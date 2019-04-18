Đàn ông thường ngoại tình với những người phụ nữ thế nào?

Phụ nữ yêu 18/04/2019 05:30

Đàn ông ngoại tình trở thành “xu thế” tiêu cực trong xã hội. Nhưng đàn ông thường vì những người phụ nữ thế nào mà phản bội vợ con, gia đình?

Phụ nữ có tiền

Đàn ông có tiền dễ sinh hư, phụ nữ có tiền cũng không là ngoại lệ. Với một người phụ nữ có nhiều tiền, thỏa mãn nhu cầu vật chất, họ sẽ tìm đến những thú vui tinh thần. Phụ nữ khi ấy độc lập, biết chăm chút, và xinh đẹp hơn. Họ yêu bản thân, biết mình muốn gì và sẵn sàng làm điều mình thích.

Và với đàn ông, kiểu phụ nữ này cực kì thu hút. Sự độc lập và trân quý bản thân của người phụ nữ này khiến đàn ông muốn chinh phục và tìm tòi.

Đàn ông thường ngoại tình với những người phụ nữ thế nào? - Ảnh 1
Đàn ông có tiền dễ sinh hư, phụ nữ có tiền cũng không là ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ham hư vinh

Kiểu phụ nữ này thích được hưởng thụ. Họ không muốn chăm sóc gia đình, bởi thế ngoại tình có thể là cách họ chọn để tận hưởng cảm xúc yêu đương ngoài luồng. Và với đàn ông, kiểu phụ nữ này cũng cực kì thu hút khiến họ sa ngã.

Với đàn ông càng có tiền, phụ nữ kiểu này càng muốn tiếp cận để quyến rũ. Vì điều phụ nữ ham hư vinh cần là tiền bạc và danh vọng, và họ có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.

Phụ nữ độc thân

Những người phụ nữ này giữ quan niệm không lấy chồng. Một mái ấm gia đình không phải là ước mong của họ. Và vì không dành thời gian cho gia đình, họ có nhiều thời gian để vui chơi và chăm sóc bản thân hơn. Bởi thế, kiểu phụ nữ này luôn rất xinh đẹp và cuốn hút.

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Khi phụ nữ độc thân, đơn thân lẻ bóng, họ sẵn sàng dụ dỗ đàn ông ngoại tình chỉ để đáp ứng nhu cầu của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này cũng có thể đã có chồng nhưng không có chồng ở bên, họ trở nên cô đơn một mình. Và khi phụ nữ độc thân, đơn thân lẻ bóng, họ sẵn sàng dụ dỗ đàn ông ngoại tình chỉ để đáp ứng nhu cầu của chính mình.

Nữ đồng nghiệp lãng mạn

Đối với những người đàn ông có vợ lâu năm, khi tiếp xúc với một người phụ nữ lãng mạn thường xuyên có thể khiến họ thấy thú vị. Và không thể phủ nhận rằng kiểu phụ nữ này hoàn toàn mới mẻ hơn những người vợ tẻ nhạt ở nhà của đàn ông. Đàn ông tìm được sự cảm thông, thấu hiểu từ họ, thậm chí còn thấy niềm vui và nhiều điều mới lạ hơn khi ở với vợ.

Tình cũ

Đàn ông thường ngoại tình với những người phụ nữ thế nào? - Ảnh 3
Theo các chuyên gia tâm lý, mối quan hệ với tình cũ có thể cho đàn ông nhiều cảm xúc đặc biệt, dễ có ham muốn nảy sinh ngoại tình ngoài ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Với tình cũ, đàn ông có nhiều cảm xúc và ký ức cũ khó quên. Theo các chuyên gia tâm lý, mối quan hệ với tình cũ có thể cho đàn ông nhiều cảm xúc đặc biệt, dễ có ham muốn nảy sinh ngoại tình ngoài ý muốn.

Những người phụ nữ nhạy cảm, thích khóc

Với những người phụ nữ dễ mềm lòng, hay thương người, đàn ông ngoại tình có nhiều cơ hội tiếp cận. Đến khi sa vào lưới của đàn ông, kiểu phụ nữ này càng khó thoát ra bởi những lời đường mật hay sầu khổ mà đàn ông ngoại tình hay nói.

Đồng thời, những người phụ nữ có tâm hồn mỏng manh thường dễ tựa dựa vào một người đàn ông cho họ cảm giác thoải mái. Đàn ông khi không an phận với gia đình, lại thường dễ tìm thú vui bên phụ nữ. Khi ấy, cả hai như tìm đến nhau, làm chỗ dựa để chia sẻ và cảm thông cho nhau. Một mối tình vụng trộm cũng từ đó mà bắt đầu.

10 sự thật cay đắng nhất về những người đàn ông ngoại tình

10 sự thật cay đắng nhất về những người đàn ông ngoại tình

Đây là những sự thật về đàn ông ngoại tình, có thể đúng đến 99% mà đôi khi phụ nữ chẳng thể biết hết. Phụ nữ thay vì mù quáng tin rằng chồng vẫn chung thủy, hãy thử một lần đọc hết những điều này.

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