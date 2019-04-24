Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ không cần phải trưởng thành

2. Dù bạn có thích một người đàn ông đến thế nào thì trong câu chuyện yêu đương anh ta phải là người chủ động. Nếu đàn ông không chủ động bước đến với bạn thì bạn thà bỏ lỡ còn hơn.

1. Phụ nữ phải nhớ, chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn chọn đàn ông, chính là anh ấy là người chân thành yêu thương bạn. Dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài giỏi thế nào, ngoại hình nổi bật ra sao, nói hay nghĩ giỏi, nhiệt tình cởi mở… nhưng nếu anh ta không yêu bạn thì tất cả đều là vô nghĩa. Bởi mọi thứ hào nhoáng đó sẽ chẳng cho bạn hạnh phúc nếu không có tình yêu.

4. Có những người phù hợp nhưng bạn không yêu, lại có người bạn yêu nhưng không hợp. Yêu hay không yêu đừng dùng tai để nhận biết, hãy nhìn bằng mắt. Muốn biết họ có yêu bạn không, hãy xem họ cố gắng vì bạn bao nhiêu. Muốn biết họ phù hợp với bạn không, đừng nhìn họ có những gì, hãy nhìn bạn khóc hay cười nhiều vì họ. Một người chỉ làm bạn khóc thì dù có bao thứ tốt thì cũng không cần. Một người làm bạn cười thì cực khổ mấy cũng đáng. Với phụ nữ, vất vả mấy mà có thể cười vẫn hạnh phúc hơn an nhàn mà lắm nước mắt.

3. Khi bạn không có một người đàn ông ở bên, dù là cô đơn thì vẫn có thể sống hạnh phúc. Phụ nữ xem cô đơn là một người bạn sẽ làm được nhiều điều hơn bản thân từng nghĩ. Bạn có thể một mình đi khắp nơi, nhìn thấy nhiều và biết cũng nhiều. Bạn có thể làm những việc chỉ vì bạn thích mà không cần phải hỏi ý kiến của ai. Cô đơn với phụ nữ không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là dù bạn có người bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn.

Với phụ nữ, vất vả mấy mà có thể cười vẫn hạnh phúc hơn an nhàn mà lắm nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu một tình yêu, một cuộc hôn nhân không khiến bạn tốt hơn thì chính là bạn đã chọn sai người. Nếu một người chân thành yêu bạn thì dù phải chịu đựng ra sao, anh ấy cũng không rời bỏ bạn. Còn người chỉ biết yêu bạn mà một tí thiệt thòi cũng không thể chịu được thì cũng dễ dàng dối lừa bạn mà rời đi. Tình yêu ở đời, chỉ cần chân thành ắt sẽ có kết quả. Nếu đó là một câu chuyện không có cái kết đẹp thì chính là vì chưa đủ yêu chân thành. Với phụ nữ, hạnh phúc nhất chính là khi tìm được người dùng cả đời để chiều chuộng, bao dung và đồng hành cùng mình.

6. Có những người đàn ông yêu bạn là sẽ muốn bên bạn cả đời. Nhưng cũng có những người đàn ông yêu bạn chỉ vì muốn đi với bạn một đoạn đường ngắn. Người đàn ông muốn bên bạn cả đời không quá khoa trương vốn là để dành sức lực cho cuộc sống của cả hai sau này. Người đàn ông chỉ bên bạn một thời dường như có thể yêu bạn mặc sống chết, cũng bởi vì chỉ ở thời khắc đó anh ta muốn ngủ cùng bạn, yêu bạn vài ngày rồi sẽ vứt bỏ bạn. Bởi thế hãy nhớ, đàn ông tốt sẽ lo cho cuộc sống của bạn, còn đàn ông tệ chỉ lo cho tình yêu của bạn.

Có những người đàn ông yêu bạn là sẽ muốn bên bạn cả đời. Nhưng cũng có những người đàn ông yêu bạn chỉ vì muốn đi với bạn một đoạn đường ngắn - Ảnh minh họa: Internet

7. Người đàn ông tổn thương phụ nữ không nhất thiết là vì anh ta có người khác. Đôi khi là vì anh ta đã khiến người phụ nữ của mình thất vọng quá nhiều, chờ đợi quá lâu. Tổn thương lớn nhất của phụ nữ là cô đơn với nỗi đau mà người đàn ông mình yêu gây ra.

8. Phụ nữ phải nhớ, bạn có thể chọn một người đàn ông không có nhiều tiền nhưng không ngại chi tiền vì bạn, chứ đừng bao giờ chọn người tiền không thiếu nhưng keo kiệt từng đồng với bạn. Tiền trong tài khoản của đàn ông nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu tiền anh ta tiêu vì bạn. Phụ nữ khôn ngoan không tự huyễn hoặc mình chỉ cần tình yêu mà không cần vật chất. Người ta không thể dùng tiền bạc để mua tình yêu, nhưng có thể lấy tiền bạc để thử đàn ông. Một người đàn ông thật lòng yêu bạn mới chịu móc tiền khổ cực kiếm được để đưa bạn.

Một người đàn ông thật lòng yêu bạn mới chịu móc tiền khổ cực kiếm được để đưa bạn - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông ơi, với người phụ nữ yêu bạn, bạn có thể để cô ấy khóc, thậm chí là tủi thân nhưng đừng khiến cô ấy im lặng. Vì khi phụ nữ im lặng thì chính là họ đã chịu một nỗi đau lớn. Phụ nữ luôn là những người nói nhiều, nhất là với người đàn ông họ yêu. Cuộc sống càng cơ cực thì cô ấy sẽ càng muốn nói với bạn nhiều hơn. Và nếu một ngày cô ấy không còn muốn nói nữa thì chính là lúc bạn cũng không còn quan trọng với cô ấy.

10. Phụ nữ trở nên kiên cường là vì người đàn ông ở bên cạnh chưa đủ tốt. Người đàn ông đúng nhất dành cho bạn sẽ không buộc bạn phải trưởng thành và mạnh mẽ một mình. Anh ấy sẽ dùng tình yêu của mình để bảo vệ bạn, như nuông chiều một đứa trẻ mãi chẳng cần phải lớn. Gặp được người đàn ông tốt, bạn không bao giờ phải trưởng thành.