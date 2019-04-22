Đừng chờ chồng đối tốt, đời này chỉ có duy nhất 2 việc có thể giúp phụ nữ hạnh phúc!

Phụ nữ khôn ngoan không đợi chồng đối đãi tốt với mình, vì họ biết chỉ có 2 việc trên đời này giúp bản thân hạnh phúc.

Phụ nữ khi yêu đều tin rằng một lời đàn ông nói yêu thương, chăm lo cho mình sẽ có giá trị cả một đời. Nhưng hóa ra, có những lời hứa chỉ đúng vào thời khắc được thốt ra, rồi sau đó người nói cũng đã quên từ lâu.

Nhưng tiếc là, phụ nữ càng hy sinh nhiều càng khó hạnh phúc trong hôn nhân. Sự ôm đồm việc vào người, đảm đang tới mức máy móc của phụ nữ sẽ tạo ra những người chồng lười nhác, xem thường đức hy sinh của vợ. Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách nhờ vả, và “dụ” chồng giúp họ san sẻ việc nhà.

Phụ nữ dại khờ chính là chuyện gì cũng gật đầu nói có, dù làm khó cực nhọc cũng tự nhận lấy. Với chuyện gì liên quan đến chồng con, họ đều không thể chối từ. Vì họ nghĩ rằng hy sinh cho chồng con chính là không thể chối từ việc gì. Họ yêu thương chồng con hơn cả bản thân mình. Họ luôn sợ chồng mệt mỏi, cực khổ, còn bản thân lại không sợ có lúc kiệt sức vất vả.

Phụ nữ khi cầm được, buông được, giữ được, từ bỏ được mới có thể thoát khỏi khổ đau - Ảnh minh họa: Internet

Và không chỉ là ở gia đình, phụ nữ khôn cũng sẽ biết nói “không” khi ra ngoài xã hội. Họ tử tế, biết điều nhưng không quá tốt bụng để bị lợi dụng. Quan trọng nhất không phải là ai nghĩ gì, đánh giá gì, mà là bản thân không làm sai và chịu thiệt thòi. Phụ nữ phải có giới hạn riêng để có giá trị trong mắt người khác, không để mình bị xem thường, ức hiếp.

Hơn hết, phụ nữ phải biết nói không để buông bỏ khi đã bị tổn thương quá nhiều. Phụ nữ khi cầm được, buông được, giữ được, từ bỏ được mới có thể thoát khỏi khổ đau. Đàn ông đã không còn tình, phụ nữ cũng đừng cố giữ làm gì.

Làm đẹp: Cả nội hàm và bề ngoài

Phụ nữ muốn hạnh phúc thì dù đêm qua có khóc ướt cả gối thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp bước ra đường. Phụ nữ dù bị cuộc đời đày đọa như nàng lọ lem nơi xó bếp thì cũng phải mang một trái tim nữ hoàng và sống một cuộc đời đáng sống nhất.

Đã là phụ nữ thì không có khái niệm xấu, chỉ là chưa đẹp hay chưa biết làm đẹp. Với phụ nữ, làm đẹp cũng quan trọng như việc kiếm tiền. Phụ nữ chưa có tiền cũng phải biết chăm sóc mình. Phụ nữ biết kiếm tiền rồi lại càng phải khiến mình đẹp hơn. Làm đẹp là thói quen của một người phụ nữ hạnh phúc. Phụ nữ đẹp thì không hẳn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, nhưng phụ nữ không biết yêu thương bản thân thì chắc chắn sẽ khó sống.

Với phụ nữ, làm đẹp cũng quan trọng như việc kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, dù độc thân hay đã có chồng, phụ nữ nhất định phải biết cách yêu thương và khiến bản thân tỏa sáng hơn mỗi ngày. Phụ nữ đẹp không chỉ giúp mình tự tin hơn, mà còn có thể giữ được ánh nhìn ngưỡng mộ, yêu chiều của đàn ông. Và nếu có bị phản bội thì cũng chẳng sao, vì phụ nữ đẹp chắc chắn sẽ lại tìm được người quý trọng mình. Vì một khi biết quý trọng và yêu thương bản thân, phụ nữ không bao giờ bất hạnh được. Thậm chí dù chỉ một mình, phụ nữ xinh đẹp, độc lập vẫn có thể hạnh phúc khi không cần một người đàn ông.