Đàn ông tốt hay không chỉ vợ anh ta là tỏ tường nhất

Phụ nữ yêu 11/04/2019 05:30

Đừng hỏi đàn ông đã có bao công danh lẫy lừng, cứ hỏi xem vợ anh ấy nhận được gì từ chồng. Đừng hỏi đàn ông đã tốt với bao nhiêu người ngoài kia, cứ hỏi liệu anh ấy có tốt với vợ mình chưa. Đừng hỏi người dưng kẻ lạ đàn ông có mấy phần tử tế, cứ hỏi liệu vợ anh ấy có từng khóc từng khổ vì chồng chưa.

Có những người đàn ông có thể dành cả đêm gọi cho hàng chục người để chúc Tết, riêng người phụ nữ cạnh bên lại chẳng thể nói một lời nào. Họ có thể nhớ sinh nhật của bao người, lại không thể nhớ được một lần ngày sinh của vợ. Họ có thể biết người dưng ngoài kia thích những gì, chứ sở thích của vợ lại chẳng mấy nhớ. Họ có thể cố gắng hiểu người khác, nhưng lại chẳng dành được 5 phút mỗi ngày để lắng nghe vợ nói.

Luôn có những người đàn ông như thế…

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Đừng hỏi người dưng kẻ lạ đàn ông có mấy phần tử tế, cứ hỏi liệu vợ anh ấy có từng khóc từng khổ vì chồng chưa - Ảnh minh họa: Internet

Họ như tốt với cả thế gian, chỉ trừ vợ mình. Họ có tâm với cả thiên hạ, còn vợ thì ngoại lệ. Họ đối đãi tử tế với người dưng kẻ lạ, chỉ tổn thương duy nhất vợ mình. Và họ cố gắng không mất lòng bất kì ai, nhưng lại luôn làm đau lòng vợ. Đàn ông trên đời này, lạ lùng thay khi chỉ muốn dành tốt đẹp cho những người chẳng bên họ cả đời.

Thật ra, ranh giới đàn ông tốt hay tệ trên thế gian này khó rạch ròi lắm. Có những người đàn ông xăm trổ hung tợn với ai, chứ về nhà chỉ còn dịu dàng dành cho vợ. Lại có những người chồng tử tế mẫu mực với trăm ngàn người, chỉ duy với vợ là bạc đãi vô tình. Con người vốn chỉ giỏi làm khổ những người bên cạnh họ, rồi lại chắt chiu dịu dàng cho bao người qua đường. Hóa ra, một người đàn ông tốt hay không chỉ vợ anh ta là tỏ tường nhất.

Đàn ông tốt hay không chỉ vợ anh ta là tỏ tường nhất - Ảnh 2
Hóa ra, một người đàn ông tốt hay không chỉ vợ anh ta là tỏ tường nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đừng hỏi đàn ông đã có bao công danh lẫy lừng, cứ hỏi xem vợ anh ấy nhận được gì từ chồng. Đừng hỏi đàn ông đã tốt với bao nhiêu người ngoài kia, cứ hỏi liệu anh ấy có tốt với vợ mình chưa. Đừng hỏi người dưng kẻ lạ đàn ông có mấy phần tử tế, cứ hỏi liệu vợ anh ấy có từng khóc từng khổ vì chồng chưa. Đàn ông trên đời này làm được bao điều lớn lao, lấy lòng được bao người cũng không bằng làm cho vợ hạnh phúc.

Đàn ông tốt hay không, cứ thử nhìn vào người vợ đi cùng. Đàn ông chân thành, phụ nữ tự hào. Đàn ông có tâm, phụ nữ hãnh diện. Đàn ông hết lòng, phụ nữ hy sinh. Đàn ông thật lòng, phụ nữ cũng thật tâm. Một người đàn ông tốt sẽ có một người phụ nữ hạnh phúc đi cùng. Một người đàn ông tử tế hay không, phải nhìn ánh mắt nụ cười của người vợ bên cạnh họ.

Đàn ông tốt hay không chỉ vợ anh ta là tỏ tường nhất - Ảnh 3
Một người đàn ông tử tế hay không, phải nhìn ánh mắt nụ cười của người vợ bên cạnh họ - Ảnh minh họa: Internet

Vì với đàn ông, trăm vạn người dưng qua đường cũng không thể bằng một người bạn đời ở lại đến suốt kiếp. Muôn vàn phù phiếm xa hoa cũng không bằng chân tình của một người vợ cùng chồng đồng cam cộng khổ. Đàn ông tốt ở đời phải biết trọng vợ đầu tiên. Họ không cần ai đánh giá, chỉ cần vợ anh ta tự hào. Họ không cố mua lời khen của thiên hạ, chỉ cần lấy bằng được sự hài lòng của vợ. Họ cũng không cần quá tử tế với cả thế gian, chỉ cần đối tốt với một người bạn đời duy nhất. Đàn ông tốt trên thiên hạ, suy cho cùng phải là người có thể làm hài lòng vợ mình đầu tiên.

Bởi đàn ông có tốt với vợ, với người họ vừa nợ tình, nợ nghĩa thì mới mong có tín có nghĩa với đời. Huống hồ, gia đình là một tế bào của xã hội. Gia đình còn không “trị vì” được thì đàn ông còn đòi có được cả thế gian? Người phụ nữ cạnh bên cũng không thể hãnh diện vì mình được thì đàn ông còn đòi tự hào với ai?

 

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