Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim

Phụ nữ yêu 21/03/2019 05:30

Trái tim của đàn bà có thể vì đàn ông trầy xước đớn đau, cũng có ngày không còn chút hình bóng gì của đàn ông. Đừng dại đùa giỡn với trái tim yếu mềm đó, vì sẽ có lúc nó mạnh mẽ chỉ để tàn nhẫn với riêng đàn ông.

Cái giá lớn nhất đàn ông ngoại tình phải trả là đánh mất gia đình. Và hầu như đến tận lúc nhận ra cái giá đắt đỏ này, đàn ông mới thật sự hối hận vì không còn giữ được gia đình. Bởi ít người có thể thấy trước sự mất mát to lớn này khi họ vẫn đang đắm chìm với cám dỗ. Họ luôn nghĩ, ngoại tình là thói của đàn ông có gia đình. Họ xem nhẹ ngoại tình như một cuộc chơi, hơn là một lần phá nát chính gia đình mình.

Và hơn hết, đàn ông ngoại tình thường nghĩ vợ chắc chắn sẽ tha thứ cho họ. Vì căn bản, nền tảng chắc chắn cho đàn ông ngoại tình thường là từ sự hy sinh quá lớn và lòng tin tuyệt đối từ vợ. Họ nghĩ vợ đã sinh con cho họ, cùng họ qua hết thăng trầm thì làm sao có thể rời đi? Và họ cứ phản bội hết lần này đến lần khác mà không ngờ có lúc vợ cũng không thể tha thứ thêm được nữa.

Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim - Ảnh 1
Cái giá lớn nhất đàn ông ngoại tình phải trả là đánh mất gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thật ra, những người vợ có chồng ngoại tình luôn có thể ra đi, ngay lập tức hoặc một ngày nào đó khi họ đã cạn sức để hy sinh. Phụ nữ có chồng ngoại tình không đủ sức một mình giữ gia đình nếu bên cạnh họ là một người chồng không biết hối hận. Phụ nữ bị phản bội có thể vì không chấp nhận được lòng dạ đổi thay của chồng mà bỏ tất cả công sức để rời đi. Bởi thế, một khi đàn ông đã ngoại tình hãy nhớ cái kết luôn có thể là đánh mất gia đình.

Còn với đàn bà ngoại tình, cái giá lớn nhất họ phải trả là gì?

Người ta hay nói, đàn ông ngoại tình thì còn biết đường về, chứ đàn bà đã ngoại tình thì chỉ có tan nhà nát cửa. 

Tôi từng thấy một người phụ nữ ngoại tình đau khổ rời đi, còn chồng cô ấy lại rưng rưng nước mắt nhìn theo. Cô ấy nói trong suốt thời gian bên chồng trước đó, cô ấy không tìm được hạnh phúc. Ngoài khổ tâm, cô đơn, nhận bao tủi hổ hay thiếu tôn trọng từ chồng, cô ấy chẳng có gì cả. Cho đến khi ngoại tình, người vợ đó mới biết được yêu thương là thế nào. Và điều cô ấy đau khổ vì đã không còn đủ thương yêu để trở về khi chồng đã hối lỗi.

Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim - Ảnh 2
Điều cô ấy đau khổ vì đã không còn đủ thương yêu để trở về khi chồng đã hối lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều người đàn bà, cái giá lớn nhất họ phải trả khi ngoại tình chính là trái tim của mình. Trái tim họ khi ngoại tình có lẽ đã sống lại sau bao năm héo mòn, đập những nhịp đập tươi mới và rộn ràng nhất. Nhưng trái tim ấy lại không còn là của riêng họ, vì gia đình, chồng con họ. Trái tim của đàn bà ngoại tình đã dành hết cho một người đàn ông mà không phải chồng họ. Đau đớn nhất với đàn bà lúc này chính là khi họ bỏ gia đình từng yêu thương hy sinh, để sống với những gì trái tim họ mách bảo.

Thật sự, đàn bà có chồng chẳng ai muốn ngoại tình bao giờ. Cũng chẳng ai muốn trái tim mình héo mòn đến mức cạn kiệt hết yêu thương cho chồng. Lòng dạ đàn bà luôn sẽ chỉ có chồng con nếu họ được trân trọng và thương yêu. Chỉ khi bị đối đãi tệ bạc, cô đơn quá lâu trong hôn nhân, trái tim đàn bà mới có lúc rời bỏ gia đình để đi tìm hạnh phúc mới.

Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim - Ảnh 3
Chỉ khi bị đối đãi tệ bạc, cô đơn quá lâu trong hôn nhân, trái tim đàn bà mới có lúc rời bỏ gia đình để đi tìm hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông ơi, đừng nghĩ rằng lòng đàn bà sẽ luôn hướng về các anh ngay cả khi các anh chẳng có tâm với họ. Đàn bà có thể ở, cũng có thể đi. Trái tim của họ có thể vì đàn ông trầy xước đớn đau, cũng có ngày không còn chút hình bóng gì của anh. Đừng dại đùa giỡn với trái tim yếu mềm đó, vì sẽ có lúc nó mạnh mẽ chỉ để tàn nhẫn với riêng đàn ông.

Chi phí không ngờ của các cuộc ngoại tình

Chi phí không ngờ của các cuộc ngoại tình

Ngoài tiền thuê khách sạn, đi nhà hàng, phí xăng xe... những người có quan hệ ngoài luồng còn phải trả nhiều cái giá đắt đỏ khác.

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