Đàn ông ngoại tình không chỉ để lên giường với một người phụ nữ

Phụ nữ yêu 28/03/2019 05:30

Đàn ông khi bước đến ngoại tình thường vì nhiều lý do. Nhưng có những lý do không hẳn là vì để có một người phụ nữ ái ân, ăn nằm cùng. Đàn ông phản bội vợ đôi khi chỉ vì những điều này…

Trái tim đàn ông như cánh chim thích bay hơn là dừng lại. Nếu hôn nhân có thể cho họ một bầu trời, họ sẵn sàng không mệt nghỉ chỉ để dang cánh ôm trọn một vùng trời đó. Nhưng nếu hôn nhân chỉ cho họ một khoảng không bị mắc kẹt chật vật, đàn ông rồi sẽ có lúc như cánh chim tung cánh tìm miền đất mới.

Thật ra, trong tình yêu cả đàn ông và phụ nữ đều can đảm và kiên cường. Họ có thể vì tình yêu mà cùng nhau vượt qua mọi trở ngại vất vả. Nhưng khi đã lấy nhau rồi, nhiều người lại thấy rằng hôn nhân tự lúc nào lại trở thành một chiếc lồng sắt giam cầm họ.

Đàn ông ngoại tình không chỉ để lên giường với một người phụ nữ - Ảnh 1
Nếu hôn nhân chỉ cho họ một khoảng không bị mắc kẹt chật vật, đàn ông rồi sẽ có lúc như cánh chim tung cánh tìm miền đất mới - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi bước đến ngoại tình thường vì nhiều lý do. Nhưng có những lý do không hẳn là vì để có một người phụ nữ ái ân, ăn nằm cùng. Đàn ông phản bội vợ đôi khi chỉ vì những điều này…

Muốn tìm lại đam mê trong tình yêu

Nhiều người đàn ông vẫn không thể thấy sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân. Tình yêu đơn thuần là cảm giác đam mê, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn một tình yêu, là trách nhiệm, thấu hiểu và sẻ chia. Vì thế, khi lấy vợ rồi, không ít đàn ông cảm thấy nặng nề với sự ràng buộc từ trách nhiệm, nghĩa vụ của hôn nhân. Họ nghĩ rằng đam mê trong tình yêu đã cạn kiệt khi đứng trước vợ, họ cần một người phụ nữ khác chỉ để yêu. Một người thứ ba sẽ xuất hiện chỉ để là một nhân tình để đàn ông yêu đương, tìm kiếm lại thứ đam mê ban đầu.

Vì sĩ diện

Đa số phụ nữ đã kết hôn rồi đều có thể thừa nhận mình có gia đình, còn đàn ông thì chưa chắc như thế. Thậm chí phụ nữ khi đã lấy chồng cũng sẽ bớt ăn diện, không quá chú trọng bề ngoài. Ngược lại, đàn ông dù đã có vợ con vẫn thích có vẻ bảnh bao, thậm chí là quyến rũ thu hút như thuở độc thân. Đây có thể là chút sĩ diện riêng của đàn ông muốn tạo một hình ảnh quý ông trước mắt nhiều người, thậm chí là giở trò tán tỉnh với phụ nữ khác.

Đàn ông ngoại tình không chỉ để lên giường với một người phụ nữ - Ảnh 2
Đa số phụ nữ đã kết hôn rồi đều có thể thừa nhận mình có gia đình, còn đàn ông thì chưa chắc như thế - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện khả năng chinh phục

Đàn ông là những kẻ thích chinh phục, và thậm chí còn có những người rất tham lam. Ngay cả khi có vợ rồi họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền của, công sức và thời gian chỉ để chinh phục được một người phụ nữ nào đó. Đây là nhu cầu thích thử thách và chinh phục ở đàn ông. Bởi với những người đàn ông này vợ đã không còn là mục tiêu thử thách, vợ đã là bến đỗ quá an toàn. Và họ muốn tìm kiếm thử thách bên ngoài, muốn vừa an toàn khi có vợ, vừa đầy hào hứng khi có bồ. Kiểu đàn ông này xem ngoại tình như một trò chơi giúp họ thư giãn và thấy thích thú.

Muốn tự tin hơn

Nhu cầu của đàn ông là muốn được ngưỡng mộ và khen ngợi. Nếu họ không được đáp ứng nhu cầu này từ vợ, họ sẽ tìm kiếm ở những người phụ nữ khác, như một cách để khiến bản thân tự tin hơn. Bởi thế, khi gặp được một người phụ nữ khiến họ thấy được ngợi khen, ghi nhận và tự tin, họ sẽ bất chấp để ngoại tình.

Đàn ông ngoại tình không chỉ để lên giường với một người phụ nữ - Ảnh 3
Nhu cầu của đàn ông là muốn được ngưỡng mộ và khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình vì cảm xúc bồng bột

Nhiều đàn ông ngoại tình chỉ vì bản năng và cảm xúc nhất thời. Dù rằng họ biết làm thế sẽ khiến vợ đau khổ, nhưng không thể dừng lại. Mục đích của đàn ông ngoại tình có thể không phải là thỏa mãn chuyện giường chiếu, mà chỉ là đang nuông chiều cảm xúc bồng bột sai trái của mình.

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ?

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ?

Thật ra khi đàn ông đã phản bội thì họ có còn tư cách để lựa chọn bỏ ai hay giữ ai không? Không, họ không đủ tốt để có quyền chọn lựa… Thế thì, thay vì hỏi xem đàn ông ngoại tình sẽ chọn gì, sao phụ nữ không hỏi bản thân, mình có chọn lại một người tệ bạc này hay không?

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