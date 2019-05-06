9 dấu hiệu của một người đàn ông tốt hiếm thấy khó tìm

Phụ nữ yêu 06/05/2019 05:02

Tiêu chuẩn đầu tiên để bạn chọn một người đàn ông là anh ta phải tốt trước đã. Liệu bạn có từng tự hỏi, đàn ông thế nào là đủ tốt?

1. Biết cách cư xử với tiền bạc

Trong tình yêu, đàn ông thường là người chi trả cho những lần hẹn hò, mua sắm, ăn uống. Trong hôn nhân, đàn ông cũng là người gánh tài chính nhiều hơn. Nhưng nếu dù là lấy nhau rồi hay còn yêu, anh ấy luôn hỏi ý kiến bạn khi chi tiêu, tôn trọng ý kiến của bạn về việc tiêu tiền thì anh ấy thật sự tôn trọng bạn.

Bạn cũng nên xem thái độ của anh ấy với tiền bạc, nhất là với việc tiêu xài tiền cho bạn. Bạn không cần phải đòi hỏi anh ấy phải chi bao nhiêu cho bạn, nhưng hãy xem liệu anh ấy có keo kiệt tiền bạc với bạn không. Đàn ông, không quan trọng anh ta có bao nhiêu tiền, mà là tiêu bao nhiêu tiền anh ấy có cho bạn, và mục tiêu kiếm tiền của anh ấy có vì bạn không? Đàn ông tốt không coi trọng tiền bạc hơn người phụ nữ họ yêu và họ kiếm tiền là để cho vợ họ sống thoải mái hơn.

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Đàn ông tốt không coi trọng tiền bạc hơn người phụ nữ họ yêu và họ kiếm tiền là để cho vợ họ sống thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn

Người đàn ông tốt khi yêu bạn sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ bạn nếu anh ấy có thể. Bạn sẽ luôn thấy sự tình nguyện, thoải mái của anh ấy khi đồng hành cùng bạn.

3. Yêu mẹ

Cách anh ấy đối xử với người phụ nữ sinh ra anh ấy sẽ một phần nói lên cách anh ấy đối xử với vợ của mình sau này. Nếu anh ấy biết yêu thương, kính trọng mẹ mình thì anh ấy sẽ có trách nhiệm với vợ con sau này. Dù vậy, hãy xem liệu anh ấy có quá nghe lời hay dựa dẫm mẹ hay không. Một người đàn ông tốt dành cho bạn phải biết xây dựng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không để bạn thiệt thòi hay gia đình xào xáo. Đàn ông nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ không thể cho bạn hạnh phúc trong hôn nhân.

4. Không để bạn phải chờ đợi

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Đàn ông tốt không để người phụ nữ của mình phải đợi chờ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt không để người phụ nữ của mình phải đợi chờ. Dù là trong những lần hẹn hò, từng cuộc gọi tin nhắn, anh ấy cũng không để bạn phải chờ. Vì anh ấy luôn muốn dành thời gian cho bạn, càng hiểu rằng chờ đợi thật sự không hề dễ chịu.

5. Luôn thành thật với bạn

Anh ấy sẵn sàng thành thật với mọi câu hỏi dù là hóc búa nhất của bạn, về người cũ, những nỗi sợ, hay cả những điều khó nói nhất. Anh ấy cũng không ngại thú nhận với bạn về những tật xấu hay điều chưa tốt ở bản thân. Vì anh ấy muốn bạn hiểu rõ về anh ấy, cũng muốn cho bạn cảm giác an toàn nhất. Và chỉ có đàn ông tốt và trưởng thành mới đủ bản lĩnh làm điều này.

6. Biết khi nào nên xin lỗi

Người đàn ông tốt sẽ xin lỗi khi anh ấy thấy mình sai, nhưng cũng sẵn sàng tranh cãi để chứng minh bạn chưa đúng. Nhưng sau một trận cãi vã, điều anh ấy muốn là có thể thấu hiểu bạn hơn, giúp bạn hoàn thiện mình, rồi sau đó sẽ dỗ dành yêu thương bạn. Đàn ông tốt không rời đi vì một cuộc cãi vã, và luôn tìm cách ở lại bằng mọi cách.

7. Tôn trọng bạn và gia đình bạn

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Đàn ông tốt luôn tôn trọng người phụ nữ họ yêu và gia đình của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt luôn tôn trọng người phụ nữ họ yêu và gia đình của cô ấy. Vì tôn trọng người khác là bài học anh ấy luôn nằm lòng trong mọi mối quan hệ.

8. Lắng nghe

Anh ấy luôn lắng nghe bạn nói, dù là bất kì chuyện gì. Thậm chí, anh ấy sẽ nhớ hết những gì bạn nói. Đối với anh ấy, đây là cách để thấu hiểu và bắt kịp nhau hơn trong cuộc sống. Sự lắng nghe của anh ấy khiến bạn thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Một người đàn ông như thế sẽ có nền tảng để là chỗ dựa cho bạn lâu dài.

9. Dành sự ấm áp cho riêng bạn

Đây là một người đàn ông tốt, anh ấy cũng đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Nhưng những dịu dàng ân cần nhất thì anh ấy chỉ dành cho bạn. Trong từng ánh mắt, cử chỉ, bạn sẽ luôn thấy anh ấy chỉ có duy nhất mình bạn. Và bạn chắc chắn sẽ muốn một người đàn ông thế này làm chồng của mình, làm cha của con mình sau này.

Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ không cần phải trưởng thành

Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ không cần phải trưởng thành

Phụ nữ trở nên kiên cường là vì người đàn ông ở bên cạnh chưa đủ tốt. Người đàn ông đúng nhất dành cho bạn sẽ không buộc bạn phải trưởng thành và mạnh mẽ một mình. Anh ấy sẽ dùng tình yêu của mình để bảo vệ bạn, như nuông chiều một đứa trẻ mãi chẳng cần phải lớn. Gặp được người đàn ông tốt, bạn không bao giờ phải trưởng thành.

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