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này