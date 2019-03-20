Đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ ngoại tình?

Phụ nữ yêu 20/03/2019 05:30

Đàn ông sẽ nghĩ gì khi vợ ngoại tình, hay họ nghĩ gì về một người phụ nữ bỏ gia đình để ngoại tình với họ? Một người ngoại tình để đến với họ, một người bỏ họ để ngoại tình, đàn ông khi ấy rốt cuộc đã nghĩ gì?

Với người phụ nữ ngoại tình để đến với đàn ông

Ban đầu, đây chắc chắn là người phụ nữ đàn ông thấy hấp dẫn, ít nhất là hấp dẫn hơn vợ họ

Người ta có nói, nhân tình là nơi hội tụ những yếu điểm của một người vợ.

Đàn ông chọn nhân tình là người hấp dẫn hơn vợ họ ở một điểm nào đó. Cô ta có thể không đẹp hơn vợ, nhưng biết lắng nghe hơn vợ. Cô ta có thể không giỏi giang hơn vợ, nhưng biết chiều chuộng đàn ông hơn vợ. Đàn ông luôn ngoại tình với một người phụ nữ có những điểm mà họ không thể tìm thấy được ở vợ.

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Đàn ông chọn nhân tình là người hấp dẫn hơn vợ họ ở một điểm nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Và với nhiều đàn ông, họ chọn nhân tình chỉ đơn giản vì nhân tình đẹp hơn vợ, họ muốn tìm đến cái đẹp như một sự thỏa mãn nhất thời. Và phụ nữ đẹp không chỉ là những cô nàng độc thân, mà còn là những người phụ nữ đã có gia đình. Vì với đàn ông có vợ, phụ nữ có gia đình đẹp ở vóc dáng đẫy đà, đủ vừa với người từng gắn bó lâu dài với vợ như họ. Và hơn hết, khi phụ nữ có gia đình, họ cũng dịu dàng và chu đáo hơn, biết đàn ông muốn gì và cần gì hơn.

Hấp dẫn là vậy, nhưng đàn ông không bao giờ có suy nghĩ lâu dài với người phụ nữ này

Đàn ông độc thân yêu đương với phụ nữ có gia đình thì đều 99% là không có suy nghĩ nghiêm túc lâu dài. Vì đàn ông luôn khôn ngoan, họ có thể yêu bất cứ ai, nhưng không để người phụ nữ nào ảnh hưởng tới tương lai của họ. Và đương nhiên đàn ông có gia đình lại càng khôn ngoan hơn, vì họ từng trải và thấu đời hơn. Đàn ông ngoại tình luôn xem các mối quan hệ ngoài luồng là không lâu dài, vì họ chưa bao giờ muốn ly hôn. Có yêu đến mấy đàn ông cũng không thể bước qua ranh giới tình nhân.

Và sự thật là dù là yêu đương với đàn ông độc thân hay có gia đình thì phụ nữ luôn thiệt thòi. Vì ngay từ đầu, trong mắt đàn ông, người phụ nữ ngoại tình này đã không đủ thủy chung để họ yêu đương chân thành.

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Ngay từ đầu, trong mắt đàn ông, người phụ nữ ngoại tình này đã không đủ thủy chung để họ yêu đương chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Với người vợ bỏ họ để ngoại tình

Đây là một kẻ phản bội

Đức hạnh của một người phụ nữ là nằm ở lòng thủy chung với chồng. Khi đã phá bỏ chung thủy, đàn bà cũng mất luôn đức hạnh trong mắt chồng.

Với đàn ông, họ coi trọng lòng tin và sự tôn trọng nhau trong hôn nhân. Họ sẵn sàng toàn tâm vì gia đình và cũng đòi hỏi bạn đời chia sẻ, thủy chung sắt son với họ. Và nếu bị vợ phản bội, đó là nỗi đau trong cả tình cảm và lòng tự trọng của đàn ông. Vừa tổn thương, lại ê chề tủi nhục khiến đàn ông không thể chấp nhận được.

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Khi đã phá bỏ chung thủy, đàn bà cũng mất luôn đức hạnh trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Và không đáng được tha thứ

Người ta luôn quan niệm, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, còn phụ nữ phải chính chuyên duy nhất một chồng. Bởi thế, đàn ông ngoại tình có thể được tha thứ, còn phụ nữ ngoại tình lại khó lòng được dung tha.

Đàn ông khó tha thứ cho vợ ngoại tình vì bản tính thích nắm quyền, được tôn trọng. Họ cảm thấy bị xúc phạm tự trọng khi vợ ngoại tình. Họ không chấp nhận được vợ có một người đàn ông khác ngoài họ. Hơn hết, đàn ông không chịu được sức ép từ ánh nhìn của người khác về chuyện họ bị phản bội. Họ xem đó là một nỗi nhục và không thể chịu được khi nhìn thấy vợ thêm.

Thực tế, dù là người phụ nữ bỏ gia đình để ngoại tình với họ hay người vợ bỏ họ để ngoại tình thì đàn ông cũng không bao giờ có suy nghĩ trân trọng. Với họ, một khi phụ nữ đã ngoại tình thì chính là không đáng tin tưởng, không thể tha thứ. 

Tâm sự của một người đàn bà ngoại tình

Tâm sự của một người đàn bà ngoại tình

Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng tôi đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy.

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